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«Ещё три месяца буду умирать за „Зенит“. Как Сердар Азмун стал головной болью чемпионов России

вчера, 11:48
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Иранца следовало отпустить раньше.

«Зенит» наивно надеялся уговорить Азмуна на новый контракт. И просчитался

Сердар Азмун никогда не скрывал своих планов и сильно заранее предупредил «Зенит», что не собирается подписывать новый контракт с клубом, потому что хочет поиграть в топ-чемпионате, тем более интерес немецких, итальянских и французских клубов был стабильным, за иранцем следили давно, у него в каждое трансферное окно были варианты в Европе. «Зенит» то ли не воспринял предупреждение Азмуна всерьез, то ли намеренно ввязался в рискованное предприятие, надеясь «переиграть» Сердара на финишной прямой его действующего контракта.

«Зенит» молчаливо одобрял контакты агентов форварда с европейскими клубами, периодически напоминая о своем предложение — гораздо более щедром, чем у «Байера» или «Лиона». Замысел был в том, чтобы Азмун убедился: нигде его не ценят так высоко, как в Санкт-Петербурге. Если бы «Зенит» не питал себя надеждой продлить Сердара, то его продали бы летом, когда и денег можно было заработать, и времени на поиски замены и внедрение новичка в состав было больше. Но Азмун подписал контракт с «Байером», и теперь петербуржцы вынужденны действовать.

Решение Азмуна огорчило «Зенит»

Повторюсь, этого можно и нужно было ожидать. Январские события не являются сенсацией, Азмун воспользовался данным ему ФИФА правом заключить контракт с новым клубом за полгода до истечения действующего соглашения с «Зенитом». Наверное, петербуржцы рассчитывали, что Сердар не станет дергаться до лета и продолжит набивать себе цену. Ситуация, когда твой игрок уже связал себя с другим клубом, никому не по душе, поэтому иранец в одночасье превратился в персону нон грата.

Во-первых, «Зенит» оштрафовал Азмуна за нарушение медицинского протокола, ведь не согласовал свой отъезд из расположения команды на подписание контракта с «Байером». Во-вторых, Сердара грозились отправить к Радимову во вторую команду в качестве еще одной дисциплинарной санкции. Во время несанкционированной поездки Азмун заразился коронавирусом и находится в изоляции, общаясь с миром через прямые эфиры в «Инстаграме». На один из таких заглянул Артем Дзюба, к которому Сердар обратился за поддержкой:

Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, что я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда. Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат [в сердце]. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду.

Дзюба, кстати, подтвердил, что ни из какого командного чата Азмун не удалялся. Сам «Зенит» «выпиливает» несговорчивого иранца из команды, и если штраф за нарушение медицинского протокола — справедливое наказание, то все дальнейшие манипуляции говорят об обиде, которую затаил клуб. Так или иначе, «сине-бело-голубым» предстоит решить проблему Азмуна, и действовать нужно быстро, ведь после закрытия трансферного окна в Бундеслиге 31-го января количество возможных решений резко сократится.

Отпускать или не отпускать — вот в чем вопрос

Понятно, что главный вопрос заключается в том, отпускать Азмуна в «Байер» прямо сейчас за скромную компенсацию или держать его до лета. Но даже эти решения могут быть представлены в разных вариациях, давайте рассмотрим основные:

1. Не отпускать. Простить Азмуна и предоставить возможность «умирать за „Зенит“

Азмун не похож на хитреца-злодея, который улыбается болельщикам в лайвах, а потом выкручивает клубу руки. Уверен, он искренен в своем желании доработать контракт с „Зенитом“, а чувство вины может придать Сердару дополнительную мотивацию. Подписание контракта с „Байером“ привело к импульсивным решениям, но когда все выпустят пар, Азмуна стоит вернуть в первую команду, и пусть делом подтверждает свою готовность «умирать за „Зенит“.

2. Не отпускать. Заставить всю весну бегать по кругу, чтоб другим не повадно было

Самый худший и самый странный из обозначенных вариантов. Не верю, что в „Зените“ такое возможно, ведь клуб тем самым выстрелит себе в обе ноги: потеряет и деньги, и репутацию. Пугать футболиста списанием в дубль нормально, тем более это одновременно способ воздействия на „Байер“, если идут переговоры о сумме выкупа: мол, платите, чтобы вызволить своего футболиста, если не хотите получить летом форварда без игрового тонуса. Но если договориться с немцами не удастся, то Азмун должен быть в первой команде, а не во второй.

3. Отпустить и подписать форварда-легионера

Лучший вариант — договориться о незамедлительном переходе Азмуна в „Байер“. „Зенит“ хочет получить 5 миллионов евро, немцы предлагают в два раза меньше. Тот случай, когда сделка выгодна всем, должны договориться. К тому же, у петербуржцев уже наготове Юри Альберто: заменили одного форварда-легионера другим и помчали за четвертой подряд победой в РПЛ с обновленной линией атаки.

