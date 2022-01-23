«Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1642941290

вчера, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус», который состоится 23 января 2022 года

«Милан»

В прошлом матче «Милан» проиграл матч, который вероятно должен был выигрывать из-за судейской ошибки. Это не позволило команде сохранить отрыв, и она занимает второе место с набранными 48 очками, что на пять меньше, чем у «Интера». Тем не менее, в случае победы в непростом нынешнем поединке, отставание будет составлять всего два пункта. Матчи с «Ювентусом» всегда были принципиальными и интересными, поэтому всех болельщиков ждет зрелищная встреча.

17 января «Милан» проиграл на своем поле «Специи» (1:2), а девятого числа оказался сильнее «Венеции» на выезде (3:0).

«Ювентус»

Туринский клуб идет без поражений в последних матчах, но в начале чемпионата слишком много было потеряно очков, поэтому на данный момент «Ювентус» идет на пятом месте. Коллектив набрал 41 очко, что на 12 баллов меньше, чем у лидера «Интера». Игра с «Миланом» всегда важна, даже независимо от турнирного положения команд, поэтому ни один из коллективов не позволит себе играть не на полную силу. У туринцев хорошая статистика забитых и пропущенных мячей (34:21), а в случае победы, команда сможет ее немного улучшить.

18 января «Ювентус» без проблем справился с «Сампдорией» (4:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Удинезе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.78

Ничья – 3.16

Победит «Ювентус» – 2.89

Статистика

Пять последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ювентус» проиграл только три матча из десяти последних на выезде

Три из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

«Милан» выиграл только один матч из пяти с «Ювентусом» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Оба коллектива борются за самые высокие места и не захотят рисковать в матче такого ранга. Предполагаем, что клубы сыграют в результативную ничью и поделят очки.