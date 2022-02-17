Пеллегрини: «Рано думать, что „Бетис“ прошёл в следующий раунд»

Главный тренер «Бетиса» подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2).

Мы ждали подобный матч. Знаем, что «Зенит» опасен в атаке, там есть бразильцы, умеющие забивать. Понимали, что нам надо много работать в атаке. Мы вели, но «Зенит» сравнял счёт. В этот момент важно было не развалиться.

Впереди нас ждёт 90 минут в Севилье, так что рано думать, что мы прошли в следующий раунд.

Мы тренируемся каждый день, у нас нет основной и запасной команды. Мы участвуем в трёх турнирах, и сыграть может каждый. Команда в отличной форме, забиваем по 4 гола, иногда меньше. Вне зависимости от имен, мы не списываем какие-то игровые моменты на это.

Очень важен психологический аспект. Надо понимать, как играть подобные матчи.