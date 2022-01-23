«Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус», который состоится 23 января 2022 года
«Милан»
В прошлом матче «Милан» проиграл матч, который вероятно должен был выигрывать из-за судейской ошибки. Это не позволило команде сохранить отрыв, и она занимает второе место с набранными 48 очками, что на пять меньше, чем у «Интера». Тем не менее, в случае победы в непростом нынешнем поединке, отставание будет составлять всего два пункта. Матчи с «Ювентусом» всегда были принципиальными и интересными, поэтому всех болельщиков ждет зрелищная встреча.
17 января «Милан» проиграл на своем поле «Специи» (1:2), а девятого числа оказался сильнее «Венеции» на выезде (3:0).
«Ювентус»
Туринский клуб идет без поражений в последних матчах, но в начале чемпионата слишком много было потеряно очков, поэтому на данный момент «Ювентус» идет на пятом месте. Коллектив набрал 41 очко, что на 12 баллов меньше, чем у лидера «Интера». Игра с «Миланом» всегда важна, даже независимо от турнирного положения команд, поэтому ни один из коллективов не позволит себе играть не на полную силу. У туринцев хорошая статистика забитых и пропущенных мячей (34:21), а в случае победы, команда сможет ее немного улучшить.
18 января «Ювентус» без проблем справился с «Сампдорией» (4:1), а 15 числа обыграл на своем поле «Удинезе» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 2.78
- Ничья – 3.16
- Победит «Ювентус» – 2.89
Статистика
- Пять последних матчей «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ювентус» проиграл только три матча из десяти последних на выезде
- Три из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- «Милан» выиграл только один матч из пяти с «Ювентусом» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Оба коллектива борются за самые высокие места и не захотят рисковать в матче такого ранга. Предполагаем, что клубы сыграют в результативную ничью и поделят очки.