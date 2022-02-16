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В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют гегемоны соседних Германии и Австрии. «Баварии» прочат легкую победу

вчера, 17:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Киммих Йозуа
Киммих Йозуа
Полузащитник
Адейеми Карим
Адейеми Карим
Нападающий
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Сумеет ли «Зальцбург» показать зубы?

О «Баварии»

- На групповой стадии мюнхенцы не оставили шансов своим противникам — «Бенфике», «Барселоне» и киевскому «Динамо». Команда Юлиана Нагельсманна одержала шесть побед в шести матчах с общим счетом 22:3.

- «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, опережая располагающуюся на второй строчке дортмундскую «Боруссию» на 6 очков. Мюнхенцы позволяют себе вольности в обороне, но забивают очень много — 70 голов (в среднем 3.18 за матч).

- Накануне рестарта Лиги чемпионов «Бавария» потерпела болезненное поражение на внутренней арене — 2:4 от «Бохума». Самое поразительное, что соперник из середины таблицы забил все четыре мяча в первом тайме. Можно согласиться с Киммихом, назвавшим этот матч худшим в сезоне.

- Оба мяча в ворота «Бохума» забил Роберт Левандовски, а всего у поляка уже 35 голов сезоне 2021/22 (Бундеслига + Лига чемпионов). Лучший бомбардир европейских топ-чемпионатов собственной персоной.

- «Бавария» в 14-й раз подряд сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В рамках этой серии мюнхенцы выиграли два трофея (2013 и 2020) и еще дважды добирались до финалов (2010 и 2012). Также было четыре схода после полуфиналов и три вылета по итогам четвертьфиналов. И лишь дважды «Бавария» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф: в сезоне 2010/11 сильнее оказался «Интер», а из ЛЧ-2018/19 немцев выбил «Ливерпуль». По стечению обстоятельств, сегодня миланцы и ливерпульцы играют между собой параллельно с матчем «Зальцбурга» и «Баварии».

О «Зальцбурге»

- «Зальцбург» сумел выйти из группы, которой досталось меньше всего внимания в осенней стадии Лиги чемпионов. Состоящий из «Севильи», «Лилля», «Вольфсбурга» и «Зальцбурга» квартет органичнее смотрелся бы в Лиге Европы, зато шанс на выход плей-офф в отсутствие тяжеловесов был у каждой команды. Австрийцы заняли второе место с 10 очками, на балл отстали от «Лилля», но важнее, что опередили «Севилью» и «Вольфсбург».

- 17-й розыгрыш Лиги чемпионов для «Зальцбурга» принес первую путевку в плей-офф этого турнира, но с учетом Лиги Европы австрийские «быки» в пятый раз подряд выбираются в весеннюю стадию турниров УЕФА:

2017/18 — полуфинал Лиги Европы (поражение от «Марселя»)

2018/19 — 1/8 финала Лиги Европы (поражение от «Наполи»)

2019/20 — 1/16 финала Лиги Европы (поражение от «Айнтрахта» Ф)

2020/21 — 1/16 финала Лиги Европы (поражение от «Вильярреала»)

2021/22 — встреча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

- «Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии с неприличным отрывом: после 19 туров ближайший преследователь («Вольфсберг») отстает на 14 очков. У команды Маттиаса Яйссле 15 побед и только одно поражение.

- Накануне встречи с «Баварией» лидеры австрийской Бундеслиги одержали волевую победу над венским «Рапидом» в гостях — 2:1. Матч против «Баварии» в Лиге чемпионов станет для «Зальцбурга» всего лишь третьей официальной игрой в 2022 году: зимняя пауза в чемпионате Австрии продлилась 2 месяца.

О дуэли «Зальцбурга» и «Баварии»

- Встреча истинных чемпионов в Лиге чемпионов: «Бавария» и «Зальцбург» — футбольные гегемоны в своих странах. «Быки» восемь раз подряд становились сильнейшими в Австрии, а мюнхенцы собираются выиграть Бундеслигу в 10-й раз за 10 лет.

- В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» и «Зальцбург» сошлись на групповой стадии. Немцы выиграли с общим счетом 9:3, причем дома «быки» проиграли 2:6.

