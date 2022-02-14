«Специя» – «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Фиорентина», который состоится 14 февраля 2022 года

«Специя»

«Специя» радует своих болельщиков в последних поединках и не проигрывает уже несколько поединков. Коллектив идет на 15 месте с 26 очками и старается как можно выше подняться по турнирной таблице. В игре с «Фиорентиной» болельщики ждут от команды достойной игры и по возможности положительного результата. Статистика забитых и пропущенных мячей «Специи» оставляет желать лучшего (26:44).

7 февраля «Специя» сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2), а 23 января команда обыграла «Сампдорию» (1:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Фиорентина»

«Фиалки» потеряли своего главного нападающего Влаховича, который перешел в «Ювентус» и в пяти последних турах чемпионата Италии смог набрать только пять очков. Коллектив заметно сдал в результатах и опустился на восьмое место с 36 очками. Выездной матч против мотивированной «Специи» точно не станет легким для команды из Флоренции, поэтому всех болельщиков ждет интересный и напряженный поединок.

10 февраля «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2) в кубке Италии, а пятого числа крупно проиграл на своем поле «Лацио» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 4.25

Ничья – 3.76

Победит «Фиорентина» – 1.917

Статистика

«Фиорентина» проиграла два матча из десяти последних матчей, а «Специя» уступила в трех поединках

Шесть из семи последних матчей «Фиорентины» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Специя» проиграл два последних выездных матча «Фиорентине»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.76. Команды решают разные задачи в чемпионате, но стараются биться за каждое очко. Предполагаем, что матч будет держать интригу до финального свистка, а команды не выявят победителя.