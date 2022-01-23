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Польша объявит имя нового тренера 31 января. Им может стать Шевченко

вчера, 08:55

Президент Федерации футбола Польши Цезарий Кулеша заявил, что новый главный тренер национальной сборной будет представлен 31 января на Национальном стадионе.

Утверждается, что главными кандидатами на эту должность считаются Андрей Шевченко и Адам Навалка.

Украинский специалист хочет зарабатывать 2,3-2,5 млн евро. Руководители союза рассматривают вариант, при котором Шевченко будет получать 750 тысяч евро от них, и остальные средства от спонсоров.

Проблемой могут стать переговоры тренера по расторжению контракта с «Дженоа». Шевченко не хочет отказываться от денег, положенных ему по контракту, который действует до июня 2024 года. Это свыше 6 миллионов евро, а также компенсация за досрочный разрыв контракта.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:39
СОГЛАСЕН!ИНОГДА ТАК И БЫВАЕТ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:14
Учитывая то как он поработал в Дженоа для нас это хороший вариант. Шансы сборной России на проход возрастут после его назначения.
STVA 1
STVA 1 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 15:13
Кто бы спорил))) А я за))
sash71
sash71 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:13
Оно всегда показывает
STVA 1
STVA 1 ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 14:06
Время покажет!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:18
Пусть назначат этого физрука, тогда наши шансы увеличатся в разы
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 12:10
Потом Шевченко опять похоринт шансы сборной России по Футболу
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:49
Вот это они зря. К чему так торопиться? Стас готов в любой момент Польшу возглавить!
sash71
sash71
вчера в 11:26
Уверен Шева принесёт удачи полякам. Человек уже имеет достаточный опыт работы со сборной Украины, знает и понимает внутреннюю работу, прекрасно адаптируется и находит общий язык со всеми кто в команде. Шева порядочный и адекватный, абсолютно не конфликтный человек. Так что работа со сборной Польши будет на пользу всем.
Храневец
Храневец
вчера в 11:08
Один раз он нас уже сильно огорчил ,не хочется ,чтобы он нас огорчал второй !
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:01
Шевченко против Украина в стыках красивое зрелище.
kust07
kust07
вчера в 10:55
ЗП в 750 тысяч, маловато как-то. Понятное дело отказываться от 6 млн евро + компенсация ради Польши это смешно.
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:50
Ему место там где он был)...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:44
Было бы эпично, если бы возглавил Польшу и сразу бы встретился в стыках с Россией Карпина. В том матче 1999 именно эти двое и забили!
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:43
...весь футбол как правило состоит из случайностей, остальное называется мастерство, вот Филя в калитке случайность, ему на пляже место...!
Futurista
Futurista ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 10:42
Лучшее - враг хорошего )...
санек002
санек002 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:38
да уж!так бывает!хотел как лучше,а получилось как всегда!
berda2003
berda2003
вчера в 10:29
порошенко предложили - отказался, лучше в тюрьму...
теперь шевченко заманивают - он мужик жадный, на такие условия не пойдёт...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:13
Шевченко на расхват!!!
Futurista
Futurista ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:02
Случайный гол...Филя мог просто отбить кулаком...но случилось как случилось...
shur
shur
вчера в 09:58
...прошло 23 года...это мессия?!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:55
Посмотри кого назначат.
vf99a8decj5r
vf99a8decj5r
вчера в 09:43
Больше игры Шевченко любит деньги.
Elliada
Elliada
вчера в 09:41
У Шевченко положительный опыт работы со сборной Украины и отрицательный с Дженоа. Как проявит в сборной Польши большой вопрос. Тем более у Польши сейчас стыковые матчи за выход на ЧМ
ОПС
ОПС
вчера в 09:40, ред.
Ну и ладно помсмптитм.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 09:35
Шева мобилизации испужался)...хочет у поляков отсидеться...
particular
particular
вчера в 09:22
Очевидно, что Навалка более предпочтителен для поляков...
Шевченко с проблемами и неудачами больше нуждается в паузе, чем в работе...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
Шевченко всё ещё торгуется.
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