- Немало общего между тренерами команд: оба немцы, оба в прошлом работали в системе «РБ Лейпциг», оба очень молоды. Маттиасу Яйссле 33 года, а его коллеге Юлиану Нагельсманну — 34.

- Остроту этому соперничеству придает географическая близость противников: кратчайший маршрут между «Альянц Ареной» в Мюнхене и «Ред Булл Ареной» в Вальс-Зиценхайме (пригород Зальцбурга) насчитывает 157 километров. Один час и 37 минут на автомобиле, если верить «Google Картам».

Составы и тактика

- У «Зальцбурга» серьезные кадровые проблемы: шесть игроков в лазарете, травмы некоторых из них настолько серьезные, что их исключили из заявки на Лигу чемпионов. Проблемы с коленными связками, разрывы ахилловых и подколенных сухожилий.

- Зимой «быки» купили у «Брюгге» за 5 миллионов евро 19-летнего защитника Игнаса ван дер Бремпта, но он пока не дебютировал за новый клуб.

- «Зальцбург» сумел отбиться от предложений «Лидса» и удержал в составе талантливого американца Брендана Ааронса. Скорее всего, он уйдет летом, как и Карим Адейеми, которого ждут в дортмундской «Боруссии».

Предполагаемый состав «Зальцбурга» (4-3-1-2): Кен — Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара, Капальдо, Бернед — Ааронс — Адейеми, Окафор.

- Против «Бохума» не сработала смелая тактика Нагельсманна с одним опорным полузащитником — 4-1-4-1. В матче Лиги чемпионов у Йозуа наверняка будет напарник, а «Бавария» сбалансирует свой футбол.

- Мануэль Нойер выбыл на срок до шести недель, поэтому место в воротах займет Свен Ульрайх. У Альфонсо Дэвиса миокардит, он не вернется на поле до апреля, еще одна серьезная потеря — Леон Горецка, в последний раз появлявшийся на поле в начале декабря. У Джамала Мусиалы на прошлой неделе был положительный тест на COVID.

Предполагаемый состав «Баварии» (4-2-3-1): Ульрайх — Павар, Зюле, Упамекано, Люка Эрнандес — Киммих, Толиссо — Гнабри, Сане, Мюллер — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: матч против «Бохума» не должен вводить в заблуждение, там был безрассудный эксперимент, который не удался. «Бавария» остается абсолютным фаворитом противостояния с «Зальцбургом». Ставлю на уверенную победу мюнхенцев в гостях в два-три мяча.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 22:47
5 лкт назад Россия не воспринимала Зальцбург и Брюгге всерьёз .
Сегодня этих 2 клуба сильнее всех наших
Mekail
Mekail
вчера в 18:21
Зальцбург относится к числу бойких коллективов, однако уровень состава и выступлений у него совсем иной, нежели у грядущего оппонента. Если до ворот Ульрайха доберётся, то, может, один-два гола забьёт, но вряд ли может рассчитывать хотя бы на ничью. Не стоит забывать, что Юлиан Нагельсман знает, как играют РБ, одним прессингом немца не удивить. Поражения на групповом этапе Лиги чемпионов и в чемпионате Австрии — тревожный звонок для Зальцбурга. Бавария не прощает никаких оплошностей. Она невероятно сильна и имеет огромный запас ресурсов для того, чтобы одержать победу (единственный минус — отсутствие Мануэля Нойера....). Остальные игроки мюнхенской машины в полном порядке. Потому жду результативной победы гостей.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:04
Спасибо за статью.....постепенно локдаун в Австрии ослабляют, так что поддержку в Зальцбурге на родном стадионе "быки" какую то, но получат.... гол хозяев смотрится просто прекрасно.... тут еще и не надо забывать, что даже в более мобильном своем состоянии Бавария в прошлом году от Зальцбурга получила в группе 3 мяча за 2 матча.... порядки не меняются - активная и высокая игра Зальцбурга, может, и приведет к проблемам в их обороне, но оборону Баварии, которая сейчас точно не оплот надежности, разок за счет класса нападения и скорости они наказать должны... поэтому ОЗ наверное не плохая ставка на этот матч
112910415
112910415
вчера в 17:50
мало сомнений
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Матчи будут оооочень интересными!!!
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