«Игра в обороне помешала добиться победы». Семак — о матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трём пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи. Могли надеяться на лучший результат.

К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше. Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещё три, сделали перестановки.