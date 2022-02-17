Подтверждение статуса. «Ливерпуль» в гостях одолел «Интер»

«Ливерпуль» сделал мощную заявку на четвертьфинал ЛЧ. «Соккер.ру» — о победе над «Интером».
Своевременные решения
Первый тайм с его динамикой и интенсивной борьбой не обещал «Ливерпулю» такого приятного исхода. Борьба шла равная, а местами «Интер» смотрелся интереснее. К перерыву наблюдался баланс. И вот дальше многое зависело от решений тренеров – от того, насколько уверенно они примутся править и управлять игрой своих команд, чтобы сместить этот баланс.
Юрген Клопп оказался куда решительнее и увереннее Симоне Индзаги. Уже в перерыве немец сменил в атаке Диогу Жоту на Роберто Фирмино, который затем открыл счет прекрасным ударом головой и в целом стал эффективнее отрабатывать в роли фигуры, замыкающей атаку. А на исходе часа игры Клопп не постеснялся сделать сразу тройную замену, выпустив в ответственные зоны Диаса, Хендерсона и Кейта вместо юного Эллиотта, а также Мане и Фабиньо.
Не каждый решится на такой шаг при счете 0:0 в сложном матче на выезде с сильным противником. И после этой массовой перестановки «красные» стали ощутимо склонять чашу весов в свою сторону, что в конечном итоге привело и к появлению игрового перевеса, и к двум голам, вылившимся из более активного давления. Индзаги мог предложить только сохранение избранного изначально режима с точечной заменой Мартинеса на Санчеса в районе 70-й минуты. Массовые замены в конце при счете 0:2 – это уже отчаяние и истерика.
Качество обороны
Одним из определяющих факторов успеха «Ливерпуля» стало качество игры защитников команды. В последние годы «красным» далеко не всегда удается собрать оптимальное сочетание в центре обороны. По разным причинам. И даже если вдруг кто-то подумает, что появилось то самое нужное сочетание, может случиться ошибка или провал. С поправкой на масштаб.
В матче с «Интером», у которого очень опасная напористая атака, «Ливерпулю» было важно показать высокую надежность в защите. В некотором роде этот матч даже перекликается с игрой ПСЖ и «Реала», где мадридцы поставили именно на оборону, но в конечном счете оказались не у дел. «Ливерпуль» не стал акцентировать игру на защите, но тем сложнее ей было – приходилось вылавливать атаки миланцев, а не блокировать глухой стеной, как это делал «Реал».
И у «Ливерпуля» получилось куда лучше. Центральный защитный кулак в лице ван Дейка, Конате, смотрелся восхитительно и заслужил те высокие оценки, которые получил от различных профильных сайтов, оценивающих конкретные действия футболистов. И все они находили еще время для поддержания атак. А второй гол «Ливерпуля» мог не случиться без обманного маневра Конате, который в последний миг уступил право на удар Салаху. И все же главную свою работу оборона «красных» сделала в сложные для команды отрезки. Вот что сказал по поводу игры Рио Фердинанд:
Наверное, счет 2:0 слишком хорош для «Ливерпуля». Но основой для большинства выездных матчей на данном этапе Лиги чемпионов является хорошая защита. И у «Ливерпуля» она сработала. Два центральных защитника играли потрясающе, Фабиньо тоже. В матчах приходится выдерживать настоящие бури. Здесь были отдельные отрезки, когда приходилось терпеть. Но у этой команды достаточно опыта, чтобы правильно ориентироваться в играх и использовать возможности.
Могло ли все сложиться иначе?
В любом матче, где разница соперников в классе не является громадной, есть несколько потенциально переломных точек, события в которых определяют судьбу противостояния. И они могут повернуть его ход в любую сторону. Таких точек не избежала и встреча «Интера» с «Ливерпулем». Ведь разница между ними не так колоссальна. И пусть «красные» были фаворитами в паре, вряд ли кто-то мог рассчитывать на закономерные 2:0 в их пользу в Милане.
И они могли такими не стать. Ключевыми факторами, помимо описанных выше решений Клоппа по составу, стали моменты, не использованные «Интером». Когда Чалханоглу попал в перекладину в первом тайме – чуть ниже бы, и миланцы могли повести в счете с быстрым голом и совсем другим настроем и сценарием. Во втором тайме уже при счете 0:1 Перишич упустил прекрасный шанс сравнять счет и восстановить равновесие с надеждой переломить ход встречи.
Это не была очень плохая игра в исполнении «Интера», как не было и какого-то выдающегося футбола от «Ливерпуля». Но в каждом ключевом моменте успешнее оказались «красные», заслужившие по совокупности победу и подтверждение статуса одного из фаворитов турнира. И судьба встречи представляет собой сумму этих моментов с разной полярностью для каждой из команд.
Цифры
Удары по воротам: 9 (0) – 12 (2)
Несмотря на высокую динамику и интенсивность игры, ударов в ней было не так и много. 21 раз на двоих пробили соперники. Причем только дважды попали в створ – это и есть голы «Ливерпуля». Два попадания – два гола, выглядит поразительно. Преимущество тут на стороне «Ливерпуля», как и в ряде других ключевых показателей, включая, собственно, итоговый счет.
«Красные» и атак больше провели: 42 против 33. Но не было футболиста, который выделялся бы по числу ударов. Никто не предпринял больше двух попыток, как у Джеко, Салаха, Мане, Луиса Диаса и Александра-Арнольда. В первом тайме по ударам тоже было преимущество у «Ливерпуля», он даже предпринял больше попыток, чем во втором, но они были менее результативными.
Владение мячом (точность передач): 47% (81%) — 53% (83%)
И тут перевес на стороне «Ливерпуля», который находит все новые и новые силы на борьбу во всех турнирах. Причем до перерыва контроль мяча был примерно равным. «Красные» нарастили превосходство за счет второго тайма, что подтверждает правильность перестановок, сделанных Юргеном Клоппом, пока его оппонент придерживался статуса-кво на поле. Процент точных передач оказался примерно равным, и он заметно ниже, чем у команд из матча ПСЖ – «Реал», что отражает более динамичный и стремительный характер игры в Милане, а это приводит чаще к потерям и неточностям. При этом «Ливерпуль» сделал на сотню передач больше, чем «Интер»: 533 против 436. А пробежал почти на километр меньше.
Ливер на легке и 2 матч
Ливер на легке и 2 матч
И оборона дырявая, то и дело закидывали за спину защитникам. Никогда не было обороны у Ливерпуля, просто напы деревянные вчера были лаутаро и старенький Джеко
И оборона дырявая, то и дело закидывали за спину защитникам. Никогда не было обороны у Ливерпуля, просто напы деревянные вчера были лаутаро и старенький Джеко