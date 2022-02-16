«Севилья» – «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Севилья» – «Динамо» Загреб, который состоится 17 февраля 2022 года

«Севилья»

«Севилье» не хватило очков, чтобы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов, и она вернулась в привычный для себя турнир, который уже несколько раз выигрывала за последние два десятка лет. Соперником испанцев станет опытный еврокубковый боец, недооценивать которого нельзя. В чемпионате Испании «Севилья» идет на втором месте набрав 50 очков и всего на четыре пункта отстает от лидера турнирной таблицы – мадридского «Реала».

11 февраля «Севилья» на своем поле обыграла «Эльче» (2:0), а пятого числа сыграла с «Осасуной» (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб уже не раз участвовал на данной стадии турнира и имеет опыт подобных противостояний, однако соперник на этот раз попался слишком сложный. Чтобы побороться за проход в следующую стадию, коллективу необходимо дисциплинированно отыграть оба поединка и максимально реализовать свои моменты. В чемпионате Хорватии коллектив идет на первом месте с 49 очками и имеет серию побед из нескольких поединков.

12 февраля «Динамо» Загреб выиграл на своем поле у «Горицы» (2:1), а шестого числа обыграл на выезде «Истра 1961» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.377

Ничья – 5.05

Победит «Динамо» Загреб – 8.73

Статистика

«Динамо» Загреб выиграл 11 последних матчей во всех турнирах

«Севилья» одержала только одну победу в пяти последних поединках во всех турнирах

«Севилья» выиграла два последних поединка у хорватского клуба

Пять из семи домашних матчей испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Сложно представить, что «Севилья» может покинуть Лигу Европы уже на стадии 1/16 финала, а поэтому испанский коллектив окажет серьезно давление на соперника с первых минут. Прогнозируем уверенную победу «Севильи».