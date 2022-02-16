«Аталанта» – «Олимпиакос». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аталанта» – «Олимпиакос», который состоится 17 февраля 2022 года

«Аталанта»

Большинство экспертов ожидали увидеть «Аталанту» в Лиге Чемпионов, однако команде придется играть турниром рангом ниже. Коллектив имеет мощную атакующую линию, и разумеется, выглядит фаворитом противостояния с греческим клубом. В чемпионате Италии «Аталанта» не может выиграть уже несколько матчей подряд и опустилась на пятое место, имея в активе 44 очка.

13 февраля «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а 10 числа команда уступила на своем поле «Фиорентине» (2:3) в кубке Италии.

«Олимпиакос»

Греческий клуб уверенно прошел групповой турнир Лиги Европы и постарается побороться с непростым соперником за проход в 1/8 финала. «Олимпиакос» уверенно лидирует в чемпионате Греции, набрав 56 очков и опережает ближайшего конкурента на девять баллов. Чтобы иметь шансы побороться с итальянским клубом, тренерский штаб обязан настроить команду, чтобы та не теряла концентрацию с первой до последней минуты.

13 февраля «Олимпиакос» минимально обыграл АЕК (1:0), а девятого числа в кубке Греции команда обыграла «Панетоликос» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.469

Ничья – 4.63

Победит «Олимпиакос» – 7.06

Статистика

«Аталанта» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Олимпиакос» уступил только в одном поединке из десяти последних встреч

Три последних поединка «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Несмотря на неудачи во внутренних турнирах итальянский клуб остается большим фаворитом и на своем поле обязан справляться с «Олимпиакосом». Прогнозируем уверенную победу хозяев.