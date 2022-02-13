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«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 13 февраля 2022 года

«Тоттенхэм»

Команда имела хорошую серию без поражений под руководством Антонио Конте, однако в двух последних матчах не смогла набрать ни одного очка. «Шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице и набрали 37 очков. Чтобы приблизиться к группе лидеров АПЛ, «Тоттенхэму» необходимо набирать очки в следующих поединках и надеяться на ошибки соперников. Клуб имеет примерно равную статистику мячей и забивает не так много, как хотелось бы болельщиками (28:27).

7 февраля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Саутгемптону» (2:3), а 5 числа одержал победу над «Брайтоном» (3:1) в кубке ФА.

«Вулверхэмптон»

В последней игре «Вулверхэмптон» не набрал очков, что расстроило болельщиков коллектива, однако это не должно повлиять на его общее настроение. Команда расположилась на восьмом месте с 34 набранными баллами. В случае победы в предстоящем поединке, «Вулверхэмптон» может обойти «шпор» в турнирной таблице, что является хорошей мотивацией для футболистов. Клуб забил всего 19 мячей, что является третьим снизу результатом в АПЛ, однако он компенсирует это своей обороной (17 пропущенных мячей).

10 февраля «Вулверхэмптон» минимально проиграл «Арсеналу» на своем стадионе (0:1), а пятого числа в кубке ФА уступил «Норвичу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.684
  • Ничья – 3.89
  • Победит «Вулверхэмптон» – 5.76

Статистика

  • Оба клуба выиграли по пять матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Вулверхэмптон» выиграл три последних выездных поединка
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Тоттенхэм» выиграл только три игры на своем поле у «Вулверхэмптона»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. После потерь очков в последних матчах, у лондонского клуба больше нет права на ошибку, если он хочет вернуться в группу лидеров. Прогнозируем победу хозяев в один-два мяча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: https://gilabola.com
Все комментарии
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вчера в 15:40
Футбольный клуб «Тоттенхэм» выиграет матч.
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вчера в 10:36
Футбольный клуб «Тоттенхэм» одержит победу.
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