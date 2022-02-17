Подтверждение статуса. «Ливерпуль» в гостях одолел «Интер»

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вчера, 08:37

«Ливерпуль» сделал мощную заявку на четвертьфинал ЛЧ . «Соккер.ру» — о победе над «Интером».

Своевременные решения

Первый тайм с его динамикой и интенсивной борьбой не обещал «Ливерпулю» такого приятного исхода. Борьба шла равная, а местами «Интер» смотрелся интереснее. К перерыву наблюдался баланс. И вот дальше многое зависело от решений тренеров – от того, насколько уверенно они примутся править и управлять игрой своих команд, чтобы сместить этот баланс.

Юрген Клопп оказался куда решительнее и увереннее Симоне Индзаги. Уже в перерыве немец сменил в атаке Диогу Жоту на Роберто Фирмино, который затем открыл счет прекрасным ударом головой и в целом стал эффективнее отрабатывать в роли фигуры, замыкающей атаку. А на исходе часа игры Клопп не постеснялся сделать сразу тройную замену, выпустив в ответственные зоны Диаса, Хендерсона и Кейта вместо юного Эллиотта, а также Мане и Фабиньо.

Не каждый решится на такой шаг при счете 0:0 в сложном матче на выезде с сильным противником. И после этой массовой перестановки «красные» стали ощутимо склонять чашу весов в свою сторону, что в конечном итоге привело и к появлению игрового перевеса, и к двум голам, вылившимся из более активного давления. Индзаги мог предложить только сохранение избранного изначально режима с точечной заменой Мартинеса на Санчеса в районе 70-й минуты. Массовые замены в конце при счете 0:2 – это уже отчаяние и истерика.

Качество обороны

Одним из определяющих факторов успеха «Ливерпуля» стало качество игры защитников команды. В последние годы «красным» далеко не всегда удается собрать оптимальное сочетание в центре обороны. По разным причинам. И даже если вдруг кто-то подумает, что появилось то самое нужное сочетание, может случиться ошибка или провал. С поправкой на масштаб.

В матче с «Интером», у которого очень опасная напористая атака, «Ливерпулю» было важно показать высокую надежность в защите. В некотором роде этот матч даже перекликается с игрой ПСЖ и «Реала», где мадридцы поставили именно на оборону, но в конечном счете оказались не у дел. «Ливерпуль» не стал акцентировать игру на защите, но тем сложнее ей было – приходилось вылавливать атаки миланцев, а не блокировать глухой стеной, как это делал «Реал».

И у «Ливерпуля» получилось куда лучше. Центральный защитный кулак в лице ван Дейка, Конате, смотрелся восхитительно и заслужил те высокие оценки, которые получил от различных профильных сайтов, оценивающих конкретные действия футболистов. И все они находили еще время для поддержания атак. А второй гол «Ливерпуля» мог не случиться без обманного маневра Конате, который в последний миг уступил право на удар Салаху. И все же главную свою работу оборона «красных» сделала в сложные для команды отрезки. Вот что сказал по поводу игры Рио Фердинанд:

Наверное, счет 2:0 слишком хорош для «Ливерпуля». Но основой для большинства выездных матчей на данном этапе Лиги чемпионов является хорошая защита. И у «Ливерпуля» она сработала. Два центральных защитника играли потрясающе, Фабиньо тоже. В матчах приходится выдерживать настоящие бури. Здесь были отдельные отрезки, когда приходилось терпеть. Но у этой команды достаточно опыта, чтобы правильно ориентироваться в играх и использовать возможности.

Могло ли все сложиться иначе?

В любом матче, где разница соперников в классе не является громадной, есть несколько потенциально переломных точек, события в которых определяют судьбу противостояния. И они могут повернуть его ход в любую сторону. Таких точек не избежала и встреча «Интера» с «Ливерпулем». Ведь разница между ними не так колоссальна. И пусть «красные» были фаворитами в паре, вряд ли кто-то мог рассчитывать на закономерные 2:0 в их пользу в Милане.

И они могли такими не стать. Ключевыми факторами, помимо описанных выше решений Клоппа по составу, стали моменты, не использованные «Интером». Когда Чалханоглу попал в перекладину в первом тайме – чуть ниже бы, и миланцы могли повести в счете с быстрым голом и совсем другим настроем и сценарием. Во втором тайме уже при счете 0:1 Перишич упустил прекрасный шанс сравнять счет и восстановить равновесие с надеждой переломить ход встречи.

Это не была очень плохая игра в исполнении «Интера», как не было и какого-то выдающегося футбола от «Ливерпуля». Но в каждом ключевом моменте успешнее оказались «красные», заслужившие по совокупности победу и подтверждение статуса одного из фаворитов турнира. И судьба встречи представляет собой сумму этих моментов с разной полярностью для каждой из команд.

Цифры

Удары по воротам: 9 (0) – 12 (2)

Несмотря на высокую динамику и интенсивность игры, ударов в ней было не так и много. 21 раз на двоих пробили соперники. Причем только дважды попали в створ – это и есть голы «Ливерпуля». Два попадания – два гола, выглядит поразительно. Преимущество тут на стороне «Ливерпуля», как и в ряде других ключевых показателей, включая, собственно, итоговый счет.

«Красные» и атак больше провели: 42 против 33. Но не было футболиста, который выделялся бы по числу ударов. Никто не предпринял больше двух попыток, как у Джеко, Салаха, Мане, Луиса Диаса и Александра-Арнольда. В первом тайме по ударам тоже было преимущество у «Ливерпуля», он даже предпринял больше попыток, чем во втором, но они были менее результативными.

Владение мячом (точность передач): 47% (81%) — 53% (83%)