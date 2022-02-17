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Пеллегрини: «Рано думать, что „Бетис“ прошёл в следующий раунд»

вчера, 23:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2).

Мы ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» опасен в атаке, там есть бразильцы, умеющие забивать. Понимали, что нам надо много работать в атаке. Мы вели, но «Зенит» сравнял счёт. В этот момент важно было не развалиться.

Впереди нас ждёт 90 минут в Севилье, так что рано думать, что мы прошли в следующий раунд.

Мы тренируемся каждый день, у нас нет основной и запасной команды. Мы участвуем в трёх турнирах, и сыграть может каждый. Команда в отличной форме, забиваем по 4 гола, иногда меньше. Вне зависимости от имен, мы не списываем какие-то игровые моменты на это.

Очень важен психологический аспект. Надо понимать, как играть подобные матчи.

В матче с «Бетисом» Артем Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:59
Леща пуляет для Семака !!!)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Пеллегрини сказал тактично, чтобы не обидеть соперника, а так он прекрасно понимает, что Бетис пройдет Зенит. Если уж на выезде не основным составом его обыграли, то на своем поле в сильнейшем составе тем более победят.
sash71
sash71
вчера в 23:39
Никаких шансов у Зенита в ответке нет. Сегодня играли по принципу: Вы забьете нам сколько сможете, а мы сколько захотим.
particular
particular
вчера в 23:19
Скромное подведение итогов после солидного задела в гостях...
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:18
Не не рано,если Зенит сыграет в открытый футбол в Испании,ему напихают полную кошелку!
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:18
Мануэль лукавит конечно!Для него все ясно но хороший тренер никогда не скажет этого!
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