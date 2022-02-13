«Сассуоло» – «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Рома», который состоится 13 февраля 2022 года
«Сассуоло»
В нынешнем сезоне в «Сассуоло» идет небольшая перестройка и команда не показывает стабильных результатов. Коллектив занимает 12 место в турнирной таблице и выиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате. Коллектив имеет запас перед зоной вылета в девять очков и может чувствовать себя в относительной безопасности. В предстоящей игре с не самой стабильной «Ромой» у футболистов хозяев будут хорошие шансы побороться за очки.
10 февраля «Сассуоло» проиграл «Ювентусу» в кубке Италии (0:2), а шестого числа был разгромлен в чемпионате «Сампдорией» (0:4).
«Рома»
Столичный клуб находится в зоне досягаемости группы лидеров, однако не может к ним приблизиться и занимает только седьмое место с 39 очками. Несколько дней назад команда вылетала из кубка Италии, уступив чемпиону страны «Интеру» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Серии А. В выездных матчах с «Сассуоло» не бывает легко ни одному клубу, поэтому встреча обещает быть интересной и напряженной до самого финального свистка.
5 февраля «Рома» не смогла на своем поле обыграть «Дженоа» (0:0), а 23 января оказалась сильнее на выезде «Эмполи» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сассуоло» – 3.42
- Ничья – 3.78
- Победит «Рома» – 2.15
Статистика
- «Сассуоло» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Рома» уже 17 выездных матчей подряд не играет вничью
- Четыре их пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Оба коллектива стараются играть в открытый футбол, поэтому от этого поединка можно ожидать результативного исхода. Предполагаем, что болельщики увидят несколько взятий ворот.