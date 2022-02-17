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«Бетис» сильнее «Барсы» и «Атлетико», но против «Зенита» не сыграют лучшие футболисты испанской команды

вчера, 14:47
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Футбол возвращается в Россию.

Для тех, кто только вышел из зимней спячки

- «Зенит» против «Бетиса» — первый официальный матч с участием российской команды в 2022 году.

- Чемпионы России возобновляют еврокубковую кампанию в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы. После реформы турниров УЕФА в ЛЕ появилась такая урезанная стадия 1/16 финала, в которой третьи команды из групп Лиги чемпионов встречаются с занявшими вторые места в квартетах Лиге Европы. Победители пар выйдут в полноценный раунд 1/8 финала, где уже ждут соперников восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы, в том числе «Спартак».

- Напоминаем, что правило выездного гола в еврокубках больше не действует.

Важно знать о «Зените»

1. «Сине-бело-голубые» попали в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в лигочемпионской группе. Ожидаемо уступили путевки в плей-офф главного турнира УЕФА «Ювентусу» и «Челси», зато опередили «Мальме». Для «Зенита» это первая еврокубковая весна за три года, в сезонах 2019/20 и 2020/21 петербуржцы занимали последние места в группах Лиги чемпионов и сосредотачивались на РПЛ.

2. «Зенит» — чемпион России трех последних лет, а в этом сезоне команда Сергея Семака намерена завоевать четвертый титул кряду. После 18 туров осенней части сезона «сине-бело-голубые» возглавляют таблицу Российской Премьер-Лиги, правда опережают «Динамо» всего на 2 очка.

3. Последний официальный матч «Зенит» провел 12 декабря — больше двух месяцев назад. Игровой тонус петербуржцы набирали через контрольные матчи на сборах. Но это традиционная проблема для российских команд в начале года.

4. Зимой в составе «Зенита» произошли важные изменения, затронувшие главным образом линию атаки: Сердар Азмун уехал в немецкий «Байер», а к «сине-бело-голубым» присоединились Юри Альберто и Иван Сергеев. Наверняка увидим их на поле уже сегодня.

5. «Бетис» — девятый испанский клуб, против которого «Зенит» сыграет в еврокубках. Раньше встречались с «Севильей», «Вильярреалом», «Валенсией», «Реалом», «Атлетико Мадрид», «Малагой», «Реал Сосьедадом» и «Сельтой». Общая статистика встреч с испанцами: 6 побед, 6 ничьих и 10 поражений в 22 матчах, разница голов — 31:40.

Важно знать о «Бетисе»

1. «Бетис» осенью играл в Лиге Европы и занял второе место в своей группе, уступив первенство «Байеру» и опередив «Селтик» с «Ференцварошем». Как и «Зенит», «Бетис» в последний раз играл в плей-офф еврокубков в сезоне 2018/19. Три года назад «зелено-белые» проиграли в 1/16 Лиги Европы «Ренну» (3:3; 1:3).

2. «Бетис» финишировал шестым в прошлом розыгрыше чемпионата Испании, а сейчас занимает в Примере третью строчку, уступая только лидирующему «Реалу» и «Севилье». Клуб из Андалусии мечтает финишировать в топ-4 и сыграть в Лиге чемпионов.

3. «Бетис» не был активен на зимнем трансферном рынке, да и вообще за последние 5 трансферных окон они потратили на новичков 6.5 миллионов евро, в основном довольствуясь свободными агентами и выбирая интересные варианты с арендами. «Зенит» на аналогичном отрезке купил футболистов на общую сумму 72 миллиона евро.

4. «Бетис» уже однажды встречал в первом раунде плей-офф Лиги Европы российский клуб: в сезоне 2013/14 «зелено-белые» сыграли вничью 1:1 с «Рубином» на «Бенито Вильямарин», а потом выиграли в Казани 2:0. А у чилийского тренера Мануэля Пеллегрини есть история встреч с «Зенитом», против которого он играл «Вильярреалом» и «Малагой»: в четырех матчах одержал две победы, один раз сыграл вничью и проиграл.

5. «Зенит» прошел «Вильярреал» Пеллегрини в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Кубке УЕФА 2007/08 (1:0; 1:2). Тогда в пользу петербуржцев сработало правило выездного гола, а испанский клуб с Пеллегрини во главе стал первым поверженным противником в триумфальном плей-офф. А что, а вдруг Юри Альберто придется сбрить бороду? В любом случае, занятное совпадение.

