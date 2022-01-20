«Бордо» может пригласить Анри на пост главного тренера

Руководство «Бордо» может уволить Владимира Петковича с поста главного тренера.
RMC утверждает, что клуб рассматривает возможность увольнения 58-летнего специалиста, возглавившего команду летом 2021 года.
Жирондинцы после 21-го тура занимают в таблице предпоследнее, 19-е место. Ранее команда проиграла три матча подряд в Лиге 1.
Утверждается, что на пост наставника «Бордо» рассматривается кандидатура Тьерри Анри, который работает в тренерском штабе сборной Бельгии. Вариант с Анри уже рассматривался до назначения Петковича.