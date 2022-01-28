«Ещё три месяца буду умирать за „Зенит“. Как Сердар Азмун стал головной болью чемпионов России

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вчера, 11:48

Иранца следовало отпустить раньше.

«Зенит» наивно надеялся уговорить Азмуна на новый контракт. И просчитался

Сердар Азмун никогда не скрывал своих планов и сильно заранее предупредил «Зенит», что не собирается подписывать новый контракт с клубом, потому что хочет поиграть в топ-чемпионате, тем более интерес немецких, итальянских и французских клубов был стабильным, за иранцем следили давно, у него в каждое трансферное окно были варианты в Европе. «Зенит» то ли не воспринял предупреждение Азмуна всерьез, то ли намеренно ввязался в рискованное предприятие, надеясь «переиграть» Сердара на финишной прямой его действующего контракта.

«Зенит» молчаливо одобрял контакты агентов форварда с европейскими клубами, периодически напоминая о своем предложение — гораздо более щедром, чем у «Байера» или «Лиона». Замысел был в том, чтобы Азмун убедился: нигде его не ценят так высоко, как в Санкт-Петербурге. Если бы «Зенит» не питал себя надеждой продлить Сердара, то его продали бы летом, когда и денег можно было заработать, и времени на поиски замены и внедрение новичка в состав было больше. Но Азмун подписал контракт с «Байером», и теперь петербуржцы вынужденны действовать.

Решение Азмуна огорчило «Зенит»

Повторюсь, этого можно и нужно было ожидать. Январские события не являются сенсацией, Азмун воспользовался данным ему ФИФА правом заключить контракт с новым клубом за полгода до истечения действующего соглашения с «Зенитом». Наверное, петербуржцы рассчитывали, что Сердар не станет дергаться до лета и продолжит набивать себе цену. Ситуация, когда твой игрок уже связал себя с другим клубом, никому не по душе, поэтому иранец в одночасье превратился в персону нон грата.

Во-первых, «Зенит» оштрафовал Азмуна за нарушение медицинского протокола, ведь не согласовал свой отъезд из расположения команды на подписание контракта с «Байером». Во-вторых, Сердара грозились отправить к Радимову во вторую команду в качестве еще одной дисциплинарной санкции. Во время несанкционированной поездки Азмун заразился коронавирусом и находится в изоляции, общаясь с миром через прямые эфиры в «Инстаграме». На один из таких заглянул Артем Дзюба, к которому Сердар обратился за поддержкой:

Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, что я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда. Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат [в сердце]. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду.

Дзюба, кстати, подтвердил, что ни из какого командного чата Азмун не удалялся. Сам «Зенит» «выпиливает» несговорчивого иранца из команды, и если штраф за нарушение медицинского протокола — справедливое наказание, то все дальнейшие манипуляции говорят об обиде, которую затаил клуб. Так или иначе, «сине-бело-голубым» предстоит решить проблему Азмуна, и действовать нужно быстро, ведь после закрытия трансферного окна в Бундеслиге 31-го января количество возможных решений резко сократится.

Отпускать или не отпускать — вот в чем вопрос

Понятно, что главный вопрос заключается в том, отпускать Азмуна в «Байер» прямо сейчас за скромную компенсацию или держать его до лета. Но даже эти решения могут быть представлены в разных вариациях, давайте рассмотрим основные:

1. Не отпускать. Простить Азмуна и предоставить возможность «умирать за „Зенит“

Азмун не похож на хитреца-злодея, который улыбается болельщикам в лайвах, а потом выкручивает клубу руки. Уверен, он искренен в своем желании доработать контракт с „Зенитом“, а чувство вины может придать Сердару дополнительную мотивацию. Подписание контракта с „Байером“ привело к импульсивным решениям, но когда все выпустят пар, Азмуна стоит вернуть в первую команду, и пусть делом подтверждает свою готовность «умирать за „Зенит“.

2. Не отпускать. Заставить всю весну бегать по кругу, чтоб другим не повадно было

Самый худший и самый странный из обозначенных вариантов. Не верю, что в „Зените“ такое возможно, ведь клуб тем самым выстрелит себе в обе ноги: потеряет и деньги, и репутацию. Пугать футболиста списанием в дубль нормально, тем более это одновременно способ воздействия на „Байер“, если идут переговоры о сумме выкупа: мол, платите, чтобы вызволить своего футболиста, если не хотите получить летом форварда без игрового тонуса. Но если договориться с немцами не удастся, то Азмун должен быть в первой команде, а не во второй.

3. Отпустить и подписать форварда-легионера

Лучший вариант — договориться о незамедлительном переходе Азмуна в „Байер“. „Зенит“ хочет получить 5 миллионов евро, немцы предлагают в два раза меньше. Тот случай, когда сделка выгодна всем, должны договориться. К тому же, у петербуржцев уже наготове Юри Альберто: заменили одного форварда-легионера другим и помчали за четвертой подряд победой в РПЛ с обновленной линией атаки.

4. Отпустить и повременить с заменой до лета

Если „Зенит“ на 100% уверен в Юри Альберто, но в случае сомнений необязательно торопиться. Не произойдет ничего страшного, если „Зенит“ отпустит Азмуна, но отложит приобретение форварда до лета, когда на рынке будет больше вариантов. В распоряжении Сергея Семака остается Дзюба, зимой подписали Ивана Сергеева, который может стать временной заменой Азмуна, то есть количественно линия атаки будет укомплектована так же, как и в первой половине сезона.

5. Отдать Азмуна в аренду другому клубу РПЛ до лета

Не удивляйтесь, такой вариант тоже возможен, хотя его вероятность не очень высока. Допустим, „Зенит“ и „Байер“ не смогут договориться до 31-го января, а „сине-бело-голубые“ решат не возвращать Азмуна в состав. Необязательно из принципа, ведь если купят Юри Альберто, то легионерских вакансий банально не останется. В таком случае Сердара могут отправить в аренду в „Сочи“ или „Нижний Новгород“.