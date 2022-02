МЮ вылетел, «Вест Хэм» едва спасся в схватке с клубом из 6-го дивизиона. Итоги четвертого раунда Кубка Англии

Борьба за старейший футбольный трофей продолжается.

Событие №1. Вылет «Манчестер Юнайтед»

Четвертый раунд Кубка Англии начался с сенсации: в пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Мидлсбро». «Олд Траффорд» ждал уверенной победы над представителем Чемпионшипа, но увидел аттракцион упущенных возможностей. У манкунианцев при Ральфе Рангнике были матчи, в которых МЮ добивался незаслуженных побед вопреки качеству игры, а в кубковой схватке с «Боро» Фортуна взыскала с «дьяволов» долги с процентами.

В ворота «Мидлсбро» могло влететь 4 или 5 мячей, но забить сумел только Джейдон Санчо, в то время как Роналду не реализовал пенальти, а Бруну Фернандеш промазал по пустым воротам. Были и другие моменты, чтобы закончить матч в основное время или дополнительное: «Манчестер Юнайтед» нанес 30 ударов за 120 минут игры, 9 выстрелов пришлись в створ. У «Мидлсбро» 6 ударов и 3 в створ, а счет после двух часов игры — 1:1.

Дополнительным фактором раздражения для фаворитов стал гол гостей, забитый не без помощи руки, которую арбитры отказались принимать в расчет, признав касание случайным. Все как будто складывалось против «Ман Юнайтед» и сложилось в поражение по пенальти со счетом 7:8, роковой промах на счету Энтони Эланги. МЮ потерял самый реальный шанс на титул в этом сезоне, а сказка «Мидлсбро» продолжается.

WHAT A NIGHT!!!! YOU ARE MY #BORO!!! #UTB pic.twitter.com/GLIfgk2Acz