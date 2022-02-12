«Уотфорд» – «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» – «Брайтон», который состоится 12 февраля 2022 года

«Уотфорд»

«Уотфорд» с каждым туром все больше опускается на дно турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место и набрал 15 очков, что нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить коррективы в тренировочный процесс и состав, чтобы исправить ситуацию и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, которая не впечатляет (23:41).

8 февраля «Уотфорд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:1), а пятого числа сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

«Брайтон»

«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд, однако большинство из них завершает ничейными результатами. Коллектив занимает девятое место и набрал 30 очков, отставая от зоны еврокубков на девять пунктов. Тем не менее, команда старается стабильно набирать очки и рассчитывает на победу в матче с одним из аутсайдеров АПЛ . «Брайтон» играет не очень результативно и имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (23:23).

5 февраля «Брайтон» уступил «Тоттенхэму» в кубке ФА (1:3), а 23 января в чемпионате сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 3.91

Ничья – 3.28

Победит «Брайтон» – 2.17

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Уотфорд» проиграл восемь домашних поединков из десяти последних

Семь последних матчей «Брайтона» на выезде закончились исходом «обе забьют»

Шесть из семи встреч между клубами за последнее время завершились ставкой «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Оба клуба нуждаются в очках и редко выигрывают. Предполагаем, что никто не станет рисковать, а зрители не увидят большого количества забитых мячей.