Коман отменил сенсацию на последней минуте. «Бавария» завоюет путевку в четвертьфинал дома

«Зальцбург», несмотря на упущенную победу, порадовал.
Как же похорошел «Зальцбург» при «Ред Булле»
Еще лет пять назад клубы РПЛ могли свысока смотреть на команды вроде «Зальцбурга», ровней себе мы считали португальцев, а иногда и представителей топ-чемпионатов пощипывали. Разительные перемены не в пользу российского футбола выбросили представителей РПЛ из числа соискателей путевок в плей-офф Лиги чемпионов, зато там играет «Зальцбург». И вообще, для австрийцев это пятое подряд попадание в еврокубковую весну (до этого были заходы в Лигу Европы, где разок даже дошли до полуфинала). А еще австрийцы могут себе позволить не проиграть «Баварии» в 1/8 финала, причем сожалеют об упущенных моментах и упущенной победе.
«Бавария» могла проиграть, но осталась бы фаворитом пары
Команда Юлиана Нагельсманна после поражения от «Бохума» и шокирующего тайма с четырьмя пропущенными мячами не смогла вернуть себе уверенность по щелчку могучими пальцами. Оказывается, и у этих громоподобных героев случаются рефлексии. «Бавария» играла в доминирующий футбол и легко доходила до ворот, но там чего-то не хватало, комбинации, которые раньше разыгрывались автоматически, в игре против «Зальцбурга» как будто переосмысливались на ходу, а эти потраченные секунды или доли секунд оставляли шансы хозяевам.
🥺🫂 Give this boy a hug!!— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 16, 2022
Emotionen! 💯#SALFCB #UCL #Adamu pic.twitter.com/yZW87oJjFx
Количество атак, ударов (22) и попадание в створ (9) у мюнхенцев в другой вечер могло привести к жестокому разгрому, но хромающее качество в завершающих фазах, вызванное сиюминутной неуверенностью и оглядкой на собственные ворота, сыграло с командой Нагельсманна злую шутку. «Зальцбург» играл даже не вторым, а почти третьим номером (28% владения), после отборов в глубине мяч длинными передачами доставлялся к центральной линии, откуда Адейеми и Ааронс разгоняли атаки на разреженном пространстве. Одна из таких привела к голу Адаму в середине первого тайма.
В концовке счет мог стать 2:0 еще до того, как «Бавария» сделала 1:1
В Лиге чемпионов 2020/21 «Бавария» и «Зальцбург» пересеклись на групповой стадии, и тогда немецкая машина выиграла со счетом 6:2 на выезде. Между 1:1 и 6:2 огромная разница, но обоюдный подход команд к игре и тактический план фаворита располагали больше к результативной перестрелке, чем к «низовой» ничьей. И «Бавария», и «Зальцбург» могли и должны были забивать больше, но мюнхенцы не нашли атакующий ритм, а хозяева упустили свои моменты.
Играя строго на контратаках, «Зальцбург» создал очень много шансов: 6 из 11 ударов австрийцев пришлись в створ. В концовке первого тайма команда Маттиаса Яйссле претендовала на пенальти, когда Павар, выбивая мяч, попал в ногу Адейеми, а на 80-й минуте тот же французский защитник оказался последней надеждой «Баварии» на линии ворот и спас от верного гола.
Niemals aufgeben! 💪👑 #MiaSanMia#SALFCB #UCL pic.twitter.com/ygYe1cawA1— FC Bayern München (@FCBayern) February 16, 2022
Нагельсманн явно собирался разбить «Зальцбург» в атаке, но его «бразильская система» (вы забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим) дала трещину: голы не пришли, а механизм разрушения вновь оказался плюшевым, хотя Юлиан перетряхнул схему, сыграл в трех центральных защитников и двух опорных. Хотя баланс между обороной и атакой остался прежним — 5+5. В стартовом составе «Баварии» вышли Коман, Сане, Гнабри, Мюллер и Левандовски — пять атакующих футболистов. Настолько смело, что даже наивно.
«Бавария» осталась бы фаворитом даже в случае поражения
Кингсли Коман спас «Баварию» от фиаско на последней минуте основного времени, но даже поражение 0:1 не сильно приближало «Зальцбург» к итоговой победе. В некотором смысле это баварская классика, ведь и раньше им случалось в плей-офф Лиги чемпионов вести себя скромно в гостевых матчах против команд, заметно уступающих в классе. Вспоминается нулевая ничья против «Шахтера» в 2015-м и поражение 0:1 от «Базеля» в 2012-м. А знаете, чем все закончилось? В обоих случаях «Бавария» включала режим футбольной ярости в Мюнхене и выигрывала 7:0. Не удивимся, если «Зальцбург» постигнет та же участь.
Более того, экзекуция неминуема, если Нагельсманн завяжет с экспериментами и сыграет на результат. На самом деле, уже после звонкого поражения от «Бохума», где молодой тренер подставил своих футболистов наивными решениями и сам в этом признался, ожидалось возвращение внятной «Баварии», однако Юлиан продолжил эксперименты, к которым его команда явно не готова. Мелькнула мысль, что это такая форма протеста Нагельсманна против трансферной политики клуба, которой он явно недоволен.
Nagelsmann, what are you doing? 😭 pic.twitter.com/BIAMzmaGik— de 🇦🇱🔴⚪️ (@Baldretzka) February 12, 2022
Может быть, тренер посылает сигнал боссам, намекая на дефицит качественных разрушителей в команде. Мол, я могу играть в суператакующий футбол, но вам это вряд ли понравится. В такой ситуации главное — не заиграться и не закопать самого себя. Показательными будут следующие матчи Бундеслиги и ответная игра против «Зальцбурга», где нужен беспощадный план и результат. Будем считать, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов кошка «Бавария» поигралась с мышкой «Зальцбургом», чтобы собрать аудиторию в Мюнхене и решить турнирную задачу на глазах собственных болельщиков.