«Бавария» – «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг», который состоится 5 февраля 2022 года
«Бавария»
Подопечные Нагельсмана подходят к предстоящей в хорошей форме и в рамках лидера Бундеслиги. «Бавария» набрала 49 очков и на шесть пунктов опережает ближайшего соперника. Предстоящий матч будет очень сложным и интересным, несмотря на турнирное положение соперников клуба из Мюнхена. «Бавария» имеет очень хорошую разницу мячей в чемпионате (65:19) и является лучшей командой как в защите, так и в нападении.
23 января «Бавария» крупно обыграла «Герту» (4:1), а 15 числа команда разгромила «Кельн» (4:0). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» с приходом нового тренера наладил игру и в последних трех поединках набрал максимум очков. Коллектив поднялся уже на шестую позицию в турнирной таблице с 31 очком в активе. Матч с чемпионом Германии станет настоящей проверкой для Доменико Тедеско и его коллектива, который он понемногу подстраивает под свое видение игры. Команда забила 38 мячей, что является пятым результатом среди всех команд Бундеслиги.
23 января «РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» (2:0), а 19 числа с тем же счетом одолел «Ганзу» в кубке Германии (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.395
- Ничья – 5.66
- Победит «РБ Лейпциг» – 6.88
Статистика
- «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «РБ Лейпциг» одержал шесть побед
- «Бавария» забивает на своем поле более, чем в 25 официальных матчах подряд
- Четыре их семи последних матчей между клубами завершились ничьей
- Три из четырех последних встреч коллективов на поле «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Чемпион страны выглядит гораздо сильнее «РБ Лейпциг» и мы предполагаем, что у гостей не будет шансов зацепиться за очки. Прогнозируем уверенную победу «Баварии».