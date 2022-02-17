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«Игра в обороне помешала добиться победы». Семак — о матче с «Бетисом»

вчера, 23:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).

Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трём пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи. Могли надеяться на лучший результат.

К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше. Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещё три, сделали перестановки.

В матче с «Бетисом» Артем Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 04:30
Плохому Танцору и «игра в обороне», оказывается, мешает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:58
Бестолковый ты тренеришка !!!)
a3r3v3
a3r3v3 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 00:29
Это стоит ноль очков
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:27
Да,да.Опять вокруг всё против вас который год
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:25, ред.
Кержаков и оборона с Ракицким - это просто мрак. А вообще, всё по делу. Класс Бетиса выше. Он и без нескольких своих ключевых игроков добился нужного результата, не особо напрягаясь. Уверен, забил бы Зенит третий, то Бетис тут же забил бы четвёртый. Они забили бы сколько, сколько захотели, любым составом, Зенит забил сколько смог. Сегодня смог 2. Сколько сможет в Испании и сможет ли вообще? Шансов практически нет, учитывая, что Бетис дома будет играть уже почти основным составом. Вообщем то, бОльшего от Зенита и не ждали. Подарили весёлую игру, даже 2 гола забили и на том спасибо и до свиданья, до следующей ЛЧ.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:17
Слишком долго втягивались в игру,пропустили два быстрых мяча.
Tostao
Tostao ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:14, ред.
"В общем перед ответным матчем у Семака есть над чем задуматься."
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Семак уже третий евросезон всё задумывается и задумывается, никак раздуматься не может. Нет в нём искры тренерской, таланта. Работает по шаблонам. И ждать какого-либо прорыва в его деятельности не стоит.
d1metras
d1metras
сегодня в 00:08, ред.
бла бла бла... старая песня...проблема не только в защите.. проблема в том,что Бетис играет в ФУТБОЛ,а наши клубы как всегда мучаются на поле...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:01
Третий гол чисто Кержакова
beefs
beefs
вчера в 23:57
Плохому танцору вечно чтонибудь мешает...
Cat01
Cat01
вчера в 23:55
Расплата ха ошибки
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:54
Чё там жалеть,гордись что получил всего три а не шесть
Futurista
Futurista ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 23:51
Наверное ответку будут по Серожиной логике играть без обороны...от греха подальше...
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:47
- Все три мяча забиты из-за Ракицкого! Что это было? Протест против руководства? Саботаж? Поддержка "незалежности" Украины? Старость? Теряюсь в догадках...

- Видно же было, что Семак ещё до первого пропущенного мяча был недоволен Ракицким. А после второго (в середине первого тайма!) уже отправил Кругового на разминку... Ну правильное же было решение! Поменял бы сразу, как задумал, не было бы третьего пропущенного...

- Нет же!!! Решил дать шанс... Ну и получите... На хрена ставить такого игрока в основу, если с ним не перезаключён контракт? Он явно на всех был обижен, "пахать" в защите явно не собирался, а все его длинные пасы в развитие атаки - были похожи на "удары на вынос" защитников нашего сельского футбольного клуба лет 30 назад. Тогда так и играли - "хто дуще бье - той краще гра" (кто сильнее бьёт по мячу - тот красивее и играет).

- После перерыва стали играть поактивнее, но Дзюбу надо было менять раньше. Его еле-еле хватило на один тайм. Да и бразильцы (+ Барриос) слишком много "косячили". Один Кузяев МОЛОДЕЦ! Пахал за всех...

- В общем перед ответным матчем у Семака есть над чем задуматься...
Tostao
Tostao
вчера в 23:45
Да, да, Серёжа, если бы не оборона, вынесли бы этот Бетис к чертям собачим.)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:44
Сережа, а ведь это не Реал, не Барселона....это Бетис с полурезервным составом...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:43
Не ну ясно, все понятно, мячик квадратный был...
Futurista
Futurista
вчера в 23:39
К сожалению потраченные миллионы не приносят результат...

ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:38
Атака отличная, Малком лидер. Зениту нужен новый Иванович и вратарь. И чтобы Альберто заиграл, дзюба не смотря на гол дерево
Союзник противников
Союзник противников ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 23:37
ДОРОГОГО стоит! В размер средств трансферов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:36
Зато трансферная кампания удалась и подготовка была на уровне-выиграли Межпланетный Кубок.
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:36
"Лучшее",что было в этом матче,это две девки комментатора на матч тв!
протон
протон
вчера в 23:31
Да Богданыч, Ребята молодцы!!! Переломили ход игры. А ты какую мотивацию и установку дал что в начале матча ребят елозили? Отхватил 2 гола... И ребятам уже некуда падать. Конечно переломили. Богданыч, твою установку то переломили
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:30
Проиграть Бетису хоть и на своем поле но с разницей всего в один мяч это многого стоит))
sash71
sash71
вчера в 23:26
Серёже надо было сказать проще. Бетис играет в футбол на пару голов выше, а Зенит просто передвигается по полу с мячом.
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:23
Овощ,ты что несешь!?
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