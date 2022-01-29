ПАОК – «Олимпиакос». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643461506

вчера, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Греции ПАОК – «Олимпиакос», который состоится 30 января 2022 года

ПАОК

Команда выиграла несколько последних матчей в чемпионате Греции, однако команда все еще очень сильно отстает от лидера. ПАОК идет на втором месте с 37 набранными очками и проигрывает «Олимпиакосу» девять пунктов. Личная встреча с многократным чемпионом Греции на своем поле станет одним из последних шансов сократить отрыв и вернуть интригу в борьбе за золотые медали. ПАОК также имеет отличную статистику забитых и пропущенных мячей (40:20).

23 января ПАОК разгромил «Волос» в чемпионате (4:0), а 19 числа в кубке Греции команда сыграла вничью с « АЕК » (0:0).

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» находится в хорошей форме и дано не проигрывает, изредка допуская ничейные результаты. Клуб уверенно лидирует в чемпионате и набрал 46 очков, опережая нынешнего соперника на девять пунктов. Любой результат кроме поражения в этом противостоянии будет играть в пользу «Олимпиакоса», ведь ему удастся сохранить свое преимущество, а в случае победы сделать его практически недосягаемым.

23 января «Олимпиакос» обыграл в чемпионате «Янину» (2:0), а в кубке Греции 19 числа команда уступила «Панетоликосу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПАОК – 2.64

– 2.64 Ничья – 3.17

Победит «Олимпиакос» – 2.78

Статистика

ПАОК проиграл всего один матч из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Олимпиакос» уступил в двух встречах

проиграл всего один матч из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Олимпиакос» уступил в двух встречах «Олимпиакос» выиграл только четыре игры на выезде из десяти последних

Три из пяти последних матчей между клубами на поле ПАОК завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей Поединок первого круга между коллективами завершился победой «Олимпиакоса» (2:1).

Прогноз