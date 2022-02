Коман отменил сенсацию на последней минуте. «Бавария» завоюет путевку в четвертьфинал дома

«Зальцбург», несмотря на упущенную победу, порадовал.

Еще лет пять назад клубы РПЛ могли свысока смотреть на команды вроде «Зальцбурга», ровней себе мы считали португальцев, а иногда и представителей топ-чемпионатов пощипывали. Разительные перемены не в пользу российского футбола выбросили представителей РПЛ из числа соискателей путевок в плей-офф Лиги чемпионов, зато там играет «Зальцбург». И вообще, для австрийцев это пятое подряд попадание в еврокубковую весну (до этого были заходы в Лигу Европы, где разок даже дошли до полуфинала). А еще австрийцы могут себе позволить не проиграть «Баварии» в 1/8 финала, причем сожалеют об упущенных моментах и упущенной победе.

Команда Юлиана Нагельсманна после поражения от «Бохума» и шокирующего тайма с четырьмя пропущенными мячами не смогла вернуть себе уверенность по щелчку могучими пальцами. Оказывается, и у этих громоподобных героев случаются рефлексии. «Бавария» играла в доминирующий футбол и легко доходила до ворот, но там чего-то не хватало, комбинации, которые раньше разыгрывались автоматически, в игре против «Зальцбурга» как будто переосмысливались на ходу, а эти потраченные секунды или доли секунд оставляли шансы хозяевам.

Количество атак, ударов (22) и попадание в створ (9) у мюнхенцев в другой вечер могло привести к жестокому разгрому, но хромающее качество в завершающих фазах, вызванное сиюминутной неуверенностью и оглядкой на собственные ворота, сыграло с командой Нагельсманна злую шутку. «Зальцбург» играл даже не вторым, а почти третьим номером (28% владения), после отборов в глубине мяч длинными передачами доставлялся к центральной линии, откуда Адейеми и Ааронс разгоняли атаки на разреженном пространстве. Одна из таких привела к голу Адаму в середине первого тайма.

В Лиге чемпионов 2020/21 «Бавария» и «Зальцбург» пересеклись на групповой стадии, и тогда немецкая машина выиграла со счетом 6:2 на выезде. Между 1:1 и 6:2 огромная разница, но обоюдный подход команд к игре и тактический план фаворита располагали больше к результативной перестрелке, чем к «низовой» ничьей. И «Бавария», и «Зальцбург» могли и должны были забивать больше, но мюнхенцы не нашли атакующий ритм, а хозяева упустили свои моменты.

Играя строго на контратаках, «Зальцбург» создал очень много шансов: 6 из 11 ударов австрийцев пришлись в створ. В концовке первого тайма команда Маттиаса Яйссле претендовала на пенальти, когда Павар, выбивая мяч, попал в ногу Адейеми, а на 80-й минуте тот же французский защитник оказался последней надеждой «Баварии» на линии ворот и спас от верного гола.

Нагельсманн явно собирался разбить «Зальцбург» в атаке, но его «бразильская система» (вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим) дала трещину: голы не пришли, а механизм разрушения вновь оказался плюшевым, хотя Юлиан перетряхнул схему, сыграл в трех центральных защитников и двух опорных. Хотя баланс между обороной и атакой остался прежним — 5+5. В стартовом составе «Баварии» вышли Коман, Сане, Гнабри, Мюллер и Левандовски — пять атакующих футболистов. Настолько смело, что даже наивно.

Кингсли Коман спас «Баварию» от фиаско на последней минуте основного времени, но даже поражение 0:1 не сильно приближало «Зальцбург» к итоговой победе. В некотором смысле это баварская классика, ведь и раньше им случалось в плей-офф Лиги чемпионов вести себя скромно в гостевых матчах против команд, заметно уступающих в классе. Вспоминается нулевая ничья против «Шахтера» в 2015-м и поражение 0:1 от «Базеля» в 2012-м. А знаете, чем все закончилось? В обоих случаях «Бавария» включала режим футбольной ярости в Мюнхене и выигрывала 7:0. Не удивимся, если «Зальцбург» постигнет та же участь.

Более того, экзекуция неминуема, если Нагельсманн завяжет с экспериментами и сыграет на результат. На самом деле, уже после звонкого поражения от «Бохума», где молодой тренер подставил своих футболистов наивными решениями и сам в этом признался, ожидалось возвращение внятной «Баварии», однако Юлиан продолжил эксперименты, к которым его команда явно не готова. Мелькнула мысль, что это такая форма протеста Нагельсманна против трансферной политики клуба, которой он явно недоволен.

Nagelsmann, what are you doing? 😭 pic.twitter.com/BIAMzmaGik