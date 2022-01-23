Шевченко рвётся сыграть против России. Польша без тренера, но игроки во главе с Левандовски зажигают

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вчера, 13:27

Будущие соперники Карпина в растерянности.

Демарш Пауло Соузы разозлил поляков

Невнятные результаты часто приводят к тренерским отставкам, но португальца не уволили, ушел сам. Причем сделал это накануне важнейших стыковых матчей Польши против России. Соуза был третьим кандидатом «Фламенго» после Жорже Жезуса и Руя Витории, но два португальца отказались, и лишь третий согласился.

Соуза соскучился по постоянной тренерской работе, которую Шевченко не осилил в кризисном «Дженоа», куда сватают Миранчука. Польские фанаты недружелюбно встречали Пауло, ему не простили Евро-2020, где поляки заняли последнее место в группе, которую выиграла Швеция. Эту команду в плей-офф обыграл как раз Шевченко.

Понятно, что Соуза догадывался – его уволят, но не хватило смелости сразиться с Карпиным и лишь после этого выбирать новый клуб. «Фламенго» предложил больше денег и более дружелюбную атмосферу в стране, где разговаривают на португальском языке. Иностранный тренер во главе сборной должен проникнуться симпатией к чужой родине.

Гус Хиддинк в этом был хорош – пытался понять и южнокорейцев, и россиян, а Паулу Соуза предал ожидания польских игроков. Не худший тренер, но Польша играла отрезками. В каком-то смысле уход наставника даже вредит команде Карпина, ведь его последователь начнет с чистого листа.

Черчесову отказали, Шевченко – фаворит

Андрей Николаевича поляки звали еще до «Дженоа». Но появился Галлиани, который убедил украинца и Тассотти, что стоит связваться с аутсайдером Серии А. Американские инвесторы предложили царские финансовые условия. Как раз контракт с «грифонами» мешает сразу подписать соглашение с поляками. Соперник сборной России определится до 31 января, а свободного Черчесова решили не приглашать.

Не все поляки – фанаты «Легии», реакция на российского наставника могла оказаться прохладной. Сам Станислав Саламович выбрал побеждать в Венгрии с «Ференцварошем», а не мешать России выйти на ЧМ -2022. Поляки ведь по составу далеко не слабая команда. Шансы в полуфинале стыкового раунда примерно равные. Вот это – причина, почему Шевченко интересно поработать с Левандовски.

Сдерживает лишь контракт с «Дженоа». У клуба из Генуи четыре наставника с действующими соглашениями. Дешевле платить зарплату, чем неустойку после расторяжения. Говорили о 20 млн евро для Шевченко и его штаба. Но годами сидеть без работы наставник не планирует. Поражения в Серии А ударили по самолюбию, ищет новый путь. Со сборной Украины справился, теперь хочет усилить Польшу.

Поляков выручает богатый опыт элитных лиг

Сборная Польши – интересный проект. Не только из-за Левандовски как путеводной звезды, хотя у Роберта феноменальная форма – 34 гола за «Баварию». У России такого форварда нет, но персональное сравнение не ограничивается преимуществом поляков на одной позиции. У них 25 человек в топ-5, а у России лишь пятеро, причем Иосифов к первой сборной отношения не имеет и лишь вчера дебютировал за «Вильярреал».

Головин играет мало, в команде Карпина не стал лидером. Алексей Миранчук появился в основе «Аталанты», но ушел с поля с травмой, может искать игровую практику в другой команде через пару недель. Черышев – человек, с которым «Валенсия» готова расстаться. Денис в новом году появился только против родного «Реала», но в день поражения 4:1. Остается Кокорин, хотя это снова не тот, кто поведет за собой сборную против неуступчивых поляков.

У них Зелински из «Наполи», Беднарек из «Саутгемптона», Кэш из «Астон Виллы», которому недавно выдали польский паспорт – предки по материнской линии поляки, получил вызов и успел дебютировать против Андорры. Еще одна проблема, особенно с учетом, какой у Карпина дефицит на позиции левого защитника. Кудряшов вряд ли легко справится с молодым человеком, который постоянно играет в АПЛ .

Также у поляков сильные вратари. Сафонов не хуже известных ветеранов, но Щесны – основной голкипер «Ювентуса», продолжает отражать удары в Серии А и готов сыграть против России уже через два месяца. Карпин получит загнанных на сборах футболистов, и только игроки «Зенита» и «Спартака» могут успеть набрать форму, ведь сыграют в плей-офф Лиги Европы. Поляки же играют на высоком уровне постоянно.

Шевченко – азартный человек, снова рискует

У поляков есть резерв. Самый продуктивный создатель моментов в РПЛ – Шиманьски из «Динамо», почти не играл за сборную. Но Шевченко точно его заметит, достаточно набрать Воронина и обсудить готовность хавбека. Добавьте Крыховяка – получаете соперника, который прекрасно понимает, против кого сыграет. Карпин не сможет удивить Шевченко, если именно его через неделю назначат главным тренером сборной России.

Поляки понимают, что для Шевченко матчи против России – интересный вызов. Одна из причин, почему фаворитом видят именно его. Причем популярность обладателя «Золотого мяча» позволяет переложить часть зарплаты украинца – 2.5 млн евро, на частных спонсоров. Готовы к сделке, которая подарит Карпину не лучшие воспоминания. Играл против Украины с Шевченко во главе. В Киеве уступили 3:2, а ничья 1:1 была смертельной.

Мир увидел знаменитую погрешность Филимонова после коварного удара Шевченко. Андрей Николаевич понимает, что вынужден рисковать – если возглавит Польшу, то может начать с вылета из отбора к ЧМ -2022. Но он азартный, хотя внешне не скажешь. Будет летать в Лондон, где живет с семьей, но окунется в польские дела с головой. А вот его второго сына Кристиана к этой истории приплели неразумно.