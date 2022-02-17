«Провал – спасение – провал». Маршрут «Зенита» в игре с «Бетисом»

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вчера, 23:34

«Зенит» начал стыковые матчи Лиги Европы с поражения от «Бетиса». «Соккер.ру» — о матче.

Позднее зажигание

Первый официальный матч для российской команды в 2022 году начался как минимум удручающе. Сложилось ощущение, что ребята забыли друг друга и познакомились, когда слушали гимн Лиги Европы. Столько взаимного недопонимания и детских ошибок с первых минут домашнего матча – это нужно постараться. А ведь у «Бетиса» в составе не было главных хищников – Фекира и Каналеса.

Как бы с ними разрывалась защита «Зенита», страшно представить. Конечно, кто-то скажет, что это был матч против третьей команды Испании. Но все же «Бетис» пока не завоевал такого статуса, чтобы пугаться эту команду так, как «Севилью» или «Атлетико». Да даже «Вильярреал» с «Атлетиком» имеют в Европе более громкое имя и солидное положение. Но «Зениту» хватило и раненого испанского выскочки, чтобы испытать страх и неуверенность.

Дебют полнился и индивидуальными, и коллективными ошибками. Ракицкий хватает желтую карточку уже на седьмой минуте, а на восьмой разрешает Гвидо Родригесу забить. Через десять минут петербуржцы показали мастерство синхронного отступления, в завершении которого Кержаков элегантно присел в одну сторону, мяч полетел в другую, по пути проскочив между ногами пританцовывающего Чистякова. До середины первого тайма «Зенит» был не похож на команду, на профессиональную команду, а не на стихийно собравшихся во дворе пацанов, чтобы мяч погонять.

Собрались? Показалось

Пробуждение настало после 23 минут игры и двух пропущенных мячей – с такой скоростью реакции в большой спорт не берут. Тем не менее за три минуты «Зенит» умудрился создать три шикарных голевых момента и два из них реализовал усилиями Дзюбы и Малкома. Поверилось в магию, в превращение бразильцев в единый организм, к которому органично присосались небразильцы. И Дзюба стал бороться цепко, и Малком шустро разгонять атаки и открываться, и Вендел как цепной пес набрасывался на соперников и лишал их мяча и пространства.

И вот уже оборона «Бетиса» казалась не слишком верткой и уверенной в себе. К слову, она действительно не представляет собой образец надежности. В Ла Лиге больше «Бетиса» в первой десятке пропустила только одна команда – это «Атлетико». (Но тут свои парадоксы и проблемы). И вот когда голова у защитников «Бетиса» закружилась, а за спинами зенитовцев стали вырастать крылья, оборона хозяев дала сигнал не расслабляться и привезла третий мяч.

Кержаков и Ракицкий не поняли друг друга, Михаил соорудил нечто хитроумное для Ярослава, подстраховать никто не успел, и Гуардадо подарком воспользовался, вернув «Бетис» к жизни и выведя его вперед. Тут вспоминаются слова Сергея Семака о том, что Кержаков в роли вратаря в основном составе был выбран из-за его опыта. Что ж, опыт бывает разным.

Головой в стену

Когда команды так легко забивают друг другу, реализуя первые же голевые моменты, матчи могут заканчиваться с какими-то дикими результатами, соперники идут вразнос, оголяют шашки и мчатся друг на друга. Можно было ожидать такой феерии во втором тайме? Наверное. Но оба тренера сделали все, чтобы этого не случилось.

Семак красноречиво дал понять, что думает о собственной обороне, которая впервые с 2018 года и памятного матча с минским «Динамо» за первый тайм пропустила три мяча. Он убрал Ракицкого и Караваева, выпустил Мостового и Кругового, изменил схему. Показалось, что измененная схема более стабильна и устойчива – провалов больше не возникало. Но «Зенит» ведь к тому времени проигрывал, и беспокоиться ему следовало не о новых провалах, а о том, чтобы забить и спасти игру.

Она же стала более спокойной и предсказуемой, что устраивало «Бетис». Испанцы не стали перестраивать схему, но изменили подход, сделав акцент на сдержанность, которой команда в Ла Лиге не славится. Так что отсутствие провалов у «Зенита» во втором тайме – это еще и результат изменения тактики «Бетиса». Не нужно обольщаться.

Даже склонная к сумбуру и панике защита «Бетиса» все-таки смогла второй тайм провести без пропущенных мячей, несмотря на всю суету вокруг штрафной. Выход Альберто и Сергеева у «Зенита» лишь показал, что они в принципе есть теперь в заявке: «Вот, смотрите». Читаемые прострелы в защитников – это не та свежесть, которой от них можно было ждать. Вспоминается скидка Сергеева грудью под удар Альберто, но и там защитник оказался расторопнее. В результате за второй тайм «Зенит» нанес четыре удара, ноль из которых пришлось в створ – было попадание Кузяева в перекладину, но играли в футбол, а не в «триста». Может, в кого-то игра петербуржцев после перерыва оптимизм и вселила, но по результату и эффективности это все выглядит очень грустно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 7 (3)

Статистика ударов говорит, что матч не изобиловал опасными попытками, и для вратарей работы было не так много. Точнее, для Кержакова она была теоретически, но он ее не выполнял. Примерное равенство по попыткам и по точным попаданиям, очень низкий показатель количества ударов говорит отнюдь не о том, что обе команды блестяще сыграли в обороне. Это скорее демонстрация суетливости и несобранности в атаке.

У «Бетиса» все три точных удара оказались голевыми, у «Зенита» — два из трех. По количеству атак «Зенит» почти в два раза превзошел «Бетис»: 31 против 16. Но важнее эффективность. Никто из игроков не нанес больше двух ударов. Такое значение у Дзюбы, Малкома, Клаудиньо, Вилиана и Руибала. И еще раз можно подчеркнуть, что все точные удары команды нанесли в первом тайме. Во втором никто ни разу в створ не попал.

Владение мячом (точность передач): 59% (88%) — 41% (81%)

Надо отметить, что показатель точности у обеих команд достаточно высок. Но «Зенит» его набил до гроссмейстерского числа благодаря второму тайму, когда почти безраздельно контролировал мяч и пытался вскрыть оборону «Бетиса». Испанцы просто выстраивались в обороне и почти не раскатывали мяч, позволяя это делать «Зениту». Так петербуржцы накатали 499 точных передач против 268 у «Бетиса». Хозяева чаще использовали подачи, но не были в них особо успешны. Лишь 18 процентов точности подач, тогда как у «Бетиса» это 21 процент. Но в целом испанцы навешивали на треть реже, чем петербуржцы.