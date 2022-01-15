«Манчестер Сити» защитил чемпионский титул. Гвардиола задушил «Челси» прессингом, Тухель явно проиграл

Лондонцев устраивала только победа, и они ее не заслужили.
5 выводов о тактике «Манчестер Сити»
- Чемпион предложил высокий прессинг, хотя не сказать, что игроки «Челси», кроме правого центрального защитника Сарра, сразу испугались. Играли две крутые команды, возня в стиле боксерского клинча сочеталась с идеальными индивидуальными решениями и правильными перемещениями групп игроков. Зато «горожане» несколько раз вышли из-под опеки через передачи с полуфлангов.
- Гвардиола во внутреннем диалоге точно называл себя гением в моменты эйфории. На людях такие глупости не говорят, а внутреннее убеждение в уникальности часто ведет подобных людей к тотальным успехам. Но Хосеп переборщил с игрой без мощного форварда. За этот сезон десятки великолепных передач через вратарскую площадь ничем не завершились, ведь у «Манчестер Сити» нет центрального форварда. Сегодня были бы нули на табло без решения Де Брюйне.
- Не лучший матч провел один из главных игроков Гвардиолы в сезоне — Бернарду Силва. Его не разменивали на Канте или Ковачича, но португалец не смог проявить себя в свободной роли, ведь садился порой глубоко, в отличие от Де Брюйне. Кевин был незаметен в дебюте, а потом помогал создавать моменты, меняя фланги и прессингуя. Не удивительно, что у «Манчестер Сити» до перерыва было 5 ударов, но из 3 точных опасным оказался один – когда Грилиш вывалился один на один, но Кепа сыграл в стиле Нойера и в шпагате подставил ногу под мяч.
- У «Челси» было столько лишних касаний, что вопрос о фаворите задавать смешно. Лишь на старте второго тайма Лукаку получил идеальный момент, но Эдерсон шикарно прочитал момент. Далеко вышел из ворот и в красивом прыжке спас команду. Хотя «горожане» играли лучше, на ровном месте могли пропустить. А так продолжили давить, выбирали правильную высоту игры для Уокера и Канселу, исключили частые контратаки «Челси» после перерыва.
- Де Брюйне доказал, что даже если не самый активный на поле, мастерством выделяется. Любой из группы атаки Гвардиолы умеет взять игру на себя, но бельгиец делает это грамотнее. Убежал от Канте и шикарный обводящий удар бельгийца, когда Кепа не видел мяч сразу, оказался решающим. Де Брюйне так пробил, что даже тихие фанаты «Манчестер Сити» активно запели. Гвардиола лучше расписал игру, а Де Брюйне – красавец.
5 выводов о тактике «Челси»
- Тухель целый матч прыгал на бровке и эмоционально реагировал на неправильные решения своей команды. Томас понимал, что его план на игру не работал, ведь только статически без мяча «Челси» был собой – «5-2-3» с Зиешем в отрыве команды и выше по линии мяча, чем страдающий Лукаку. Но нельзя выиграть без связи центра поля и флангов с нападением, где выпали все три игрока стартового состава.
- На старте матча «Челси» неплохо выходил в контратаки. Ковачич пару раз хорошо отработал, когда играл высоко, а не перед линией штрафной. Позже соперники увидели, что Канте не готов трудиться интенсивно, а Рюдигер побаивается устраивать традиционные выходы с мячом от ворот. Родри хорошо страховал «Сити», ведь отходил в защиту, когда Уокер выдвигался высоко, и закрывал пасы на Лукаку в остальное время.
- Без Джеймса атака «Челси» лишилась одной из главных фишек. Когда Кепа выбивал мяч, а редакторы трансляции показывали план из створа ворот, то было заметно – команда Тухеля уходила большими силами не на правый фланг, как с Рисом, а на левый, где Алонсо не шел вперед, ведь Сарр его плохо страховал. Аспиликуэта не выдает тот же объем атак, что Джеймс. Не удивляет, что Тухель просит вернуть Эмерсона из аренды в «Лион».
- Томасу стоило сделать замены в перерыве. Пулишич и Зиеш на двоих приняли участие в двух моментах. Причем речь о неопасном чужом ударе и о выстреле мимо ворот. Выражение лица Лукаку после гола соотечественника Де Брюйне полностью описывает состояние атаки «Челси» в матче – кроме парочки выпадов, ничего не получилось. Персональная вина на Пулишиче, Лукаку и Зиеше, хотя Вернер и Хадсон-Одои тоже ничего не показали после выхода на замену.
- В принципе, у «Челси» можно ругать всех, но в первую очередь надо критиковать тренера. Что Тухель предложил, чтобы у его команды был шанс на три пункта против «Манчестер Сити» на выезде? Предположим, физически команда из Лондона не в лучшем состоянии. Но они ведь тактически откровенно играли на ничью с пятью защитниками в одну линию и немощным переходом в атаку без флангов и длинных передач на Лукаку. Ни навесов, ни угловых, ни давления на Стоунза и Ляпорта. Тухель чисто проиграл Гвардиоле, и разница в этом бою крупнее, чем на табло.
Цифровое измерение поединка
0 ударов – статистика «Челси» до перерыва. Эдерсон не просто скучал, а мог спокойно поспать, ведь лондонцы добегали до чужих ворот с ударом лишь в атаке с нарушением правил. Нечасто команды класса лондонцев проводят целый тайм вообще без ударов в сторону чужих ворот. За весь матч гости пробили 4 раза, попали 1, и это тоже слабо.
37 % владения – «Челси» работал без мяча до перерыва. Причем это вынужденная мера, ведь не получалось строить атаки через центр, Де Брюйне, Бернарду и Фоден хорошо прижимали Канте и Ковачича к своей штрафной площади. Позже «горожане» устали, но характер матча не менялся. Итоговое соотношение по владении 56 на 44 % в пользу победителей.
6:1 по точным ударам – «Манчестер Сити» в матче без искрометного футбола на встречных курсах до перерыва нанес пять ударов, после перерыва – еще больше. По выстрелам в створ получили разницу 6:1, и она хорошо объясняет, почему чемпионскую интригу возродит теперь только жуткий кризис «Манчестер Сити», в который слабо верится.
13-й сухарь в АПЛ – Показатель команды Гвардиолы после 22 туров. «Манчестер Сити» допустил одну оплошность в защите, но планомерно расшатывал кристаллическую решетку защиты Тухеля. Не сказать, что гости «отскакивали», но они уступали. Не забывайте, что чемпионские цели «Челси» помогала поставить лишь гостевая победа над «Манчестер Сити».
На такой престижный результат команда Тухеля, невзирая на парочку успешных контратак, не наработала абсолютно точно. Чистый успех фаворита АПЛ Гвардиолы, ведь даже ничья была бы в его пользу.
Антифутбол Пепы уже изрядно осточертел, я прям вижу брифинг перед игрой - отдать сотню передач поперек и раз в 5 минут вбегать в штрафную, картинно падая и заламывая руки.
АПЛ он конечно возьмет, но ЛЧ ему не видать с такой игрой.
Антифутбол Пепы уже изрядно осточертел, я прям вижу брифинг перед игрой - отдать сотню передач поперек и раз в 5 минут вбегать в штрафную, картинно падая и заламывая руки.
АПЛ он конечно возьмет, но ЛЧ ему не видать с такой игрой.