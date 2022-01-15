«Манчестер Сити» защитил чемпионский титул. Гвардиола задушил «Челси» прессингом, Тухель явно проиграл

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15 января 2022, 18:30

Лондонцев устраивала только победа, и они ее не заслужили.

5 выводов о тактике «Манчестер Сити»

- Чемпион предложил высокий прессинг, хотя не сказать, что игроки «Челси», кроме правого центрального защитника Сарра, сразу испугались. Играли две крутые команды, возня в стиле боксерского клинча сочеталась с идеальными индивидуальными решениями и правильными перемещениями групп игроков. Зато «горожане» несколько раз вышли из-под опеки через передачи с полуфлангов.

- Гвардиола во внутреннем диалоге точно называл себя гением в моменты эйфории. На людях такие глупости не говорят, а внутреннее убеждение в уникальности часто ведет подобных людей к тотальным успехам. Но Хосеп переборщил с игрой без мощного форварда. За этот сезон десятки великолепных передач через вратарскую площадь ничем не завершились, ведь у «Манчестер Сити» нет центрального форварда. Сегодня были бы нули на табло без решения Де Брюйне.

- Не лучший матч провел один из главных игроков Гвардиолы в сезоне — Бернарду Силва. Его не разменивали на Канте или Ковачича, но португалец не смог проявить себя в свободной роли, ведь садился порой глубоко, в отличие от Де Брюйне. Кевин был незаметен в дебюте, а потом помогал создавать моменты, меняя фланги и прессингуя. Не удивительно, что у «Манчестер Сити» до перерыва было 5 ударов, но из 3 точных опасным оказался один – когда Грилиш вывалился один на один, но Кепа сыграл в стиле Нойера и в шпагате подставил ногу под мяч.

- У «Челси» было столько лишних касаний, что вопрос о фаворите задавать смешно. Лишь на старте второго тайма Лукаку получил идеальный момент, но Эдерсон шикарно прочитал момент. Далеко вышел из ворот и в красивом прыжке спас команду. Хотя «горожане» играли лучше, на ровном месте могли пропустить. А так продолжили давить, выбирали правильную высоту игры для Уокера и Канселу, исключили частые контратаки «Челси» после перерыва.

- Де Брюйне доказал, что даже если не самый активный на поле, мастерством выделяется. Любой из группы атаки Гвардиолы умеет взять игру на себя, но бельгиец делает это грамотнее. Убежал от Канте и шикарный обводящий удар бельгийца, когда Кепа не видел мяч сразу, оказался решающим. Де Брюйне так пробил, что даже тихие фанаты «Манчестер Сити» активно запели. Гвардиола лучше расписал игру, а Де Брюйне – красавец.

5 выводов о тактике «Челси»

- Тухель целый матч прыгал на бровке и эмоционально реагировал на неправильные решения своей команды. Томас понимал, что его план на игру не работал, ведь только статически без мяча «Челси» был собой – «5-2-3» с Зиешем в отрыве команды и выше по линии мяча, чем страдающий Лукаку. Но нельзя выиграть без связи центра поля и флангов с нападением, где выпали все три игрока стартового состава.

- На старте матча «Челси» неплохо выходил в контратаки. Ковачич пару раз хорошо отработал, когда играл высоко, а не перед линией штрафной. Позже соперники увидели, что Канте не готов трудиться интенсивно, а Рюдигер побаивается устраивать традиционные выходы с мячом от ворот. Родри хорошо страховал «Сити», ведь отходил в защиту, когда Уокер выдвигался высоко, и закрывал пасы на Лукаку в остальное время.

- Без Джеймса атака «Челси» лишилась одной из главных фишек. Когда Кепа выбивал мяч, а редакторы трансляции показывали план из створа ворот, то было заметно – команда Тухеля уходила большими силами не на правый фланг, как с Рисом, а на левый, где Алонсо не шел вперед, ведь Сарр его плохо страховал. Аспиликуэта не выдает тот же объем атак, что Джеймс. Не удивляет, что Тухель просит вернуть Эмерсона из аренды в «Лион».

- Томасу стоило сделать замены в перерыве. Пулишич и Зиеш на двоих приняли участие в двух моментах. Причем речь о неопасном чужом ударе и о выстреле мимо ворот. Выражение лица Лукаку после гола соотечественника Де Брюйне полностью описывает состояние атаки «Челси» в матче – кроме парочки выпадов, ничего не получилось. Персональная вина на Пулишиче, Лукаку и Зиеше, хотя Вернер и Хадсон-Одои тоже ничего не показали после выхода на замену.

- В принципе, у «Челси» можно ругать всех, но в первую очередь надо критиковать тренера. Что Тухель предложил, чтобы у его команды был шанс на три пункта против «Манчестер Сити» на выезде? Предположим, физически команда из Лондона не в лучшем состоянии. Но они ведь тактически откровенно играли на ничью с пятью защитниками в одну линию и немощным переходом в атаку без флангов и длинных передач на Лукаку. Ни навесов, ни угловых, ни давления на Стоунза и Ляпорта. Тухель чисто проиграл Гвардиоле, и разница в этом бою крупнее, чем на табло.

Цифровое измерение поединка

0 ударов – статистика «Челси» до перерыва. Эдерсон не просто скучал, а мог спокойно поспать, ведь лондонцы добегали до чужих ворот с ударом лишь в атаке с нарушением правил. Нечасто команды класса лондонцев проводят целый тайм вообще без ударов в сторону чужих ворот. За весь матч гости пробили 4 раза, попали 1, и это тоже слабо.

37 % владения – «Челси» работал без мяча до перерыва. Причем это вынужденная мера, ведь не получалось строить атаки через центр, Де Брюйне, Бернарду и Фоден хорошо прижимали Канте и Ковачича к своей штрафной площади. Позже «горожане» устали, но характер матча не менялся. Итоговое соотношение по владении 56 на 44 % в пользу победителей.

6:1 по точным ударам – «Манчестер Сити» в матче без искрометного футбола на встречных курсах до перерыва нанес пять ударов, после перерыва – еще больше. По выстрелам в створ получили разницу 6:1, и она хорошо объясняет, почему чемпионскую интригу возродит теперь только жуткий кризис «Манчестер Сити», в который слабо верится.

13-й сухарь в АПЛ – Показатель команды Гвардиолы после 22 туров. «Манчестер Сити» допустил одну оплошность в защите, но планомерно расшатывал кристаллическую решетку защиты Тухеля. Не сказать, что гости «отскакивали», но они уступали. Не забывайте, что чемпионские цели «Челси» помогала поставить лишь гостевая победа над «Манчестер Сити».