«Бордо» может пригласить Анри на пост главного тренера

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сегодня, 10:24

Руководство «Бордо» может уволить с поста главного тренера.

RMC утверждает, что клуб рассматривает возможность увольнения 58-летнего специалиста, возглавившего команду летом 2021 года.

Жирондинцы после 21-го тура занимают в таблице предпоследнее, 19-е место. Ранее команда проиграла три матча подряд в Лиге 1.

Утверждается, что на пост наставника «Бордо» рассматривается кандидатура , который работает в тренерском штабе сборной Бельгии. Вариант с Анри уже рассматривался до назначения Петковича.