«Севилья» — «Сельта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Сельта», который состоится 22 января 2022 года

«Севилья»

«Севилья» проводит хороший сезон и борется с мадридским «Реалом» за первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Перед стартом очередного тура команда идет на второй позиции и набрала 45 очков, что на четыре меньше, чем у лидера. Коллектив имеет лучший результат по пропущенным мячам (14) и постарается в предстоящем матче с середняком Ла Лиги сохранить свои ворота сухими.

19 января «Севилья» сыграла с «Валенсией» (1:1) в чемпионате, а 16 числа проиграла в кубке Испании «Бетису» (1:2).

«Сельта»

«Сельта» находится в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на более высокие места. Однако и попадание команды в зону вылета маловероятно на данном отрезке сезона. «Сельта» занимает 12 место с набранными 26 пунктами и имеет положительную разницу мячей (24:23). В игре с одним из лидеров чемпионата Испании от футболистов потребуется максимальная концентрация и надежная игра в обороне.

19 января «Сельта» обыграла на своем поле «Осасуну» (2:0), а 8 числа на выезде уступила «Реалу Сосьедад» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.884

Ничья – 3.45

Победит «Сельта» – 4.92

Статистика

Пять из шести последних матчей «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сельта» проиграла всего три поединка на выезде из десяти последних

«Севилья» не уходит с поля без забитого мяча на своем стадионе уже более 25 матчей подряд

«Севилья» выиграла три последних матча у «Сельты»

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.884. Команда чувствует себя уверенно и является одним из лидеров чемпионата. Предполагаем, что хозяева одержат победу в 1-2 мяча и продолжат чемпионскую гонку с «Реалом» Мадрид.