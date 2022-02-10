Кухта забил гол в 4-м матче за «Локомотив» кряду

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сегодня, 18:34

Новичок «Локомотива» забивает в каждом поединке за московскую команду.

Сегодня чех отличился в товарищеском матче с «Гётеборгом». Он забил мяч в сетку ворот соперника на 8-й минуте. Ранее форвард отличался голами в поединках с «Яблонцем», «Мальмё» и «Спартой».

25-летний Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года игрок пополнил состав пражской «Славии».

В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кухты в 5 млн евро.