«Алавес» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Алавес» — «Барселона», который состоится 23 января 2022 года

«Алавес»

«Алавес» не оправдывает ожидания болельщиков и находится практически на самом дне турнирной таблицы. Коллектив набрал только 17 очков и занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице. Чтобы сохранить прописку в чемпионате на следующий сезон, необходимо уже сейчас начинать набирать очки, иначе сделать это в заключительных турах будет еще сложнее. Коллектив много пропускает (34 мяча), что является одним из худших результатов в Ла-Лиге.

18 января «Алавес» крупно проиграл «Бетису» (0:4), а девятого числа разошелся миром с «Атлетиком» (0:0).

«Барселона»

«Барселона» под руководством Хави постепенно обретает «новое лицо», однако прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о возвращении прежних результатов. На данный момент «сине-гранатовые» занимают седьмое место с набранными 32 пунктами и не проигрывают уже несколько матчей в чемпионате Испании. Предстоящий поединок с аутсайдером турнирной таблицы станет хорошей возможностью забрать выездные три очка.

20 января «Барселона» проиграла в дополнительное время «Атлетику» в кубке Испании (2:3), а 12 числа также в дополнительное время уступила «Реалу» в борьбе за Суперкубок Испании (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 5.09

Ничья – 3.74

Победит «Барселона» – 1.787

Статистика

«Алавес» не может выиграть восемь матчей подряд во всех турнирах

«Барселона» не уходила с поля без забитого мяча в девяти из десяти последних выездных встречах

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла шесть из семи выездных матчей с «Алавесом»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. Каталонский клуб даже не в самой лучшей форме обязан набирать максимум очков в игре с аутсайдером и стараться не отставать от группы лидеров. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.