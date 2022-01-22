«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити», который состоится 22 января 2022 года

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в прошлом туре прервал свою серию без поражений, но это не слишком повлияло на расположение команды в турнирной таблице. Клуб идет на 12 месте и набрал 24 балла, опережая зону вылета на 10 пунктов. Матч против чемпиона прошлого сезона и нынешнего лидера АПЛ обещает быть очень сложным и даже ничейный результат полностью удовлетворил бы «святых».

15 января «Саутгемптон» уступил на выезде «Вулверхэмптону» (1:3), а 11 числа команда без проблем разобралась на своем поле с «Брентфордом» (4:1).

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы на данный момент являются самой стабильно командой АПЛ и безоговорочно лидируют в чемпионате, опережая ближайшего конкурента уже на 11 очков. Коллектив обладает лучшей защитной линией среди всех команд и пропустил всего 13 мячей за половину сезона. Поединки на поле «Саутгемптона» всегда складываются непросто, поэтому «горожанам» стоит исключить недооценку соперника.

15 января «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в чемпионате, а седьмого января оказался сильнее «Свидон Тауна» (4:1) в кубке ФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 11.33

Ничья – 5.95

Победит «Манчестер Сити» – 1.3

Статистика

Шесть последних матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл у «Саутгемптона» четыре из шести последних матчей

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.862. На данный момент между клубами большая разница в классе и мало кто из экспертов сомневается в победе чемпиона Англии. Прогнозируем уверенных успех гостей в это поединке.