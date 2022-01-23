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«Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус», который состоится 23 января 2022 года

«Милан»

В прошлом матче «Милан» проиграл матч, который вероятно должен был выигрывать из-за судейской ошибки. Это не позволило команде сохранить отрыв, и она занимает второе место с набранными 48 очками, что на пять меньше, чем у «Интера». Тем не менее, в случае победы в непростом нынешнем поединке, отставание будет составлять всего два пункта. Матчи с «Ювентусом» всегда были принципиальными и интересными, поэтому всех болельщиков ждет зрелищная встреча.

17 января «Милан» проиграл на своем поле «Специи» (1:2), а девятого числа оказался сильнее «Венеции» на выезде (3:0).

«Ювентус»

Туринский клуб идет без поражений в последних матчах, но в начале чемпионата слишком много было потеряно очков, поэтому на данный момент «Ювентус» идет на пятом месте. Коллектив набрал 41 очко, что на 12 баллов меньше, чем у лидера «Интера». Игра с «Миланом» всегда важна, даже независимо от турнирного положения команд, поэтому ни один из коллективов не позволит себе играть не на полную силу. У туринцев хорошая статистика забитых и пропущенных мячей (34:21), а в случае победы, команда сможет ее немного улучшить.

18 января «Ювентус» без проблем справился с «Сампдорией» (4:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Удинезе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Милан» – 2.78
  • Ничья – 3.16
  • Победит «Ювентус» – 2.89

Статистика

  • Пять последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Ювентус» проиграл только три матча из десяти последних на выезде
  • Три из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
  • «Милан» выиграл только один матч из пяти с «Ювентусом» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Оба коллектива борются за самые высокие места и не захотят рисковать в матче такого ранга. Предполагаем, что клубы сыграют в результативную ничью и поделят очки.

Все комментарии
h224dthh8mze
h224dthh8mze
вчера в 15:35
Футбольный клуб «Ювентус» одержит победу.
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