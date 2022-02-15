Жёсткая драка на выходных и тренер за 10 млн евро. Оппонент Гвардиолы в ЛЧ – одногодок Роналду

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вчера, 13:35

«Спортинг» — очень симпатичный андердог.

«Манчестер Сити» не народные любимцы

Команда мощная и классная, тут нет никаких сомнений. Но не увидите мировой плач, если «Спортинг» или другой из будущих соперников выбьет их до финала в Санкт-Петербурге. Не было слез, когда «Монако» и «Лион» наказывали «горожан». Только против «шпор» и «красных» многие жалели МС , но там без повторов были судейские ошибки.

Команду Гвардиолы всегда побаиваются, но перед ней не преклоняются. Хосепа обзывают «физруком» только в России. Но критические оценки его действий видим и в Англии. «Горожане» получают живые деньги от шейхов, передачу миллионов расследуют компетентные органы. В УЕФА вышвырнули «Сити» из еврокубков за явные нарушения.

Только дорогущие адвокаты доказали, что клуб имеет право участвовать в Лиге чемпионов. Причем это не значит, что преступлений не было. Спортивный суд постановил, что наказание слишком суровое, но это не равно оправданию. В Англии нет толп фанатов «Манчестер Сити» за пределами Манчестера и окрестностей.

Гвардиола постоянно повторяет, что он не второй сэр Алекс. Не останется в одном клубе на десятилетия. Что же в сухом остатке? Клуб, который накачали деньгами, позволяя скупать пачками дорогущих футболистов, пока ни разу в истории не выиграл ЛЧ . «Ливерпуль» потратил меньше денег, но победил со второй попытки.

Новый заход Гвардиолы увидим сегодня. И «Манчестер Сити» встретит соперника, который намного, намного слабее, но очень симпатичный и живой. Можно даже сказать, что скучные победные прагматики сыграют с веселыми португальцами, которые куда хуже защищаются, но при этом симпатично атакуют.

На выходных «Спортинг» подрался с «Порту»

Буквально случилась драка, хотя начало было чисто футбольным. «Львы» играли в гостях, они позади в таблице на шесть пунктов, нужна была победа. «Спортинг» в первом тайме забил два мяча, вели 0:2. А дальше «драконы» отыграли один после корявого, но точного удара парня, который заменил в составе новичка «Ливерпуля» Диаса.

Если бы не раннее удаление капитана «Спортинга» Коатеса, то вряд ли «Порту» смог бы отыграться. У них были моменты, но после явных ошибок в защите «львы» собрались. Но красивый ответный мяч после навеса и удара головой от Тареми, казалось бы, поставил точку в противостоянии. Но нет, шоу только началось. Палинья вынес мяч на последнем угловом, но попал ногой по голове Пепе.

Игроки «Порту» требовал пенальти, но судьи с ними не согласились. В штрафной площади «драконов» началась драка, причем даже болбои пытались бить футболистов гостей. Вмешались судьи и тренерские штабы, началась настоящая злая потасовка. Футболисты обзывали друг друга, кто-то пытался разнимать драчунов, но дальше главный судья начал раздавать красные карточки. Арбитр показал три красные, но Пепе не унимался.

Теперь компетентные органы решат, стоит ли нападение защитника на директора «Спортинга» дисквалификации до двух лет. Причем просмотр самой драки показывает, что на самом деле там скорее дрались запасные – второй вратарь «Порту», администраторы, а подогревали всех дети за щитами. Болбои явно обзывали игроков «Спортинга». Ну, а неадекватность Пепе уже давно не удивляет. Многие помнят, что он творил в «Реале».

Рубен Аморим – новый португальский «выскочка»

Португальская Примейра поставляет наставников в разные лиги. Консейсау еще будет работать в топ-5, это сильный и перспективный тренер. Нуну Эшпириту Санту неправильно выбрал клуб – с «Тоттенхэмом» даже Конте тяжело, но это хороший тренер. Моуриньо постарел, но Жозе — легенда цеха. Виллаш-Боаш и Витория по-разному работали в РПЛ , но вместе с Фонсекой в числе приличных португальских наставников.

Школа хорошая, пускай нет ни одного настолько везучего, как Гвардиола. Хосеп в своей карьере работал только с великолепными составами в богатейших клубах своих стран. Тогда как Рубен Аморим выиграл с «Брагой» Кубок лиги, но смело взялся за «Спортинг», где до него творился бардак. Три тренера за сезон, а юный наставник Рубен – ему всего 37 лет, одногодок Роналду. В команде, которая давно забыла о титулах и отдала лидера в МЮ – Бруну Фернандеша, Аморим создал чемпионскую атмосферу.

«Спортинг» взял три трофея – чемпионы, победители Кубка португальской лиги и Суперкубка страны. Также в группе с «Аяксом», «Бешикташе» и «Боруссией» Д, невзирая на три поражения, португальцы финишировали вторыми и вышли в плей-офф, где их не было с 2009 года. Но тот заход лучше не вспоминать, ведь «Бавария» уничтожила португальцев 7:1 в Мюнхене и 0:5 в Лиссабоне. Подольски, Рибери, Клозе и Тони издевались над «львами», как хотели. Аморим верит, что у «Манчестер Сити» так не получится.

В таких парах нейтральные зрители за аутсайдера

Не столько за саму победу – пусть победит достойнейший, как за успешную попытку. У «Манчестер Сити» не получилось написать футбольную историю, где героям хочешь сопереживать. Попытка раскачать историю с «командой-акулой», которую придумал Бенжамен Менди, завершилась судом над обвиняемым в серии изнасилований. Причем странно, что в «Манчестер Сити», хотя футболисты – народ стадный, вообще никто ничего не знал и не подозревал о поведении защитника.

Особенно с учетом, что в команде играет его близкий друг – Бернарду Силва. Сам португалец нередко ведет себя заносчиво и некрасиво, эти случаи фиксировались на камеру и фанаты «Манчестер Сити» их сами обсуждали. Командный буллинг Зинченко в какой-то момент тоже перестал быть смешным, поскольку у Де Брюйне, который возглавляет эту забаву, нет чувства юмора. Стерлинг всегда одной ногой в другом клубе, Жезус понимает, что его заменят на Альвареса. Грилиш, Уокер и Марез ходят вместе пить.

«Манчестер Сити» вправду не получилось создать коллектив, которому хочется сопереживать. Также нельзя написать, что они в одном из сезонов заслужили победу в ЛЧ сильнее всех. Финал против «Челси» провели неправильно, от андердогов вылетали, и снова сами виноваты. Возможно, этой весной все сложится иначе, поскольку по совокупности усилий команды Гвардиолы точно как «Челси» в 2012-м. С той лишь разницей, что подопечные Ди Маттео выживали и были скучными из-за проблем с составом, а вот у «горожан» режим бездушного «катка» – их выбор.

Тем интереснее смотрится сюжет из жизни «Спортинга», который девятнадцать лет ждал чемпионский титул, и получил его, когда руководство решилось заплатить 10 миллионов и 155 тысяч евро за трансфер юного тренера. Рубен Аморим взял три трофея с «львами», пытается угнаться за «Порту», который при Консейсау прошел 22 тура в чемпионате вообще без поражений. А плей-офф Лиги чемпионов как приятный бонус. Жребий был беспощадным к португальцам – шансы на проход мизерные. Но вот озадачить «Манчестер Сити» можно и нужно.