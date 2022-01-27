У ЦСКА есть предложения по трансферу Сигурдссона

ЦСКА может продать полузащитника Арнора Сигурдссона.
У «армейцев» есть несколько предложений по аренде и трансферу исландца, поэтому он может покинуть «Венецию», где выступает на правах аренды.
Сам футболист готов сменить клубную прописку, потому что не сумел закрепиться в основном составе итальянского клуба.
Другое дело, что на освободившееся место никого брать не планируют. С одной стороны может и правильно, на флангах и в центре полузащиты и так по два человека на позицию, но профильного правого полузащитника в команде так и не наблюдается.
Другое дело, что на освободившееся место никого брать не планируют. С одной стороны может и правильно, на флангах и в центре полузащиты и так по два человека на позицию, но профильного правого полузащитника в команде так и не наблюдается.