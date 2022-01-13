Поражение с ощущением надежды. «Барселона» уступила «Реалу» только в дополнительное время

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вчера, 08:16

«Реалу» и «Барселоне» потребовалось два часа на выяснение отношений. «Соккер.ру» — о Класико в полуфинале Суперкубка Испании.

Противостояние в себе

Если привязываться к турнирному положению обеих команд в Ла Лиге, то вырисовывается вполне однозначная картина, в которой «Реал» на коне, а «Барселона» ищет себя – колоссальные 17 очков разницы между ними кажутся небывалой величиной. Скажем так, в гораздо более равных условиях эти соперники встречались куда как чаще.

Однако «Барселона» под руководством Хави пытается найти себя, и противостояние с «Реалом» именно в таком мини-турнире, как Суперкубок Испании – идеальная возможность проверить свои способности, свою уверенность. Это оторванный от важного и крупного турнирного контекста бой. Лучше варианта для «Барселоны» нельзя было придумать. И дважды по ходу этого матча каталонцы отыгрывались, перевели игру в дополнительное время и могли даже в некоторых эпизодах склонить чашу весов в свою пользу. Однако в итоге – поражение.

Но с психологической точки зрения этот матч пойдет скорее в плюс «Барселоне», именно нынешней «Барселоне», которая действует с «Реалом» уже не с тех позиций, как это было при Лионеле Месси. Эта обновляемая «Барселона» показала, что не уступает лучшей команде Ла Лиги, где все сбалансировано и устаканено, на данный момент.

«Холодный» старт «Барселоны»

У Хави перед этим матчем было куда больше задач для решения. Вернулись в строй Педри и Фати, но они не играли с осени. Успели заявить Феррана Торреса, однако он еще не играл с этими партнерами. И вот с одной стороны Хави имел долгожданное усиление, в том числе из лазарета. А с другой – было бы рискованно бросать всех этих людей в бой с первых минут.

Взвесив текущее состояние игроков, Хави выпустил со старта Феррана, но Педри и Фати оставил в запасе. Надо отметить, что сырость в действиях каталонцев в первом тайме определяла многое. Буквально в каждом движении «Реал» казался спокойнее и увереннее, а «Барселоне» требовались лишние касания. Порой случались натуральные зависания, когда возникали отрезки без движения вовсе.

Полузащита «Реала», которая в нынешнем сочетании, кажется, играет уже несколько веков, легко это использовала, устанавливая выгодный для мадридцев режим интенсивности и ритма. В некоторые моменты игра тормозилась, в другие – взрывалась. Именно заминка в средней линии привела к голу «Реала» — получивший от Араухо мяч Бускетс, несмотря на свой колоссальный опыт, просто не смог принять решение достаточно быстро, поскольку не увидел вариантов.

Для «Барселоны» с ее традиционной игрой это немыслимо. Этим воспользовался Бензема, подкравшийся сзади и нажавший на Бускетса. Карим так запустил первую голевую атаку. Дальше был забег Винисиуса против того же Араухо, в котором последний был обречен.

Герой Эль Класико

Раз уж упомянули Бензема, то стоит отметить и статистически закрепленный за ним статус героя Класико и главной звезды этого противостояния. Карим в этом поединке забил гол и сделал голевую передачу, поучаствовал в большей части острых моментов «Реала» и стал главным действующим лицом в игре, где традиционно глаз привык искать яркую звезду.

Только у Месси и Бензема теперь в Эль Класико имеются двузначные показатели голов и голевых передач. У Лионеля 26 голов и 14 ассистов, а у Карима – 11 голов и 10 ассистов. К тому же теперь у Бензема 23 гола в нынешнем сезоне, и по этому показателю он догнал Салаха. Они вдвоем уступают только Левандовски из топ-пятерки европейских лиг. У Роберта 31 мяч.

В этом матче Бензема был не только наконечником атак «Реала», но и умным организатором их, являясь продолжением опытнейшей и сыгранной компании из средней линии мадридцев. Он влился в этот кулак. И мог бы рассчитывать на большее количество голов. Как и весь «Реал» — за первый тайм.

Отчаянная борьба

Но первый тайм завершился вничью – 1:1. Во многом благодаря невезению мадридцев, которые вроде все контролировали, но пропустили курьезный гол от Люка де Йонга, заслуга которого заключалась в том, что именно в него вынес мяч Эдер, прерывавший дежурный прострел Дембеле. Тем не менее этот случайный гол как раз позволил «Барселоне» обрести почву под ногами.

Помог этому и Хави, который, разумеется, не испытывал никакого страха и особого волнения – для него в свое время Эль Класико стали обыденностью. Это позволило принимать достаточно смелые и своевременные шаги. В частности, уже в перерыве он бросил в бой Педри, который не играл с сентября, а еще и перенес коронавирус, вместо Френки де Йонга, который вчистую проигрывал центр мадридской троице. Он заменил в перерыве Феррана, не став цепляться за дебютанта в ожидании прорыва от него. Не проявился в первом тайме, значит, пока не очень готов – нужно идти дальше, нет времени на раскачку. Вместо него вышел Абде.

Хави не откладывал в долгий ящик необходимые решения. А «Реал» действовал с позиции силы и наигранных связей, что тоже очень логично. С начала второго тайма мадридцы решили поиграть в одну из своих любимых игр и чуть подпустили соперника к своей штрафной, чтобы разгоняться в контратаки. Терпеть пришлось прилично долго, но ставка сработала, когда Бензема несколько раз имел шанс забить и использовал-таки его.

К тому моменту Хави уже выпустил Фати, который не играл с ноября. А после гола бросил в бой и Депая с Нико – снова не откладывал. Сыграл вариант с Фати, который счет сравнял второй раз. В эпизоде с голом он удачно сыграл головой, оказавшись между Каземиро и Эдером, на которых можно было повесить эту ошибку.

Но вот дальше, где нужно было сыграть хладнокровнее и терпеливее, удачливее оказался «Реал», более привычный в своем нынешнем состоянии к спокойному ведению боя и выжиданию шанса. Он в дополнительное время его получив, разорвав соперника мощной контратакой. «Барселона» могла полагаться лишь на эмоции и заряженность.

А стабильного результата такой подход не дает. Он может дать эффект на коротких отрезках, может взбодрить. Однако в суровой тактической борьбе каталонцы пока не готовы противостоять «Реалу». Надо отметить, что и Анчелотти своевременно принимал решения о заменах. Победный мяч забил Вальверде, который сменил Модрича. Карло не постеснялся сломать слаженный кулак ради свежести в нем. Феде отблагодарил, забив впервые с октября 2020 года.