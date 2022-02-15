«Барселона» – «Наполи». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Барселона» – «Наполи», который состоится 17 февраля 2022 года

«Барселона»

После вылета из Лиги Чемпионов, каталонскому гранду остается проявить себя в турнире рангом ниже, а Хави получает дополнительные возможности, чтобы наигрывать основной состав. Команда в последнее время редко проигрывает, но часто допускает ничейные результаты, что не дает ей на данный момент подняться выше четвертого места, которое она занимает с 39 набранными баллами. Матч с «Наполи» можно назвать поединком уровня Лиги Чемпионов, поэтому он обещает быть интересным и напряженным.

13 февраля «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол» (2:2), а шестого числа на своем поле оказалась сильнее «Атлетико» (4:2).

«Наполи»

Неаполитанский клуб продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате Италии, хотя на данный момент ситуация складывает не в их пользу. «Наполи» занимает третье место и отстает от лидера всего на два пункта. Команде не удалось занять первое место в группе Лиги Европы, что даст возможность всем болельщикам увидеть такое интригующее противостояние с «Барселоной». «Наполи» неплохо играет в обороне, поэтому каталонцам придется постараться, чтобы обеспечить себя результатом.

12 февраля «Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1), а шестого числа обыграл на выезде «Венецию» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.934

Ничья – 3.71

Победит «Наполи» – 4.03

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» проиграл только два матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Барселона» выиграла все три домашних поединка с «Наполи»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.934. Хави смог относительно наладить игру «Барселоны», и мы предполагаем, что команда на своем стадионе достигнет победы в один два пункта. Прогнозируем победу хозяев.