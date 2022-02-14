«Интер» – «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Ливерпуль», который состоится 16 февраля 2022 года

«Интер»

«Интер» до нынешнего сезона Лиги Чемпионов испытывал огромные проблемы с выходом в плей-офф, но в этот раз команда все же вышла в стадию 1/8 финала. Миланский клуб выдал несколько неуверенных матчей в Серии А и старается сохранить лидерство. Предстоящий матч с «Ливерпулем» станет настоящим украшением футбольного вечера и еще одной попыткой Симоне Индзаги пройти в четвертьфинал.

12 февраля «Интер» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), а восьмого числа обыграл в кубке Италии «Рому» (2:0).

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа рано сошли с дистанции в прошлой Лиге Чемпионов, поэтому постараются в этот раз зайти как можно дальше. Однако у «Ливерпуля» достаточно серьезный соперник, и чтобы его пройти, необходима полная концентрация на протяжении обоих матчей. В чемпионате Англии команда занимает второе место, имея в активе 54 очка и отставая от лидера на девять баллов, при этом имея одну игру в запасе.

13 февраля «Ливерпуль» минимально обыграл на выезде «Бернли» (1:0), а 10 числа на своем поле разобрался с «Лестером» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 3.69

Ничья – 3.63

Победит «Ливерпуль» – 2.08

Статистика

«Ливерпуль» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

«Интер» забивает на своем стадионе на протяжении 16 матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл два последних матча у «Интера»

Четыре из пяти последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.69. Чемпион Италии на своем поле выступает очень качественно и сможет добиться минимальной победы, чтобы попытаться ее отстоять уже в Англии.