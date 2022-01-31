«Лион» – «Марсель». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Марсель», который состоится 1 февраля 2022 года
«Лион»
Команда находится в середине турнирной таблице и к перенесенному матчу с «Марселем» подходит только на 11 месте. Тем не менее, клуб уже несколько игр подряд не проигрывает в Лиге 1, поэтому болельщики с оптимизмом могут ожидать предстоящую встречу. В активе «Лиона» 31 набранное очко, а отставание от «Марселя» составляет девять баллов. Футболисты обязаны настраиваться только на победу, если хотят как можно быстрее вернуться в лидирующую группу чемпионата.
21 января «Лион» минимально обыграл «Сент-Этьен» (1:0), а 16 января команда оказалась сильнее «Труа» (1:0).
«Марсель»
«Марсель» проводит уверенный сезон и давно не проигрывает в чемпионате, что позволяет ему занимать третье место в турнирной таблице. Команда набрала 40 очков, но имеет игру в запасе, а поэтому в случае победы может обойти «Ниццу», которой сейчас проигрывает два пункта. Клуб имеет отличную статистику забитых и пропущенных (30:16) и постарается в предстоящем поединке как минимум ее не ухудшить.
29 января «Марсель» с большим трудом прошел в кубке Франции «Монпелье» (2:1) в серии пенальти, а 22 числа обыграл на выезде «Ланс» в чемпионате (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 2.44
- Ничья – 3.45
- Победит «Марсель» – 2.95
Статистика
- Оба коллектива проиграли всего по одному матчу из последних десяти во всех турнирах
- «Марсель» выиграл пять последних поединков на выезде во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» выиграл шесть из десяти матчей с «Марселем» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что клубы не будут рисковать и станут до последнего выжидать ошибку оппонента. В такой ситуации вероятнее всего выглядит малорезультативная ничья.