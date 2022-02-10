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Кухта забил гол в 4-м матче за «Локомотив» кряду

сегодня, 18:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборгМатч завершен

Новичок «Локомотива» Ян Кухта забивает в каждом поединке за московскую команду.

Сегодня чех отличился в товарищеском матче с «Гётеборгом». Он забил мяч в сетку ворот соперника на 8-й минуте. Ранее форвард отличался голами в поединках с «Яблонцем», «Мальмё» и «Спартой».

25-летний Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года игрок пополнил состав пражской «Славии».

В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кухты в 5 млн евро.

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Кухта Ян
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 22:37
Ну прям надежда снова затеплилась в атаке у нас))).
протон
протон
сегодня в 20:30
Надеемся, что и в официальных матчах он будет так же забивать. Нам нужен забивной нападающий))
1 984
1 984
сегодня в 19:42
Главное чтобы в сезоне всё получалось.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 19:24
Молодца...показывает себя...
Jinko
Jinko ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:06
Спасибо, исправили!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:01
Ян Кухта забил на 8 минуте, а не на 36 минуте в матче с «Гётеборгом».
shlomo
shlomo
сегодня в 18:35
Посмотрим на него в официальных играх
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