«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 14:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон», который состоится 15 февраля 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» теряет очки в последних поединках с не самыми серьезными соперниками, что очень огорчает болельщиков и руководство. Команда остается на пятом месте и набрала 40 очков, опережая «Арсенал» всего на один пункт. Матч с середняком АПЛ не может гарантировать подопечным Рангника зачетные баллы, и чтобы забрать максимум, придется приложить много усилий. Статистика забитых и пропущенных мячей клуба также не впечатляет (38:32).

12 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а восьмого числа разошелся миром с «Бернли» (1:1).

«Брайтон»

«Брайтон» показывает стабильные результаты в последний месяц и не проигрывает в АПЛ уже несколько матчей подряд, что является неплохим достижением. Коллектив идет на девятом месте и набрал 33 пункта, однако этого мало, чтобы побороться за зону еврокубков. В предыдущих матчах соперники «Манчестер Юнайтед» показали на своем примере, что с ним можно набирать очки, поэтому шансы у «Брайтона» определенно будут появляться.

12 февраля «Брайтон» на выезде одолел «Уотфорд» (2:0), а 5 числа в кубке ФА уступил «Тоттенхэму» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.781

Ничья – 3.96

Победит «Брайтон» – 4.75

Статистика

Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

«Брайтон» проиграл два из десяти поединка на выезде за последнее время

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть последних встреч у «Брайтона»

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Выбрать победителем хозяев очень опасно, ведь в «Манчестер Юнайтед» существуют определенные победы, поэтому предлагаем опереться на статистику личных встреч. Прогнозируем результативный поединок.