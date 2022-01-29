ПАОК – «Олимпиакос». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Греции ПАОК – «Олимпиакос», который состоится 30 января 2022 года
ПАОК
Команда выиграла несколько последних матчей в чемпионате Греции, однако команда все еще очень сильно отстает от лидера. ПАОК идет на втором месте с 37 набранными очками и проигрывает «Олимпиакосу» девять пунктов. Личная встреча с многократным чемпионом Греции на своем поле станет одним из последних шансов сократить отрыв и вернуть интригу в борьбе за золотые медали. ПАОК также имеет отличную статистику забитых и пропущенных мячей (40:20).
23 января ПАОК разгромил «Волос» в чемпионате (4:0), а 19 числа в кубке Греции команда сыграла вничью с «АЕК» (0:0).
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» находится в хорошей форме и дано не проигрывает, изредка допуская ничейные результаты. Клуб уверенно лидирует в чемпионате и набрал 46 очков, опережая нынешнего соперника на девять пунктов. Любой результат кроме поражения в этом противостоянии будет играть в пользу «Олимпиакоса», ведь ему удастся сохранить свое преимущество, а в случае победы сделать его практически недосягаемым.
23 января «Олимпиакос» обыграл в чемпионате «Янину» (2:0), а в кубке Греции 19 числа команда уступила «Панетоликосу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПАОК – 2.64
- Ничья – 3.17
- Победит «Олимпиакос» – 2.78
Статистика
- ПАОК проиграл всего один матч из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Олимпиакос» уступил в двух встречах
- «Олимпиакос» выиграл только четыре игры на выезде из десяти последних
- Три из пяти последних матчей между клубами на поле ПАОК завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Поединок первого круга между коллективами завершился победой «Олимпиакоса» (2:1).
Прогноз
Поставить на победу ПАОК, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.64. Исходя из статистики, «Олимпиакос» в последнее время выглядит не лучшим образом в выездных матчах. Предполагаем, что футболисты ПАОК воспользуются этим и сократят отставание от лидера чемпионата Греции.