Составы и потери

- «Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на основного вратаря Станислава Крицюка, который в последний раз выходил на поле в начале ноября. Сергей Семак выбирает между опытным Михаилом Кержаковым и талантливым Даниилом Одоевским.

- Травма Деяна Ловрена спутала карты тренерскому штабу «Зенита».

- Сложно спрогнозировать, по какой схеме сыграют петербуржцы: это может быть и 4-3-3, и 4-4-2, и расстановка с тремя центральными защитниками. Последние матчи на сборах против «Копенгагена» и «Брондбю» «Зенит» провел в закрытом режиме, чтобы максимально усложнить подготовку «Бетиса».

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков (Одоевский) — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Вендел, Кузяев — Малком, Клаудиньо, Сергеев (Юри Альберто).

- У «Бетиса» сезон в разгаре, поэтому проще разобраться, во что и как играет команда Мануэля Пеллегрини. «Зелено-белые» предпочитают схему 4-2-3-1 с яркой выраженным центром атаки Хуанми/Борха Иглесиас, а вся комбинационная игра в основном идет через Фекира, который занимает позицию центрального атакующего полузащитника.

- Вот только Фекир точно не сыграет в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации, что на руку «Зениту»: противник потерял главное креативное звено.

- И это не единственная серьезная кадровая потеря «Бетиса» в атаке. До конца не понятно, что с лучшим бомбардиром андалузцев Хуанми. Матч с «Леванте» он провел в запасе, достоверной информации о нем нет. Зато точно известно, что не сыграет еще один креативщик — Серхио Каналес. Похоже, в стартовом составе выйдет 40-летний Хоакин.

- Также не примут участия в матче вратарь Клаудио Браво и правый защитник Мартин Монтойя. Под вопросом участие в игре опорника Гвидо Родригеса. А еще известно о вспышке коронавируса в «Бетисе», то есть по итогам сегодняшнего тестирования могут найтись новые жертвы.

Ориентировочный состав «Бетиса» (4-2-3-1): Силва — Руибал, Гонсалес, Пеццелья, Миранда — Родригес, Карвалью — Родри, Хоакин, Хуанми (Тельо) — Виллиан Жозе (Борха).

Прогноз «Соккер.ру»: сложно что-то предполагать, когда одна из команд два месяца не играла официальные матчи. «Бетис» — фаворит, несмотря на потери. Любой результат, кроме поражения, будет положительным для «Зенита».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:08
1-2 или 0-2 в пользу Бетиса. Бетис на подъеме, побеждали 4-0 Алавес и 4-0 Реал Сосеьедад, а Зенит остался Зенитом. 0 мысли в атаке и конструктивных действий.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 19:34
Слабо верится в Зенит. Бетис, несмотря на потери, в тонусе. Если Семак сообразит, то поставит автобус по примеру Реала в матче ПСЖ. Если хватит силенок, то можно отстоять нули. А в ответной игре искать шанс. Тактика, конечно, слабая и рискованная, но играть в открытую, по-моему еще хуже. Не хватит сил и класса. Удачи российскому Зениту!
112910415
112910415
вчера в 16:51
если что, ничья устроит обоих соперников
marut
marut
вчера в 16:05, ред.
Спасибо за статью....нынешняя ЛЕ-это прям ЛЧ №2.... состав клубов очень мощный и Бетис - совершенно точно не самый сильный из этого состава.... но даже при этом, чтобы сегодня победить, Зениту нужно показать свой лучший футбол (не автобус, не пешеходные перемещения по поля, не систему бей и беги, а именно футбол...) ... наглядный пример вчерашняя игра 20 летних пацанов против немецкой машины... при том, что игроки Бетиса в тонусе и выдают в ЛА Лиге сумасшедшие матчи, а игроки Зенита только входят в сезон (уже привычно, что наши команды после зимнего перерыва играют ниже своих возможностей....) ... но главное быть собранными весь матч и не боятся идти вперёд ....не Боги горшки обжигают...и установку Семак должен дать на этот матч "не игра в ничью" а "ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!!"
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 15:47
Покрутят позвонки сегодня Питерцам...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:31
Я не про деньги, я по ощющениям и по месту проведения игры!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:24
С учётом того, что зенит потратил на трансферы 72 млн, а бетис 6, или без учёта этого?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:55
Скорее они равны!
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