«Специя» – «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Фиорентина», который состоится 14 февраля 2022 года
«Специя»
«Специя» радует своих болельщиков в последних поединках и не проигрывает уже несколько поединков. Коллектив идет на 15 месте с 26 очками и старается как можно выше подняться по турнирной таблице. В игре с «Фиорентиной» болельщики ждут от команды достойной игры и по возможности положительного результата. Статистика забитых и пропущенных мячей «Специи» оставляет желать лучшего (26:44).
7 февраля «Специя» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), а 23 января команда обыграла «Сампдорию» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.
«Фиорентина»
«Фиалки» потеряли своего главного нападающего Влаховича, который перешел в «Ювентус» и в пяти последних турах чемпионата Италии смог набрать только пять очков. Коллектив заметно сдал в результатах и опустился на восьмое место с 36 очками. Выездной матч против мотивированной «Специи» точно не станет легким для команды из Флоренции, поэтому всех болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.
10 февраля «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2) в кубке Италии, а пятого числа крупно проиграл на своем поле «Лацио» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Специя» – 4.25
- Ничья – 3.76
- Победит «Фиорентина» – 1.917
Статистика
- «Фиорентина» проиграла два матча из десяти последних матчей, а «Специя» уступила в трех поединках
- Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Специя» проиграл два последних выездных матча «Фиорентине»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.76. Команды решают разные задачи в чемпионате, но стараются биться за каждое очко. Предполагаем, что матч будет держать интригу до финального свистка, а команды не выявят победителя.