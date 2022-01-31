«Лион» – «Марсель». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Марсель», который состоится 1 февраля 2022 года

«Лион»

Команда находится в середине турнирной таблице и к перенесенному матчу с «Марселем» подходит только на 11 месте. Тем не менее, клуб уже несколько игр подряд не проигрывает в Лиге 1, поэтому болельщики с оптимизмом могут ожидать предстоящую встречу. В активе «Лиона» 31 набранное очко, а отставание от «Марселя» составляет девять баллов. Футболисты обязаны настраиваться только на победу, если хотят как можно быстрее вернуться в лидирующую группу чемпионата.

21 января «Лион» минимально обыграл «Сент-Этьен» (1:0), а 16 января команда оказалась сильнее «Труа» (1:0).

«Марсель»

«Марсель» проводит уверенный сезон и давно не проигрывает в чемпионате, что позволяет ему занимать третье место в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков, но имеет игру в запасе, а поэтому в случае победы может обойти «Ниццу», которой сейчас проигрывает два пункта. Клуб имеет отличную статистику забитых и пропущенных (30:16) и постарается в предстоящем поединке как минимум ее не ухудшить.

29 января «Марсель» с большим трудом прошел в кубке Франции «Монпелье» (2:1) в серии пенальти, а 22 числа обыграл на выезде «Ланс» в чемпионате (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.44

Ничья – 3.45

Победит «Марсель» – 2.95

Статистика

Оба коллектива проиграли всего по одному матчу из последних десяти во всех турнирах

«Марсель» выиграл пять последних поединков на выезде во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл шесть из десяти матчей с «Марселем» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что клубы не будут рисковать и станут до последнего выжидать ошибку оппонента. В такой ситуации вероятнее всего выглядит малорезультативная ничья.