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У ЦСКА есть предложения по трансферу Сигурдссона

вчера, 18:41

ЦСКА может продать полузащитника Арнора Сигурдссона.

У «армейцев» есть несколько предложений по аренде и трансферу исландца, поэтому он может покинуть «Венецию», где выступает на правах аренды.

Сам футболист готов сменить клубную прописку, потому что не сумел закрепиться в основном составе итальянского клуба.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:44
ныне перспективный игрок, связавший свою карьеру с цска сейчас не может даже в Венеции заиграть. Ну 22 года это еще ничего не потеряно, главное найти щас хороший вариант и потихоньку развиваться и вспоминать как играть в футбол
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:31
Пока нет ясности с лимитом на ближайшую перспективу можно продать, если есть спрос на игрока не проходящего в основной состав
протон
протон
вчера в 20:48
Может быть в новую схему и получше вписался бы, но при лимите держать легионеров такого уровня крайне нерационально. Последние 2 сезона никакого прогресса, одна стагнация, научился только нырять.
Другое дело, что на освободившееся место никого брать не планируют. С одной стороны может и правильно, на флангах и в центре полузащиты и так по два человека на позицию, но профильного правого полузащитника в команде так и не наблюдается.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:30
Надо бы его куда-нибудь сбагрить
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:19
Вернётся в ЦСКА и будет играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:15
Сказать , что плохо селекция в ЦСКА функционирует , значит ничего не сказать. Работа явно на двоечку. Сколько "перспективных" было куплено за последние годы , и вот теперь избавляются от последних . Нисимура , Сантос, Лассана Н’Диайе, Шарлия , Шкурин, Гайч,Сигурдссон, Бохинен. Заболотный хоть и не молод , но на спасителя явно не тянет. Хотелось бы чтоб таких пролетов в последствии было как можно меньше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
Давно пора уже навести порядок в составе ЦСКА.
Можно смело распродать больше половины состава.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
Распродажа продолжается. Правильно,команде нужны только столбы и пеньки.ЦСКА ныне-выжженный лес,с двумя выжившими "берёзами".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:46
Похоже на фейк.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:42
Ну хорошо что есть варианты
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