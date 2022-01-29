Чемпиона Англии избили, дома футболистов массово грабят. Клубы шокированы, охрана просит 600 тысяч евро в год

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вчера, 15:47

Засыпает город – просыпается криминал.

Ограбления задевают достоинство

Норриса, Брюса Ли, Уиллиса и других актеров из боевиков спрашивали, как поступят при попытке ограбления. Все отвечали, что отдадут кошелек, часы и украшения. Жизнь это не кино, случайное ножевое или пулевое ранение приведет к трагедии. А в Европе законы о самообороне куда жестче, чем в отдельных американских штатах.

Если футболист начнет палить по грабителям, то его затаскают по судам. Знаем редкие истории, когда игроки успешно отбивались – например, Колашинац смело защитил Озила. Но куда чаще воры приходят в дома по наводке, когда мужчин нет дома, запугивают жену с детьми или родителей, забирают все, что считают ценным. Но материальные вещи тут на десятом плане.

Ограбленный богатый человек чувствует себя униженным. Незащищенность замечаем, когда она исчезает. Трудно представить, что чувствовала Майя — жена Линделефа, когда в дом ворвались грабители. Ей пришлось баррикадироваться в спальне с трехлетним Тедди и новорожденной Фрэнсис. Даже если бы Виктор был дома, у Линделефа не было бы шансов защититься от мужчин с оружием.

Канселу отбивался, но преступников было четверо, избили Жоау и забрали все ценное. Еще чаще грабители планируют нападения, когда дом пустует. Фирмино отправился на праздники с семьей, а вернулся домой и увидел, что пропало вещей на 70 тысяч фунтов. Виллы часто стоят миллионы, огромные, поэтому родители Ди Марии не услышали воров. Те отключили сигнализацию, забрали сейф, ушли незамеченными.

Поскольку парижские полицейские в жизни примерно такие, как в фильме «Такси», только несмешные, то грабителей обычно не находят. Причем обносят не только дома футболистов, но и охотятся за их родителями. Напали на отца и маму Маркиньоса. Папа возмущался, поэтому его избили, причем довольно сильно.

Телохранители – плохой вариант

Массовая культура учила, что грабители эдакие Робин Гуды. Часто это главные герои. Всемирную популярность обрел испанский сериал «Бумажный дом», где воры – хорошие, а полицейские – плохие. Но это кино, в жизни обе стороны похожи. И каждый, кто планирует ограбления и подвергает риску чужое здоровье – как минимум моральное, заслуживает наказания.

Еще хуже люди, которые воруют у бедных и старых, но состоятельность жертвы никого не оправдывает. Речь о настоящей эпидемии. Десятки футболистов делают все (читай, платят полиции за неразглашение информации), чтобы в прессе не всплывали истории, что их тоже ограбили. Во-первых, чтобы не привлекать внимание новых грабителей. Во-вторых, любому мужчине неприятно, что не сумел защитить семью и любимых.

Чувство вины будет, особенно у человека, чья жизнь заключается в том, чтобы доминировать и выигрывать. Даже если находился на выездной игре, то бессильная злоба достанет. Как минимум посетит мысль, что зря не заплатил охране. Но телохранители – временная мера. Влахович вот получил полицейское сопровождение во Флоренции после смертельных угроз из-за трансфера в «Ювентус».

Но через пару дней уже сам по себе, а грабители не злые фанаты, они умеют ждать. Так что есть только один вариант – вооруженная профессиональная охрана. Но даже известные артисты, которые работают с толпами фанатов, часто нанимают здоровяков из числа знакомых, а не профессионалов. Никто не хочет, чтобы постоянно маячил незнакомый человек.

И второй вопрос – деньги. Чтобы нанять круглосуточную охрану дома в Англии, Испании, Италии или Франции, нужно заплатить около 600 тысяч евро за год. Грабители будут знать про телохранителей, не полезут в конкретный дом. Через пару лет бухгалтер скажет футболисту, что охрана себя не окупает, а детей и жену она скорее пугает, чем успокаивает.

Представьте, что рядом постоянно кто-то есть, это очень раздражает. Как личная охрана родственников президентов больших стран. Например, дочь Джорджа Буша – Дженна, вынужденно ходила на свидания с охраной. Пошла домой с новым другом, а у дверей дежурят. Мягко говоря, некомфортно.

Глобально есть только одна защита

Боятся ли грабители тех, в чьи дома вламываются? Верят ли, что полицейские их найдут? Например, футболистов РПЛ не грабят, ведь понимают – за каждым большим клубом стоят влиятельные люди. С этими людьми криминальные элементы или знакомы, или боятся ссориться. Поэтому Норманна, пока жил в Ростове-на-Дону, где бандитов хватает, не грабили.

Стоило перебраться в Англию – заднее стекло авто разбили, забрали все сумки и документы. Понятно, что воровство в огромных городах часто связано еще и с тем, что полицейские не справляются с количеством дел. А в Бразилии и квалификации не хватает, чтобы не встречать новые жуткие истории, как родственников игроков похищают, требуют выкуп, а потом убивают.

Ограбления машин или домов, когда все живы и здоровы, не такие страшные, но количество случаев зашкаливает. Полицейские в Лондоне, Париже, Манчестере, Милане, Мадриде и других крупных городах Европы не самые крутые. Воры не боятся быть пойманными или пострадать при задержании. Буквально пару дней назад ограбили Бензема. Пока футболист бегал против «Эльче», его резиденцию обчистили.

Учитывая, как француз любит побрякушки – вынесли ценностей на пару сотен тысяч евро. Один вор порезался о стекло в бассейне, поэтому есть шанс распутать дело? Вряд ли, воры могли оставить чужие следы крови, чтобы сбить с толку следствие. Да, в каждом богатом доме система сигнализации, каждая вилла футболиста контролируется охранной фирмой. И всегда системы не срабатывают, что наталкивает на очевидный вывод.

Имеем дело с профессионалами, а не подростками-наркоманами. Того же Бензема грабили дважды, как и Видаля. У Артуро угнали часть элитных авто из его коллекции, а завести такие машины без ключей еще надо уметь. Возможно, действовали профессионалы, связанные или с охранными фирмами, или с полицейскими. А когда преступник ищет сам себя, то редко находит.

Не помогают ни сторожевые псы, ни современные системы слежения. Странно лишь, что клубам плевать на безопасность футболистов, которые в циничном мире являются ценными активами. Глава безопасности одной из охранных фирм в Англии выдал пугающий прогноз:

Вопрос времени, когда появится первый труп футболиста или члена его семьи, потому что одна из краж пойдет не по плану.

Да, он набивает себе цену. Но Канселу били по голове, одно неудачное падение на землю равно трагедии. Футболистов постоянно просят не публиковать данные, которые позволят вычислить точный адрес проживания, но это смешно, найти можно любого. Клубы начали нанимать охрану домов на время выездных матчей, но футболисты сами отказываются жить в квартирах в центральных частях городов.

Все предпочитают загородные дома, которые сложнее защитить. У проблемы нет универсального решения. Игроки взбунтуются, если к жене каждого, пока он вечно в разъездах, приставят бывшего морпеха, которого через полгода начнут считать родным любимым дядей дети игрока. Многие семьи не хотят видеть рядом постороннего человека. Особенно мужчину, ведь кухарки, няни и уборщицы чаще женщины, к ним семьи привыкают быстрее.

А вот ограбление может напугать надолго. Причем, когда виллы загородные, расследовать сложные дела приходится полиции не Манчестера, а графства Чешир. И сельские копы именно такие, как вы их себе представляете.