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«Бордо» может пригласить Анри на пост главного тренера

сегодня, 10:24

Руководство «Бордо» может уволить Владимира Петковича с поста главного тренера.

RMC утверждает, что клуб рассматривает возможность увольнения 58-летнего специалиста, возглавившего команду летом 2021 года.

Жирондинцы после 21-го тура занимают в таблице предпоследнее, 19-е место. Ранее команда проиграла три матча подряд в Лиге 1.

Утверждается, что на пост наставника «Бордо» рассматривается кандидатура Тьерри Анри, который работает в тренерском штабе сборной Бельгии. Вариант с Анри уже рассматривался до назначения Петковича.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 11:58
Был Великим игроком стал обычным физруком.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:28
Анри? Видимо, Бордо всерьёз нацелился на Лигу 2!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:13
Бордо это уже не поможет. Может получиться, как с Шевченко в Дженоа.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:10
Он очень невезучий
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:53
То что тренера менять надо - это точно, но Анри не самый идеальный вариант.
3fy3hc8vgtgf
3fy3hc8vgtgf
сегодня в 10:52
Весьма интересный вариант
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:42
Да не тренер он
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:40
Если хочется, почему бы и нет.
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