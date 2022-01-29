«Хиберниан» — «Ливингстон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Шотландии «Хиберниан» — «Ливингстон», который состоится 29 января 2022 года
«Хиберниан»
Команда неплохо шла в чемпионате, но в двух последних турах допустила неприятные осечки и потеряла очки. Это переместило «Хиберниан» на пятое место с 30 очками, а отставание от третьего места составляет уже девять баллов. Чтобы закрепиться в первой шестерке, тренерскому штабу следует поработать над реализацией, ведь 24 забитых мяча являются худшим показателем среди первых шести команд чемпионата Шотландии.
26 января «Хиберниан» сыграл вничью с «Мотруэллом» (0:0) в чемпионате, а 20 числа обыграла в кубке Шотландии «Коув Рейнджерс» (1:0) в дополнительное время.
«Ливингстон»
«Ливингстон» выступает с переменным успехом и пока не может подняться выше девятого места, которое сейчас занимает. Команда набрала 23 очка и отстает от шестого места, которое дает место в плей-офф на пять баллов. В выездном поединке с более стабильным и крепким соперником футболистам «Лингвистона» придется сложно, но зацепиться за очки шансы у команды определенно будут появляться.
26 января «Ливингстон» минимально проиграл лидеру чемпионата «Рейнджерсу» (0:1), а 22 числа в кубке страны обыграл на своем поле «Росс Каунти» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хиберниан» – 1.819
- Ничья – 3.41
- Победит «Ливингстон» – 5.34
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Ливингстона» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Хиберниан» выиграл всего три домашних поединка в основное время из десяти последних
- «Хиберниан» выиграл два последних домашних поединка у «Ливингстона»
- «Ливингстон» забивал только в пяти выездных матчах из последних десяти
Прогноз
Поставить на победу «Хиберниана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.819. Команда допустила уже несколько ошибок в последних матчах и сейчас не имеет права на ошибку. Предполагаем, что хозяева проведут уверенный поединок и заберут три очка.