«Бернли» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 8 февраля 2022 года

«Бернли»

Команда выглядит очень безнадежно в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ . «Бернли» набрал всего 13 очков, и чтобы исправить ситуацию, клубу нужны серьезные перемены и усиления. В предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед» аутсайдеру придется большую часть времени уделять обороне, однако и про контратаки не следует забывать. Коллектив забил всего 16 мячей, что является вторым худшим результатом в чемпионате Англии.

5 февраля «Бернли» сыграл вничью с «Уотфордом» (0:0), а 23 января с тем же счетом разошелся миром с «Арсеналом» (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» стараются держаться в первой четверке АПЛ , но отрыва от прямы конкурентов практически нет. Команда занимает четвертое место и набрала 38 очков, поэтому предстоящая игра с «Бернли» станет очень важной в плане набора максимального количества очков, чтобы закрепиться на своей позиции. Еще одним разочарованием стал вылета из кубка ФА от команды из Чемпионшипа.

4 февраля «Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидлсбро» в серии пенальти (1:2), а 22 января минимально обыграл «Вест Хэм» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 6.08

Ничья – 4.11

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.621

Статистика

«Бернли» не может выиграть уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл только две встречи из последних десяти

«Манчестер Юнайтед» выиграл четыре из пяти матчей с «Бернли»

Семь последних матчей между клубами на поле «Бернли» завершились исходом «обе забьют – нет».

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. «Бернли» не может выиграть несколько матчей подряд и вряд ли у клуба получится обыграть «Манчестер Юнайтед», который показывает относительно стабильные результаты. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.