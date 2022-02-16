В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют гегемоны соседних Германии и Австрии. «Баварии» прочат легкую победу

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вчера, 17:05

Сумеет ли «Зальцбург» показать зубы?

О «Баварии»

- На групповой стадии мюнхенцы не оставили шансов своим противникам — «Бенфике», «Барселоне» и киевскому «Динамо». Команда Юлиана Нагельсманна одержала шесть побед в шести матчах с общим счетом 22:3.

- «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, опережая располагающуюся на второй строчке дортмундскую «Боруссию» на 6 очков. Мюнхенцы позволяют себе вольности в обороне, но забивают очень много — 70 голов (в среднем 3.18 за матч).

- Накануне рестарта Лиги чемпионов «Бавария» потерпела болезненное поражение на внутренней арене — 2:4 от «Бохума». Самое поразительное, что соперник из середины таблицы забил все четыре мяча в первом тайме. Можно согласиться с Киммихом, назвавшим этот матч худшим в сезоне.

- Оба мяча в ворота «Бохума» забил Роберт Левандовски, а всего у поляка уже 35 голов сезоне 2021/22 (Бундеслига + Лига чемпионов). Лучший бомбардир европейских топ-чемпионатов собственной персоной.

- «Бавария» в 14-й раз подряд сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В рамках этой серии мюнхенцы выиграли два трофея (2013 и 2020) и еще дважды добирались до финалов (2010 и 2012). Также было четыре схода после полуфиналов и три вылета по итогам четвертьфиналов. И лишь дважды «Бавария» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф: в сезоне 2010/11 сильнее оказался «Интер», а из ЛЧ -2018/19 немцев выбил «Ливерпуль». По стечению обстоятельств, сегодня миланцы и ливерпульцы играют между собой параллельно с матчем «Зальцбурга» и «Баварии».

О «Зальцбурге»

- «Зальцбург» сумел выйти из группы, которой досталось меньше всего внимания в осенней стадии Лиги чемпионов. Состоящий из «Севильи», «Лилля», «Вольфсбурга» и «Зальцбурга» квартет органичнее смотрелся бы в Лиге Европы, зато шанс на выход плей-офф в отсутствие тяжеловесов был у каждой команды. Австрийцы заняли второе место с 10 очками, на балл отстали от «Лилля», но важнее, что опередили «Севилью» и «Вольфсбург».

- 17-й розыгрыш Лиги чемпионов для «Зальцбурга» принес первую путевку в плей-офф этого турнира, но с учетом Лиги Европы австрийские «быки» в пятый раз подряд выбираются в весеннюю стадию турниров УЕФА :

2017/18 — полуфинал Лиги Европы (поражение от «Марселя»)

2018/19 — 1/8 финала Лиги Европы (поражение от «Наполи»)

2019/20 — 1/16 финала Лиги Европы (поражение от «Айнтрахта» Ф)

2020/21 — 1/16 финала Лиги Европы (поражение от «Вильярреала»)

2021/22 — встреча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

- «Зальцбург» лидирует в чемпионате Австрии с неприличным отрывом: после 19 туров ближайший преследователь («Вольфсберг») отстает на 14 очков. У команды Маттиаса Яйссле 15 побед и только одно поражение.

- Накануне встречи с «Баварией» лидеры австрийской Бундеслиги одержали волевую победу над венским «Рапидом» в гостях — 2:1. Матч против «Баварии» в Лиге чемпионов станет для «Зальцбурга» всего лишь третьей официальной игрой в 2022 году: зимняя пауза в чемпионате Австрии продлилась 2 месяца.

О дуэли «Зальцбурга» и «Баварии»

- Встреча истинных чемпионов в Лиге чемпионов: «Бавария» и «Зальцбург» — футбольные гегемоны в своих странах. «Быки» восемь раз подряд становились сильнейшими в Австрии, а мюнхенцы собираются выиграть Бундеслигу в 10-й раз за 10 лет.

- В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» и «Зальцбург» сошлись на групповой стадии. Немцы выиграли с общим счетом 9:3, причем дома «быки» проиграли 2:6.

- Немало общего между тренерами команд: оба немцы, оба в прошлом работали в системе «РБ Лейпциг», оба очень молоды. Маттиасу Яйссле 33 года, а его коллеге Юлиану Нагельсманну — 34.

- Остроту этому соперничеству придает географическая близость противников: кратчайший маршрут между «Альянц Ареной» в Мюнхене и «Ред Булл Ареной» в Вальс-Зиценхайме (пригород Зальцбурга) насчитывает 157 километров. Один час и 37 минут на автомобиле, если верить «Google Картам».

Составы и тактика

- У «Зальцбурга» серьезные кадровые проблемы: шесть игроков в лазарете, травмы некоторых из них настолько серьезные, что их исключили из заявки на Лигу чемпионов. Проблемы с коленными связками, разрывы ахилловых и подколенных сухожилий.

- Зимой «быки» купили у «Брюгге» за 5 миллионов евро 19-летнего защитника Игнаса ван дер Бремпта, но он пока не дебютировал за новый клуб.

- «Зальцбург» сумел отбиться от предложений «Лидса» и удержал в составе талантливого американца Брендана Ааронса. Скорее всего, он уйдет летом, как и Карим Адейеми, которого ждут в дортмундской «Боруссии».

Предполагаемый состав «Зальцбурга» (4-3-1-2): Кен — Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара, Капальдо, Бернед — Ааронс — Адейеми, Окафор.

- Против «Бохума» не сработала смелая тактика Нагельсманна с одним опорным полузащитником — 4-1-4-1. В матче Лиги чемпионов у Йозуа наверняка будет напарник, а «Бавария» сбалансирует свой футбол.

- Мануэль Нойер выбыл на срок до шести недель, поэтому место в воротах займет Свен Ульрайх. У Альфонсо Дэвиса миокардит, он не вернется на поле до апреля, еще одна серьезная потеря — Леон Горецка, в последний раз появлявшийся на поле в начале декабря. У Джамала Мусиалы на прошлой неделе был положительный тест на COVID.

Предполагаемый состав «Баварии» (4-2-3-1): Ульрайх — Павар, Зюле, Упамекано, Люка Эрнандес — Киммих, Толиссо — Гнабри, Сане, Мюллер — Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: матч против «Бохума» не должен вводить в заблуждение, там был безрассудный эксперимент, который не удался. «Бавария» остается абсолютным фаворитом противостояния с «Зальцбургом». Ставлю на уверенную победу мюнхенцев в гостях в два-три мяча.