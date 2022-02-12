«Уотфорд» – «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» – «Брайтон», который состоится 12 февраля 2022 года
«Уотфорд»
«Уотфорд» с каждым туром все больше опускается на дно турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место и набрал 15 очков, что нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить коррективы в тренировочный процесс и состав, чтобы исправить ситуацию и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, которая не впечатляет (23:41).
8 февраля «Уотфорд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:1), а пятого числа сыграл вничью с «Бернли» (0:0).
«Брайтон»
«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд, однако большинство из них завершает ничейными результатами. Коллектив занимает девятое место и набрал 30 очков, отставая от зоны еврокубков на девять пунктов. Тем не менее, команда старается стабильно набирать очки и рассчитывает на победу в матче с одним из аутсайдеров АПЛ. «Брайтон» играет не очень результативно и имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (23:23).
5 февраля «Брайтон» уступил «Тоттенхэму» в кубке ФА (1:3), а 23 января в чемпионате сыграл вничью с «Лестером» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» – 3.91
- Ничья – 3.28
- Победит «Брайтон» – 2.17
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Уотфорд» проиграл восемь домашних поединков из десяти последних
- Семь последних матчей «Брайтона» на выезде закончились исходом «обе забьют»
- Шесть из семи встреч между клубами за последнее время завершились ставкой «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Оба клуба нуждаются в очках и редко выигрывают. Предполагаем, что никто не станет рисковать, а зрители не увидят большого количества забитых мячей.