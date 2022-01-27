У ЦСКА есть предложения по трансферу Сигурдссона

1643298106

вчера, 18:41

ЦСКА может продать полузащитника .

У «армейцев» есть несколько предложений по аренде и трансферу исландца, поэтому он может покинуть «Венецию», где выступает на правах аренды.

Сам футболист готов сменить клубную прописку, потому что не сумел закрепиться в основном составе итальянского клуба.