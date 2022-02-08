Семак: «Крицюк не будет готов к „Бетису“. Возможно, сыграет Одоевский»

Главный тренер «Зенита» сообщил, что голкипер команды не успеет восстановиться после травмы к матчам 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом», которые пройдут 17 и 24 февраля.

К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

Конечно, есть вероятность, что сыграет Одоевский. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещё два матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент.