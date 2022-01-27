«Вальядолид» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Вальядолид» — «Спортинг» Хихон, который состоится 28 января 2022 года

«Вальядолид»

После вылета из Ла-Лиги «Вальядолид» нацелен на скорое возвращение уже по итогам нынешнего сезона. Коллектив занимает третье место и набрал 44 пункта, не проигрывая уже несколько матчей подряд. Предстоящий матч с середняком чемпионата обещает быть интересным, учитывая тот факт, что оба клуба имеют серию без поражений. «Вальядолид» много забивает (35 мячей) и тренерскому штабу следует поработать над линией обороны.

22 января «Вальядолид» сыграл вничью с «Сарагосой» (0:0), а восьмого числа команда на своем поле обыграла «Бургос» (1:0).

«Спортинг» Хихон

Команда расположилась в середине турнирной таблицы, но в последних матчах радует своих болельщиков. «Спортинг» Хихон имеет серию без поражений из нескольких матчей и занимает 12 место с 32 очками. Примечательно, что за 24 сыгранных тура у клуба по 8 побед, поражений и ничейных результатов. В игре с одним из лидеров Сегунды коллектив попытается набрать очки и продлить серию успешных поединков.

23 января «Спортинг» Хихон обыграл на своем поле «Аморебьету» (2:1), а 15 числа уступил в кубке Испании «Кадису» (0:1) в серии пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 1.568

Ничья – 4.01

Победит «Спортинг» Хихон – 6.38

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Вальядолида» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Спортинга» Хихон завершились исходом «обе забьют»

«Вальядолид» выиграл четыре последних матчей у «Спортинга» Хихон

«Вальядолид» одержал победы в восьми из десяти домашних поединках на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Вальядолда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.568. Клуб является одним из лидеров Сегунды и не имеет права терять очки на своем стадионе с середняками, учитывая последние результаты. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке.