«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 13 февраля 2022 года
«Тоттенхэм»
Команда имела хорошую серию без поражений под руководством Антонио Конте, однако в двух последних матчах не смогла набрать ни одного очка. «Шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице и набрали 37 очков. Чтобы приблизиться к группе лидеров АПЛ, «Тоттенхэму» необходимо набирать очки в следующих поединках и надеяться на ошибки соперников. Клуб имеет примерно равную статистику мячей и забивает не так много, как хотелось бы болельщиками (28:27).
7 февраля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Саутгемптону» (2:3), а 5 числа одержал победу над «Брайтоном» (3:1) в кубке ФА.
«Вулверхэмптон»
В последней игре «Вулверхэмптон» не набрал очков, что расстроило болельщиков коллектива, однако это не должно повлиять на его общее настроение. Команда расположилась на восьмом месте с 34 набранными баллами. В случае победы в предстоящем поединке, «Вулверхэмптон» может обойти «шпор» в турнирной таблице, что является хорошей мотивацией для футболистов. Клуб забил всего 19 мячей, что является третьим снизу результатом в АПЛ, однако он компенсирует это своей обороной (17 пропущенных мячей).
10 февраля «Вулверхэмптон» минимально проиграл «Арсеналу» на своем стадионе (0:1), а пятого числа в кубке ФА уступил «Норвичу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.684
- Ничья – 3.89
- Победит «Вулверхэмптон» – 5.76
Статистика
- Оба клуба выиграли по пять матчей из последних десяти во всех турнирах
- «Вулверхэмптон» выиграл три последних выездных поединка
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» выиграл только три игры на своем поле у «Вулверхэмптона»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. После потерь очков в последних матчах, у лондонского клуба больше нет права на ошибку, если он хочет вернуться в группу лидеров. Прогнозируем победу хозяев в один-два мяча.