«Бетис» сильнее «Барсы» и «Атлетико», но против «Зенита» не сыграют лучшие футболисты испанской команды

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вчера, 14:47

Футбол возвращается в Россию.

Для тех, кто только вышел из зимней спячки

- «Зенит» против «Бетиса» — первый официальный матч с участием российской команды в 2022 году.

- Чемпионы России возобновляют еврокубковую кампанию в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы. После реформы турниров УЕФА в ЛЕ появилась такая урезанная стадия 1/16 финала, в которой третьи команды из групп Лиги чемпионов встречаются с занявшими вторые места в квартетах Лиге Европы. Победители пар выйдут в полноценный раунд 1/8 финала, где уже ждут соперников восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы, в том числе «Спартак».

- Напоминаем, что правило выездного гола в еврокубках больше не действует.

Важно знать о «Зените»

1. «Сине-бело-голубые» попали в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в лигочемпионской группе. Ожидаемо уступили путевки в плей-офф главного турнира УЕФА «Ювентусу» и «Челси», зато опередили «Мальме». Для «Зенита» это первая еврокубковая весна за три года, в сезонах 2019/20 и 2020/21 петербуржцы занимали последние места в группах Лиги чемпионов и сосредотачивались на РПЛ .

2. «Зенит» — чемпион России трех последних лет, а в этом сезоне команда Сергея Семака намерена завоевать четвертый титул кряду. После 18 туров осенней части сезона «сине-бело-голубые» возглавляют таблицу Российской Премьер-Лиги, правда опережают «Динамо» всего на 2 очка.

3. Последний официальный матч «Зенит» провел 12 декабря — больше двух месяцев назад. Игровой тонус петербуржцы набирали через контрольные матчи на сборах. Но это традиционная проблема для российских команд в начале года.

4. Зимой в составе «Зенита» произошли важные изменения, затронувшие главным образом линию атаки: Сердар Азмун уехал в немецкий «Байер», а к «сине-бело-голубым» присоединились Юри Альберто и Иван Сергеев. Наверняка увидим их на поле уже сегодня.

5. «Бетис» — девятый испанский клуб, против которого «Зенит» сыграет в еврокубках. Раньше встречались с «Севильей», «Вильярреалом», «Валенсией», «Реалом», «Атлетико Мадрид», «Малагой», «Реал Сосьедадом» и «Сельтой». Общая статистика встреч с испанцами: 6 побед, 6 ничьих и 10 поражений в 22 матчах, разница голов — 31:40.

Важно знать о «Бетисе»

1. «Бетис» осенью играл в Лиге Европы и занял второе место в своей группе, уступив первенство «Байеру» и опередив «Селтик» с «Ференцварошем». Как и «Зенит», «Бетис» в последний раз играл в плей-офф еврокубков в сезоне 2018/19. Три года назад «зелено-белые» проиграли в 1/16 Лиги Европы «Ренну» (3:3; 1:3).

2. «Бетис» финишировал шестым в прошлом розыгрыше чемпионата Испании, а сейчас занимает в Примере третью строчку, уступая только лидирующему «Реалу» и «Севилье». Клуб из Андалусии мечтает финишировать в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов.

3. «Бетис» не был активен на зимнем трансферном рынке, да и вообще за последние 5 трансферных окон они потратили на новичков 6.5 миллионов евро, в основном довольствуясь свободными агентами и выбирая интересные варианты с арендами. «Зенит» на аналогичном отрезке купил футболистов на общую сумму 72 миллиона евро.

4. «Бетис» уже однажды встречал в первом раунде плей-офф Лиги Европы российский клуб: в сезоне 2013/14 «зелено-белые» сыграли вничью 1:1 с «Рубином» на «Бенито Вильямарин», а потом выиграли в Казани 2:0. А у чилийского тренера Мануэля Пеллегрини есть история встреч с «Зенитом», против которого он играл «Вильярреалом» и «Малагой»: в четырех матчах одержал две победы, один раз сыграл вничью и проиграл.

5. «Зенит» прошел «Вильярреал» Пеллегрини в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Кубке УЕФА 2007/08 (1:0; 1:2). Тогда в пользу петербуржцев сработало правило выездного гола, а испанский клуб с Пеллегрини во главе стал первым поверженным противником в триумфальном плей-офф. А что, а вдруг Юри Альберто придется сбрить бороду? В любом случае, занятное совпадение.

Составы и потери

- «Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на основного вратаря Станислава Крицюка, который в последний раз выходил на поле в начале ноября. Сергей Семак выбирает между опытным Михаилом Кержаковым и талантливым Даниилом Одоевским.

- Травма Деяна Ловрена спутала карты тренерскому штабу «Зенита».

- Сложно спрогнозировать, по какой схеме сыграют петербуржцы: это может быть и 4-3-3, и 4-4-2, и расстановка с тремя центральными защитниками. Последние матчи на сборах против «Копенгагена» и «Брондбю» «Зенит» провел в закрытом режиме, чтобы максимально усложнить подготовку «Бетиса».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков (Одоевский) — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев — Малком, Клаудиньо, Сергеев (Юри Альберто).

- У «Бетиса» сезон в разгаре, поэтому проще разобраться, во что и как играет команда Мануэля Пеллегрини. «Зелено-белые» предпочитают схему 4-2-3-1 с яркой выраженным центром атаки Хуанми/Борха Иглесиас, а вся комбинационная игра в основном идет через Фекира, который занимает позицию центрального атакующего полузащитника.

- Вот только Фекир точно не сыграет в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации, что на руку «Зениту»: противник потерял главное креативное звено.

- И это не единственная серьезная кадровая потеря «Бетиса» в атаке. До конца не понятно, что с лучшим бомбардиром андалузцев Хуанми. Матч с «Леванте» он провел в запасе, достоверной информации о нем нет. Зато точно известно, что не сыграет еще один креативщик — Серхио Каналес. Похоже, в стартовом составе выйдет 40-летний Хоакин.

- Также не примут участия в матче вратарь Клаудио Браво и правый защитник Мартин Монтойя. Под вопросом участие в игре опорника Гвидо Родригеса. А еще известно о вспышке коронавируса в «Бетисе», то есть по итогам сегодняшнего тестирования могут найтись новые жертвы.

Ориентировочный состав «Бетиса» (4-2-3-1): Силва — Руибал, Гонсалес, Пеццелья, Миранда — Родригес, Карвалью — Родри, Хоакин, Хуанми (Тельо) — Виллиан Жозе (Борха).

Прогноз «Соккер.ру»: сложно что-то предполагать, когда одна из команд два месяца не играла официальные матчи. «Бетис» — фаворит, несмотря на потери. Любой результат, кроме поражения, будет положительным для «Зенита».