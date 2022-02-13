ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Сассуоло» – «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Рома», который состоится 13 февраля 2022 года

«Сассуоло»

В нынешнем сезоне в «Сассуоло» идет небольшая перестройка и команда не показывает стабильных результатов. Коллектив занимает 12 место в турнирной таблице и выиграл всего один матч из последних пяти в чемпионате. Коллектив имеет запас перед зоной вылета в девять очков и может чувствовать себя в относительной безопасности. В предстоящей игре с не самой стабильной «Ромой» у футболистов хозяев будут хорошие шансы побороться за очки.

10 февраля «Сассуоло» проиграл «Ювентусу» в кубке Италии (0:2), а шестого числа был разгромлен в чемпионате «Сампдорией» (0:4).

«Рома»

Столичный клуб находится в зоне досягаемости группы лидеров, однако не может к ним приблизиться и занимает только седьмое место с 39 очками. Несколько дней назад команда вылетала из кубка Италии, уступив чемпиону страны «Интеру» (0:2) и теперь может сосредоточиться на Серии А. В выездных матчах с «Сассуоло» не бывает легко ни одному клубу, поэтому встреча обещает быть интересной и напряженной до самого финального свистка.

5 февраля «Рома» не смогла на своем поле обыграть «Дженоа» (0:0), а 23 января оказалась сильнее на выезде «Эмполи» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 3.42
  • Ничья – 3.78
  • Победит «Рома» – 2.15

Статистика

  • «Сассуоло» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из последних матчей «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Рома» уже 17 выездных матчей подряд не играет вничью
  • Четыре их пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Оба коллектива стараются играть в открытый футбол, поэтому от этого поединка можно ожидать результативного исхода. Предполагаем, что болельщики увидят несколько взятий ворот.

Все комментарии
vzzhj8fwe2m4
vzzhj8fwe2m4
вчера в 12:48
Футбольный клуб «Рома» выиграет матч.
ch7mvpdas5d6
ch7mvpdas5d6
вчера в 12:48
Футбольный клуб Рома одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100