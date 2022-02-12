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«Уотфорд» – «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Уотфорд» – «Брайтон», который состоится 12 февраля 2022 года

«Уотфорд»

«Уотфорд» с каждым туром все больше опускается на дно турнирной таблицы. Команда занимает предпоследнее место и набрал 15 очков, что нельзя назвать даже удовлетворительным результатом. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить коррективы в тренировочный процесс и состав, чтобы исправить ситуацию и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей, которая не впечатляет (23:41).

8 февраля «Уотфорд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:1), а пятого числа сыграл вничью с «Бернли» (0:0).

«Брайтон»

«Брайтон» не проигрывает уже несколько матчей подряд, однако большинство из них завершает ничейными результатами. Коллектив занимает девятое место и набрал 30 очков, отставая от зоны еврокубков на девять пунктов. Тем не менее, команда старается стабильно набирать очки и рассчитывает на победу в матче с одним из аутсайдеров АПЛ. «Брайтон» играет не очень результативно и имеет равную статистику забитых и пропущенных мячей (23:23).

5 февраля «Брайтон» уступил «Тоттенхэму» в кубке ФА (1:3), а 23 января в чемпионате сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уотфорд» – 3.91
  • Ничья – 3.28
  • Победит «Брайтон» – 2.17

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Уотфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Уотфорд» проиграл восемь домашних поединков из десяти последних
  • Семь последних матчей «Брайтона» на выезде закончились исходом «обе забьют»
  • Шесть из семи встреч между клубами за последнее время завершились ставкой «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Оба клуба нуждаются в очках и редко выигрывают. Предполагаем, что никто не станет рисковать, а зрители не увидят большого количества забитых мячей.

Все комментарии
c4dessvv675z
c4dessvv675z
вчера в 17:42
Футбольный клуб «Брайтон» одержит победу.
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