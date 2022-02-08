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Семак: «Крицюк не будет готов к „Бетису“. Возможно, сыграет Одоевский»

вчера, 13:13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что голкипер команды Станислав Крицюк не успеет восстановиться после травмы к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», которые пройдут 17 и 24 февраля.

К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

Конечно, есть вероятность, что сыграет Одоевский. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещё два матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент.

Также недавно Семак оценил дебют Юри Альберто за «Зенит».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:12
Будет отмазка для Семака....если Одоевский не выдюжит и нахватает полную авоську .....
lotsman
lotsman
вчера в 17:06
А может лучше Кержакова?
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:38
Уже и отмазки у Семака есть
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:34
да пофиг кому пропускать Одоевскому или Кержу там ловить нечего
Cat01
Cat01
вчера в 14:28
Пока состава нет!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:11
А ты то сам готов ?!?)
протон
протон
вчера в 13:39
Хорошо-бы что-бы Одоевский действительно вышел в старте и желательно в обоих матчах. Пройти Бетис, который сейчас находится в отличной форме так и так будет сложно. Зенит сейчас начинает смену планомерно менять состав и каккие-то выводы можно будет только после лета (когда перестройка более-менее закончиться), а так хоть посмотрим чего стоит Одоевский по-серьёзному.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:34
Это не есть хорошо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:29
Богданычу то чего отмазываться ???
Он что ежегодно в полуфиналах еврокубков играет ??
Бетис фаворит кто бы что ни говорил...и по игре и по стоимости состава и по остальным 264-м параметрам....

Так что "отмазки" это скорей к Пеллегрини...если не сдюжит....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:25
Зато у Богданыча будет мощная отмазка.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:20, ред.
Как вообще такое допустимо в команде которая к рестарту сезона и еврокубков оказывается с неопытным парнем в воротах которому только исполнилось 19..??

То в Лиссабон поедут без 6-ти ведущих игроков...то в Севилью без вратаря...
Всё на "авось"....

Одоевский нормальный...перспективный кипер...удачи ему и процветания...но..
Учитывая что напы Пеллегрини заколачивают по 4 штуки Валенсии,8 Реал Сосьедаду и обыгрывают в гостях Барселону - не укрепить оборону ...не есть хорошо...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:19
А это уже плохо!
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