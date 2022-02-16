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Дивеев: «В матче с „Мурсией“ арбитр очень нехорошо судил»

16 февраля 2022, 23:39
МурсияЛоготип футбольный клуб Мурсия0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о матче с «Мурсией» (3:0). Дивеев стал автором гола в этой встрече.

Игра была средняя. В первом тайме чуть задышал, во втором уже нормально было. Мы доминировали и могли забивать ещё больше. Все испанцы на мяче хороши — контроль, разворот атак, все резкие. Но мы выиграли (улыбается).

Арбитр очень нехорошо судил. Много было грязных фолов — сзади били, толчки, а жёлтые не показывал. Но надо привыкать. В чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовыми.

Осталось десять дней до первой официальной игры, будем готовиться. Физически, тактически есть ещё моменты, которые нужно отрабатывать — реализацию, действия в обороне. В матче с «Рубином» будем подходить уже именно к чемпионату, готовиться ментально.

Также матч оценил главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:30
Это даже хорошо, что так судил арбитр, привыкайте к любым сложностям, на то и товарняки.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:40
Хорошо, что без травм обошлось.Заболотный шикарный гол забил.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:21
Как будто это не товарищеский матч был.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 05:08
Судьи судят не хуже, чем игроки играют.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 04:44
Нет смысла жаловаться на судейство в товарищеских матчах.
Carl Lewis
Carl Lewis
16 февраля в 23:45
Иногда бывает!
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