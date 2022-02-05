«Бавария» – «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг», который состоится 5 февраля 2022 года

«Бавария»

Подопечные Нагельсмана подходят к предстоящей в хорошей форме и в рамках лидера Бундеслиги. «Бавария» набрала 49 очков и на шесть пунктов опережает ближайшего соперника. Предстоящий матч будет очень сложным и интересным, несмотря на турнирное положение соперников клуба из Мюнхена. «Бавария» имеет очень хорошую разницу мячей в чемпионате (65:19) и является лучшей командой как в защите, так и в нападении.

23 января «Бавария» крупно обыграла «Герту» (4:1), а 15 числа команда разгромила «Кельн» (4:0). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» с приходом нового тренера наладил игру и в последних трех поединках набрал максимум очков. Коллектив поднялся уже на шестую позицию в турнирной таблице с 31 очком в активе. Матч с чемпионом Германии станет настоящей проверкой для Доменико Тедеско и его коллектива, который он понемногу подстраивает под свое видение игры. Команда забила 38 мячей, что является пятым результатом среди всех команд Бундеслиги.

23 января «РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» (2:0), а 19 числа с тем же счетом одолел «Ганзу» в кубке Германии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.395

Ничья – 5.66

Победит «РБ Лейпциг» – 6.88

Статистика

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «РБ Лейпциг» одержал шесть побед

«Бавария» забивает на своем поле более, чем в 25 официальных матчах подряд

Четыре их семи последних матчей между клубами завершились ничьей

Три из четырех последних встреч коллективов на поле «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.02. Чемпион страны выглядит гораздо сильнее «РБ Лейпциг» и мы предполагаем, что у гостей не будет шансов зацепиться за очки. Прогнозируем уверенную победу «Баварии».