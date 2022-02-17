Жертвы «Спартака» сразятся с «Барсой», а «Зенит» попытается сладить с «Бетисом». 1/16 финала Лиги Европы во всей красе

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вчера, 17:06

Предвосхищаем события футбольного вечера.

«Зенит» — «Бетис»

1. Матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» открывает год для российского футбола: первая официальная игра с участием российской команды в 2022-м.

2. «Зенит» проведет 23-й матч в еврокубках против испанского соперника. Против «Бетиса» петербуржцы сыграют впервые, до этого встречали на своем пути восемь клубов из Испании.

3. «Бетис» — третья испанская команда, которую привез в Санкт-Петербург Мануэль Пеллегрини и первая, которая сыграет против «Зенита» на «Газпром Арене». На «Петровском» чилиец выиграть не смог: проиграл (0:1) с «Вильярреалом» (2008) и довольствовался ничьей (2:2) с «Малагой» (2:2).

«Барселона» — «Наполи»

1. «Барселона» впервые за 18 лет не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз каталонцы играли в «младшем» турнире в сезоне 2003/04 и тогда уступили «Селтику» в 1/8 финала Кубка УЕФА (0:1; 0:0).

2. На групповой стадии Лиги Европы «Наполи» занял второе место в группе, уступив лидерство московскому «Спартаку». Команды набрали по 10 очков, но «красно-белые» оказались выше итальянцев благодаря двум победам в личных встречах (3:2) и (2:1).

3. «Барселону» и «Наполи» объединяет Диего Марадона. «Барса» — первый европейский клуб великого аргентинца (1982-1984), а в «Наполи» он провел самый внушительный отрезок своей карьеры (1984-1991). А ведь Марадона выигрывал с «Наполи» Кубок УЕФА в сезоне 1988/89, тогда неаполитанцы прошли в плей-офф «Баварию» и «Ювентус», а в финале разобрались со «Штутгартом».

«Боруссия» Д — «Рейнджерс»

1. Дортмундская «Боруссия» считалась фаворитом своей группы в Лиге чемпионов, но после двух побед на старте мини-турнира потерпела три поражения и финишировала ниже не только «Аякса», но и лиссабонского «Спортинга», который уже де-факто вылетел из Лиги чемпионов, оказавшись не ровней «Ман Сити».

2. И «Боруссия», и «Рейнджерс» играли в финалах Кубка УЕФА , но неизменно проигрывали решающие схватки. Шотландцы уступили «Зениту» в 2008-м, а дортмундцы отдавали трофей «Ювентусу» (1993) и «Фейеноорду» (2002). Кстати, «Фейеноорд» — родной клуб Джованни ван Бронкхорста, тренера «Рейнджерс».

3. У Эрлинга Холанда 23 гола в 19 матчах Лиги чемпионов, а вот опыт норвежского форварда в основной сетке Лиги Европы ограничивается четырьмя минутами в составе «Зальцбурга». Участие Холанда в сегодняшнем матче под вопросом: залечил травму бедра, но находится в процессе обретения формы.

«Шериф» — «Брага»

1. «Шериф» героически выступил на групповой стадии Лиги чемпионов: обыграли «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и набрали 4 очка в двух матчах с «Шахтером», который и оставили в хвосте таблицы.

2. «Шериф» — первый представитель чемпионата Молдавии, который сыграет в весенней стадии еврокубков.

3. «Брага» в 13-й раз принимает участие в плей-офф Кубка УЕФА /Лиги Европы. Лучший результат — финал в сезоне 2010/11, когда с минимальным счетом уступили «Порту».

«Севилья» — «Динамо» Загреб

1. «Севилья» — абсолютный рекордсмен Кубка УЕФА /Лиги Европы по количеству завоеванных трофеев. Испанский клуб шесть раз побеждал в этом турнире, причем все победы датированы XXI веком: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годы принесли европейские титулы.

2. «Севилью» и загребское «Динамо» объединяют такие легендарные футболисты как Давор Шукер и Роберт Просинечки.

3. Бессменные чемпионы Хорватии (14 титулов в 15 последних сезонах) год назад добились лучшего результата в своей истории в Лиге Европы, где добрались до четвертьфинала, обыграв «Краснодар» и «Тоттенхэм». А вылетели «Вильярреала», будущего победителя турнира под руководством Мистера Лига Европы — Унаи Эмери.

«Аталанта» — «Олимпиакос»

1. «Аталанта» не сумела в третий раз подряд пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Бергамаски финишировали ниже «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на групповой стадии.

2. К сожалению, Алексей Миранчук не примет участие в матче Лиги Европы. Россиянин в последний раз появлялся на поле 22 января, а его возвращение в общую группу намечено на следующую неделю. Таким образом, в обоих матчах против «Олимпиакоса» Миранчук не сыграет.

3. «Олимпиакос» сыграет в плей-офф Лиги Европы в 9-й раз за последние 11 сезонов. Вот только серьезными достижениями греки похвастаться не могут: ни разу не забирались выше 1/8 финала, а в половине розыгрышей выбывали после первого весеннего раунда.

«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»

1. «РБ Лейпциг» не смог выйти из сложнейшей лигочемпионской группы с «Манчестер Сити» и ПСЖ , а «Реал Сосьедад» уступил лидерство в квартете Лиги Европы «Монако».

2. С 9 декабря «РБ Лейпциг» возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. В первых девяти матчах у руля «быков» Тедеско одержал 6 побед, при нем команда поднялась с 11-го на 4-е место в Бундеслиге.

3. Норвежский форвард Александр Серлот связан контрактом с «РБ Лейпциг» до 2025 года, но этот сезон проводит в Сан-Себастьяне на правах аренды.

«Порту» — «Лацио»

1. «Порту» дважды выигрывал Кубок УЕФА : в сезонах 2002/03, когда в финале против «Селтика» забивал Дмитрий Аленичев, и в сезона 2010/11, когда Радамель Фалькао установил рекорд результативности для одного розыгрыша Лиги Европы (17 голов). На счету колумбийца и победный гол в финальном матче с «Брагой».

2. Зимой «драконы» потеряли колумбийскую звезду нового поколения: Луис Диас перешел в «Ливерпуль» за 45 миллионов евро (+бонусы).