4. Отпустить и повременить с заменой до лета

Если „Зенит“ на 100% уверен в Юри Альберто, но в случае сомнений необязательно торопиться. Не произойдет ничего страшного, если „Зенит“ отпустит Азмуна, но отложит приобретение форварда до лета, когда на рынке будет больше вариантов. В распоряжении Сергея Семака остается Дзюба, зимой подписали Ивана Сергеева, который может стать временной заменой Азмуна, то есть количественно линия атаки будет укомплектована так же, как и в первой половине сезона.

5. Отдать Азмуна в аренду другому клубу РПЛ до лета

Не удивляйтесь, такой вариант тоже возможен, хотя его вероятность не очень высока. Допустим, „Зенит“ и „Байер“ не смогут договориться до 31-го января, а „сине-бело-голубые“ решат не возвращать Азмуна в состав. Необязательно из принципа, ведь если купят Юри Альберто, то легионерских вакансий банально не останется. В таком случае Сердара могут отправить в аренду в „Сочи“ или „Нижний Новгород“.

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Все комментарии
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 18:54
Это называется - сами себя нае... наказали!!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:45
- Азмуну удачи в новом клубе! Спасибо за игру в "Зените"! Ты поднимал настроение своей игрой тысячам болельщиков. Никогда не "сачковал", и не "валял дурака" на поле! УВАЖАЮ!!!

- В том, что ты ещё 3 месяца будешь "умирать за Зенит" - не сомневаюсь. Ты - мужик слова! А вот, что поехал за границу в период пандемии, тут лично твой косяк. Правила - есть правила! Накажут, сошлют в дубль - уверен, ты и в дубле сыграешь на все 100%!

- Побольше бы нам в ЧР таких футболистов... Честно отрабатывающих свой контракт классной игрой и голами...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:43
Это Ромсия. Здесь нет стратегического мышления
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:34
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 14:28
    Уже даже жалко Азмуна ......теперь локти кусает что в свое время перешёл в газкоманду.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 13:55
    Проблем с Азмуном никаких нет. Умные люди, а в руководстве Зенита дураков нет, просчитывают все варианты. И случившееся не повергло в ступор клуб. Замена ещё не готова, да Азмун не прилично сделал, пиарясь на ресурсах Баера. Говорят цена на того кого присматривают на замену, после публичных заявлений выросла. Азмун своим поведением ставит клуб на деньги. Но люди с извращённым пониманием мира пишут здесь о мести Азмуну. Какая месть? Нужно показать всем, а на Азмуне игроки в команде не кончаются, что клубу не нравятся такие действия.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:38
    В этом многословии затерялась ключевая фраза...."....Люблю тебя, Артемчик."""
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1300533/azmun-serdar-bayer 28.01.2022
    А мы обсуждаем всякую шелуху.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:58
    все успокоились, события будут развиваться по мягкому варианту
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 12:48
    В этой истории полный непрофессиализм зенитовских функционеров, продлевать надо было год назад,если не получалось то выставлять на продажу и получать максимальную стоимость, но видимо команда в этом не нуждается,ибо газпром велик и всемогущ .
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:34
    Однозначно что в этой ситуации виноват клуб. Человек предупредил и надо было думать раньше или попробовать ещё раньше переподписать или если узнали о предложениях то надо было продавать а не доводить дело до абсурда. Тем более с возможностями Зенита подписать хорошего форварда не проблема, хотя как работает у них менеджмент может и проблемища!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:06, ред.
    Спасибо за статью....не пойму, что за дичь.... Азмун комментирует слухи или реальные дела?.... если второе, то стыдно за руководство.... игрок многое клубу дал, с первого же полусезона в Зените стабильно клепал голы.... можно же разойтись цивилизовано, без грязи...лично у меня к Сердару нет вопросов по его игре за Зенит, голам и титулам.... он много сделал для Зенита как и Зенит для него.... но проблема в другом.... да он имел право подписать контракт с Байером за полгода.... но он находился на карантине травмированный к тому же.... не поставив в известность Зенит, человек поехал ночью подписывать контракт с другим клубом, да еще сфотографировался для пресс службы Байера и дал вью их клубному тв.... вы представляете Месси условного за полгода до окончания контракта с Барсой фоткающегося на сайт ПСЖ?... это дичь.... футболисты в массе своей неумные люди. Азмун даже не понимает что он сделал и в чем его вина....
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    вчера в 12:04
    Потому что не умеют российские клубы отпускать игроков. Как бараны - продадим только по максимальной цене. Не хотите? Значит сгниет у нас в дубле. Примеров множество. Удивлен, как эти менеджеры живут с фактом того, что каждый день упускают прибыль.
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