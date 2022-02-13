«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон», который состоится 13 февраля 2022 года

«Тоттенхэм»

Команда имела хорошую серию без поражений под руководством Антонио Конте, однако в двух последних матчах не смогла набрать ни одного очка. «Шпоры» занимают седьмое место в турнирной таблице и набрали 37 очков. Чтобы приблизиться к группе лидеров АПЛ , «Тоттенхэму» необходимо набирать очки в следующих поединках и надеяться на ошибки соперников. Клуб имеет примерно равную статистику мячей и забивает не так много, как хотелось бы болельщиками (28:27).

7 февраля «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «Саутгемптону» (2:3), а 5 числа одержал победу над «Брайтоном» (3:1) в кубке ФА .

«Вулверхэмптон»

В последней игре «Вулверхэмптон» не набрал очков, что расстроило болельщиков коллектива, однако это не должно повлиять на его общее настроение. Команда расположилась на восьмом месте с 34 набранными баллами. В случае победы в предстоящем поединке, «Вулверхэмптон» может обойти «шпор» в турнирной таблице, что является хорошей мотивацией для футболистов. Клуб забил всего 19 мячей, что является третьим снизу результатом в АПЛ , однако он компенсирует это своей обороной (17 пропущенных мячей).

10 февраля «Вулверхэмптон» минимально проиграл «Арсеналу» на своем стадионе (0:1), а пятого числа в кубке ФА уступил «Норвичу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.684

Ничья – 3.89

Победит «Вулверхэмптон» – 5.76

Статистика

Оба клуба выиграли по пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Вулверхэмптон» выиграл три последних выездных поединка

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл только три игры на своем поле у «Вулверхэмптона»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.684. После потерь очков в последних матчах, у лондонского клуба больше нет права на ошибку, если он хочет вернуться в группу лидеров. Прогнозируем победу хозяев в один-два мяча.