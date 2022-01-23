Польша объявит имя нового тренера 31 января. Им может стать Шевченко

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вчера, 08:55

Президент Федерации футбола Польши Цезарий Кулеша заявил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе.

Утверждается, что главными кандидатами на эту должность считаются и .

Украинский специалист хочет зарабатывать 2,3-2,5 млн евро. Руководители союза рассматривают вариант, при котором Шевченко будет получать 750 тысяч евро от них, и остальные средства от спонсоров.

Проблемой могут стать переговоры тренера по расторжению контракта с «Дженоа». Шевченко не хочет отказываться от денег, положенных ему по контракту, который действует до июня 2024 года. Это свыше 6 миллионов евро, а также компенсация за досрочный разрыв контракта.