«Сассуоло» – «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Рома», который состоится 13 февраля 2022 года

«Сассуоло»

В нынешнем сезоне в «Сассуоло» идет небольшая перестройка и команда не показывает стабильных результатов. Коллектив занимает 12 место в турнирной таблице и выиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате. Коллектив имеет запас перед зоной вылета в девять очков и может чувствовать себя в относительной безопасности. В предстоящей игре с не самой стабильной «Ромой» у футболистов хозяев будут хорошие шансы побороться за очки.

10 февраля «Сассуоло» проиграл «Ювентусу» в кубке Италии (0:2), а шестого числа был разгромлен в чемпионате «Сампдорией» (0:4).

«Рома»

Столичный клуб находится в зоне досягаемости группы лидеров, однако не может к ним приблизиться и занимает только седьмое место с 39 очками. Несколько дней назад команда вылетала из кубка Италии, уступив чемпиону страны «Интеру» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Серии А. В выездных матчах с «Сассуоло» не бывает легко ни одному клубу, поэтому встреча обещает быть интересной и напряженной до самого финального свистка.

5 февраля «Рома» не смогла на своем поле обыграть «Дженоа» (0:0), а 23 января оказалась сильнее на выезде «Эмполи» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 3.42

Ничья – 3.78

Победит «Рома» – 2.15

Статистика

«Сассуоло» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» уже 17 выездных матчей подряд не играет вничью

Четыре их пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Оба коллектива стараются играть в открытый футбол, поэтому от этого поединка можно ожидать результативного исхода. Предполагаем, что болельщики увидят несколько взятий ворот.