«Анже» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643113846

вчера, 15:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» — «Сент-Этьен», который состоится 26 января 2022 года

«Анже»

«Анже» расположился в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на зону еврокубков по результатам нынешнего сезона. Клуб занимает 12 место с набранными 29 очками и в случае победы в предстоящем поединке может подняться на несколько позиций по турнирной таблице. Разница пропущенных и забитых мячей «Анже» равна (28:28) и встреча с последней командой Лиги 1 послужит хорошей возможностью ее улучшить.

23 января «Анже» на своем поле минимально обыграл «Труа» (1:0), а 16 числа команда разошлась ничейным результатом с «Лорьяном» (0:0).

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» на данный момент является худшей командой чемпионата Франции и главным кандидатом на понижение в классе в конце сезона. Команда находится на последнем месте с набранными 12 очками и давно не набирает очков в Лиге 1. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует внести серьезные коррективы в состав и тренировочный процесс. Коллектив пропустил 43 мяча, что является одним из худших результатов в чемпионате.

21 января «Сент-Этьен» минимально проиграл на выезде «Лиону» (0:1), а 15 числа на последних минутах уступил на своем поле «Лансу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 2.19

Ничья – 3.44

Победит «Сент-Этьен» – 3.49

Статистика

Оба коллектива проиграли по три матча из последних десяти во всех турнирах

«Анже» забивал в семи из десяти последних матчей на своем стадионе

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Анже» выиграл только два из девяти домашних матчей с «Сент-Этьеном»

Прогноз

Поставить на победу «Анже», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. «Сент-Этьен» находится в большом кризисе и вряд ли сможет составить конкуренцию своему сопернику на чужом стадионе. Прогнозируем победу «Анже» в 1-2 мяча.