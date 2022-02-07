МЮ вылетел, «Вест Хэм» едва спасся в схватке с клубом из 6-го дивизиона. Итоги четвертого раунда Кубка Англии

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вчера, 14:24

Борьба за старейший футбольный трофей продолжается.

Событие №1. Вылет «Манчестер Юнайтед»

Четвертый раунд Кубка Англии начался с сенсации: в пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Мидлсбро». «Олд Траффорд» ждал уверенной победы над представителем Чемпионшипа, но увидел аттракцион упущенных возможностей. У манкунианцев при Ральфе Рангнике были матчи, в которых МЮ добивался незаслуженных побед вопреки качеству игры, а в кубковой схватке с «Боро» Фортуна взыскала с «дьяволов» долги с процентами.

В ворота «Мидлсбро» могло влететь 4 или 5 мячей, но забить сумел только Джейдон Санчо, в то время как Роналду не реализовал пенальти, а Бруну Фернандеш промазал по пустым воротам. Были и другие моменты, чтобы закончить матч в основное время или дополнительное: «Манчестер Юнайтед» нанес 30 ударов за 120 минут игры, 9 выстрелов пришлись в створ. У «Мидлсбро» 6 ударов и 3 в створ, а счет после двух часов игры — 1:1.

Дополнительным фактором раздражения для фаворитов стал гол гостей, забитый не без помощи руки, которую арбитры отказались принимать в расчет, признав касание случайным. Все как будто складывалось против «Ман Юнайтед» и сложилось в поражение по пенальти со счетом 7:8, роковой промах на счету Энтони Эланги. МЮ потерял самый реальный шанс на титул в этом сезоне, а сказка «Мидлсбро» продолжается.

Событие №2. «Вест Хэм» чудом избежал позора

Соперником «Вест Хэма» по четвертому раунду Кубка Англии стал «Киддерминстер» из шестого английского дивизиона. Между клубами целая пропасть: годовой бюджет «гончих» равняется трехнедельной зарплате одновременно самого высокооплачиваемого и самого критикуемого футболиста ВХ. Речь об Андрее Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, как и другие игроки ротации: Фредерикс, Джонсон, Диоп, Влашич, Крал и Нобл.

Впрочем, поберечь силы лидеров Мойесу не удалось: Райс и Доусон были брошены в бой уже в перерыве вместо провалившегося Диопа и выпавшего Крала, а по ходу второго тайма состав «Вест Хэма» был приведен практически к оптимальному виду с появлением на поле Соучека, Форнальса и Крессуэлла. Все они понадобились, чтобы отыграться после гола Алекса Пенни на 19-й минуте.

Когда казалось, что «Вест Хэму» уже не избежать поражения и грандиозного позора, знаменательный Деклан Райс сравнял счет. Шла первая добавленная минута второго тайма. А на первой добавленной минуте второго экстра-тайма, когда зрители уже настроились на серию пенальти, Джаррод Боуэн забил победный гол.

90+1 и 120+1 — эти минуты стали для «молотобойцев» спасительными, хотя сама игра клуба из топ-5 АПЛ оставила удручающее впечатление. Все футболисты «Вест Хэма» после матча неистово респектовали «Киддерминстеру», а Дэвид Мойес по-свойски выпил пива с коллегами, чья команда доставила ему столько неприятностей. Но ведь за все это мы и любим Кубок Англии.

How can you not love David Moyes? pic.twitter.com/4j1Dg3U9rt — SimplyFPL (Sam) (@SimplyFPL) February 6, 2022

Событие №3. «Ноттингем Форест» снял еще один скальп с клуба АПЛ

В третьем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» выбил «Арсенал», не позволив «канонирам» нанести ни одного удара в створ своих ворот, а теперь «лесники» жестоко обошлись с другим клубом АПЛ . К исходу получаса игры «Лестер» горел уже со счетом 0:3, а в итоге «лисы» проиграли 1:4, не найдя противоядия от разящих выпадов «Ноттингема».

Захватывающий перформанс клуба из Чемпионшипа стал одним из главных событий четвертого раунда Кубка Англии: «Ноттингем» катком прошелся по своему «старшему» соседу в дерби восточного Мидленда. По-своему постоял за честь «Лестера» только фанат, который в ближайшие годы будет смотреть футбол исключительно по телевизору: разъяренный дядька выбежал на поле после одного из голов «лесников» и накинулся на празднующих обидчиков с кулаками.

Never change Leicester fans never change pic.twitter.com/BnUedtdFT3 — Ciaran Durham (@ciaran7durham) February 6, 2022

«Борэм Вуд» — новый герой «трясины»

После вылета «Киддерминстера», отчаянно сражавшегося с «Вест Хэмом», в розыгрыше Кубка Англии остается только один клуб из нон-лиги: представляющий пятый дивизион «Борэм Вуд» сенсационно обыграл одного из лидеров Чемпионшипа «Борнмут» и теперь сыграет в 1/8 финала, куда не удалось попасть ни одному представителю Лиги 1 (третий дивизион) и Лиги 2 (четвертый дивизион).

Пятый раунд: большие афиши по-прежнему впереди

«Лутон Таун» (2) — «Челси» (1)

«Кристал Пэлас» (1) — «Сток Сити» (2)

«Питерборо» (2) — «Манчестер Сити» (1)

«Ливерпуль» (1) — «Норвич» (1)

«Саутгемптон» (1) — «Вест Хэм» (1)

«Мидлсбро» (2) — «Тоттенхэм» (1)

«Ноттингем Форест» (2) — «Хаддерсфилд» (2)

«Эвертон» (1) — «Борэм Вуд» (5)

- Только в двух из восьми пар 1/16 финала между собой сыграют клубы АПЛ : «Ливерпуль» против «Норвича» и «Саутгемптон» против «Вест Хэма».

- Выбивший «Манчестер Юнайтед» «Мидлсбро» попытается сотворить еще одну сенсацию в противостоянии с «Тоттенхэмом», а ставший грозой клубов АПЛ «Ноттингем» померится силами со своим прямым конкурентом в борьбе за попадание в плей-офф Чемпионшипа — «Хаддерсфилдом».

- В четырех парах из восьми клубы Премьер-Лиги сыграют против клубов из Чемпионшипа.

- «Борэм Вуд» из пятого дивизиона достался «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда, который в четвертом раунде разгромил «Брентфорд» со счетом 4:1.