Безжалостный «Манчестер Сити» отомстит «шпорам» за первый круг. Борьба за путёвку в ЛЧ накаляется

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вчера, 10:32

У Конте проблемы, что делают игру еще интереснее.

О «Манчестер Сити»

- Одно из двух поражений «горожан» в чемпионате Англии случилось в первом туре. «Тоттенхэм» еще с Эшпириту Санту обыграл Гвардиолу 1:0, но прошло достаточно времени, чтобы готовность и мастерство расставили их по местам. С другой стороны, если «Манчестер Сити» потеряет очки, а «Ливерпуль» выиграет два матча, то отрыв сократится до 3-4 пунктов.

- Сегодня могут возродить чемпионскую интригу, но вероятность такого развития событий намного ниже, чем у «дежурной» победы Гвардиолы в АПЛ . «Манчестер Сити» уничтожил на выезде «Норвич» и «Спортинг», уверенно побеждал дома самых разных соперников. Вот только возился с «Арсеналом», подписывал мир с «Саутгемптоном». Никто не идеален, даже команда Гвардиолы.

- Клопп хвастается, что у него сейчас лучший состав в тренерской карьере, но и Гвардиоле грех жаловаться. Проблемы Грилиша или Жезуса сокращают количество вариантов, но все ключевые исполнители сегодня могут выйти на поле. Де Брюйне и Бернарду организовывают атаки, Стерлинг, Марез и Фоден готовы их завершать. В обороне тоже держатся неплохо, ведь Диаш – стена, а на флангах хватает вариантов.

- Хосеп рассказал, как приглашал Кейна в команду. Теперь играет без центрального форварда, отказался подписывать оного зимой, и даже приезд огненного Альвареса отложил до лета. Фоден, Стерлинг и Марез поочередно занимают позицию, хотя можем увидеть в чужой штрафной даже Бернарду Силву. Тактика работает с теми, кто не может обеспечить большую концентрацию футболистов в штрафной площади, но у «шпор» три центральных. Тактически столкновение «ложной девятки» и итальянской модели вызывает интерес.

- У «Манчестер Сити», как у многих счастливых, все банально. Эдерсон мало пропускает и редко ошибается, схема «4-3-3» понятная и не вызывает вопросов. Роли Уокера и Канселу давно изучены. Резерв имеется, того же Зинченко тренер отдельно хвалил и снова словно извинялся, что не может выпустить каждого, кто круто работает на тренировках, на поле. «Горожане» понимают, что нельзя допускать осечек, поскольку «Ливерпуль» хорош, но уверены в себе. Главное, чтобы это чувство не перешло в самоуверенность.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Б. Силва – Стерлинг, Фоден, Марез.

О «Тоттенхэме»

- У «шпор» все намного сложнее, зато интереснее. После девяти матчей без поражений в АПЛ с «Тоттенхэм» Антонио Конте пережил три неудачи подряд. Проиграли «Челси», что сложно назвать большим грехом, уступили «Саутгемптону» — команде с хорошим тренером, против которого многие теряли очки, и влетели «Вулверхэмптону». Теперь «волки» на один пункт выше в таблице…

- Остается важная оговорка – из-за переносов у «Манчестер Сити» сегодня 26-й матч в АПЛ , а у «Тоттенхэма» всего двадцать третий. Три поединка разницы это потенциальные девять пунктов. Даже если сегодня проиграют, то сохранят шансы приблизиться к «Манчестер Юнайтед». В этом разговоре важен календарь «шпор» — перенесли дерби против «Арсенала», но также будут матчи с «Бернли», «Лидсом» и «Эвертоном».

- Фанаты «шпор» не раз видели любимую команду в подобном состоянии. Хороший отрезок сменяется невнятной серией, следуют поражения. Объективных причин для таких выступлений мало, поскольку лазарет почти пустой – Танганга и Скипп выходили в основе, но это не ключевые футболисты. Конте получил Дайера, Дэвиса и Ромеро в центре защиты, Льорис по-прежнему защищает ворота. Пора выдавать результат, а вместо этого начали серию поражений.

- Конечно же, на «Тоттенхэм» влияет форма Сона и Кейна. Южнокореец в пяти матчах нового года создал два гола – точный удар и ассист, а у гражданина Кейна 4 гола и ассист в девяти поединках, но дважды молчал против «Челси» (и в первом случае немота форварда привела к вылету за шаг до финала Кубка Лиги), не забивал ни «святым» ни «волкам». Можно похвалить датчанина Хейбьерга, если суммировать целый сезон, или отметить индивидуально Моуру. Но целостную картину не создал в «Тоттенхэме» даже мастер оных Конте.

- Когда Антонио взял деньги Леви, то сразу шутили, что через месяц облысеет, как в молодости. Эта шутка стала правдой, ведь когда Конте попал под английский дождь, то его пышная шевелюра, скрывающая редкие волосы, проявила лысину. На следующую игру бедняга вышел к кепке. Ни в коем случае нельзя издеваться над комплексами, которые диктует человеку внешность, да и вообще над тем, как другие выглядят – не наше дело. Но метафора идеальная. Даже чемпион Англии и Италии Конте, оказавшись в «Тоттенхэме», не может поставить ни «3-5-2», как любит, ни «3-4-3», чтобы схема приносила результат. А состав приличный, чего уж там.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-4-3): Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Моура, Кейн, Сон.

О противостоянии

- Поединок Гвардиолы против Конте важен абсолютно всем лидерам АПЛ , особенно тем, кто претендует на четвертое место. «Манчестер Сити» хочет победу, чтобы упрочить лидерство. «Ливерпулю» нужна ничья или сенсация, чтобы получить надежду на трофей. «Челси» всегда выгодно, чтобы два лидера теряли очки. МЮ же наоборот может топить сегодня за «Сити», ведь успех «шпор» — риск для Рангника потерять четвертое место.

- В раскладе есть не только «Вест Хэм», но еще и «Арсенал» — у Артеты двадцать два матча, могут перегнать «Манчестер Юнайтед». Также воодушевился «Вулверхэмптон», ведь есть запасные матчи, а выездная победа над «Тоттенхэмом» добавила сил. «Шпорам» же сегодня нужно сделать все, чтобы самый банальный прогноз – уверенная победа Гвардиолы, не сработал. Иначе никакой Лиги чемпионов в меню следующего сезона не будет.

- В первом туре обыграли «Манчестер Сити», но это усложнит задачу сегодня. «Горожане» будут мстить, а это они умеют. Многим, но не обязательно лондонцам. В пятнадцати последних матчах АПЛ у фаворита всего семь побед. При этом лишь один раз видели ничью, но веселую – со счетом 2:2. Получается, целых семь раз за последние семь лет «шпоры» побеждали «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. Это явно не самый удобный соперник для Гвардиолы.

- У Хосепа 7 побед над «Тоттенхэмом» в карьере, но 2 мировые и 5 поражений. В пятидесяти процентах случаев теряет очки, когда играет против «шпор». Против Антонио Конте статистика еще хуже. В четырех матчах испанец получил два поражения и взял две победы. Между собой пока не играли вничью. И хотя понятно, что предыдущие поединки не касаются «Тоттенхэма», не стоит недооценивать влияние итальянца на свою новую команду. В непростой момент сильный тренер не забивается в угол, а действует. Даже если напротив такая мощная машина, как у Гвардиолы.