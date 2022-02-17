Жертвы «Спартака» сразятся с «Барсой», а «Зенит» попытается сладить с «Бетисом». 1/16 финала Лиги Европы во всей красе

Предвосхищаем события футбольного вечера.
«Зенит» — «Бетис»
1. Матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» открывает год для российского футбола: первая официальная игра с участием российской команды в 2022-м.
2. «Зенит» проведет 23-й матч в еврокубках против испанского соперника. Против «Бетиса» петербуржцы сыграют впервые, до этого встречали на своем пути восемь клубов из Испании.
3. «Бетис» — третья испанская команда, которую привез в Санкт-Петербург Мануэль Пеллегрини и первая, которая сыграет против «Зенита» на «Газпром Арене». На «Петровском» чилиец выиграть не смог: проиграл (0:1) с «Вильярреалом» (2008) и довольствовался ничьей (2:2) с «Малагой» (2:2).
«Барселона» — «Наполи»
1. «Барселона» впервые за 18 лет не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В последний раз каталонцы играли в «младшем» турнире в сезоне 2003/04 и тогда уступили «Селтику» в 1/8 финала Кубка УЕФА (0:1; 0:0).
2. На групповой стадии Лиги Европы «Наполи» занял второе место в группе, уступив лидерство московскому «Спартаку». Команды набрали по 10 очков, но «красно-белые» оказались выше итальянцев благодаря двум победам в личных встречах (3:2) и (2:1).
3. «Барселону» и «Наполи» объединяет Диего Марадона. «Барса» — первый европейский клуб великого аргентинца (1982-1984), а в «Наполи» он провел самый внушительный отрезок своей карьеры (1984-1991). А ведь Марадона выигрывал с «Наполи» Кубок УЕФА в сезоне 1988/89, тогда неаполитанцы прошли в плей-офф «Баварию» и «Ювентус», а в финале разобрались со «Штутгартом».
«Боруссия» Д — «Рейнджерс»
1. Дортмундская «Боруссия» считалась фаворитом своей группы в Лиге чемпионов, но после двух побед на старте мини-турнира потерпела три поражения и финишировала ниже не только «Аякса», но и лиссабонского «Спортинга», который уже де-факто вылетел из Лиги чемпионов, оказавшись не ровней «Ман Сити».
2. И «Боруссия», и «Рейнджерс» играли в финалах Кубка УЕФА, но неизменно проигрывали решающие схватки. Шотландцы уступили «Зениту» в 2008-м, а дортмундцы отдавали трофей «Ювентусу» (1993) и «Фейеноорду» (2002). Кстати, «Фейеноорд» — родной клуб Джованни ван Бронкхорста, тренера «Рейнджерс».
3. У Эрлинга Холанда 23 гола в 19 матчах Лиги чемпионов, а вот опыт норвежского форварда в основной сетке Лиги Европы ограничивается четырьмя минутами в составе «Зальцбурга». Участие Холанда в сегодняшнем матче под вопросом: залечил травму бедра, но находится в процессе обретения формы.
«Шериф» — «Брага»
1. «Шериф» героически выступил на групповой стадии Лиги чемпионов: обыграли «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» и набрали 4 очка в двух матчах с «Шахтером», который и оставили в хвосте таблицы.
2. «Шериф» — первый представитель чемпионата Молдавии, который сыграет в весенней стадии еврокубков.
3. «Брага» в 13-й раз принимает участие в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы. Лучший результат — финал в сезоне 2010/11, когда с минимальным счетом уступили «Порту».
«Севилья» — «Динамо» Загреб
1. «Севилья» — абсолютный рекордсмен Кубка УЕФА/Лиги Европы по количеству завоеванных трофеев. Испанский клуб шесть раз побеждал в этом турнире, причем все победы датированы XXI веком: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годы принесли европейские титулы.
2. «Севилью» и загребское «Динамо» объединяют такие легендарные футболисты как Давор Шукер и Роберт Просинечки.
3. Бессменные чемпионы Хорватии (14 титулов в 15 последних сезонах) год назад добились лучшего результата в своей истории в Лиге Европы, где добрались до четвертьфинала, обыграв «Краснодар» и «Тоттенхэм». А вылетели «Вильярреала», будущего победителя турнира под руководством Мистера Лига Европы — Унаи Эмери.
«Аталанта» — «Олимпиакос»
1. «Аталанта» не сумела в третий раз подряд пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Бергамаски финишировали ниже «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на групповой стадии.
2. К сожалению, Алексей Миранчук не примет участие в матче Лиги Европы. Россиянин в последний раз появлялся на поле 22 января, а его возвращение в общую группу намечено на следующую неделю. Таким образом, в обоих матчах против «Олимпиакоса» Миранчук не сыграет.
3. «Олимпиакос» сыграет в плей-офф Лиги Европы в 9-й раз за последние 11 сезонов. Вот только серьезными достижениями греки похвастаться не могут: ни разу не забирались выше 1/8 финала, а в половине розыгрышей выбывали после первого весеннего раунда.
«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»
1. «РБ Лейпциг» не смог выйти из сложнейшей лигочемпионской группы с «Манчестер Сити» и ПСЖ, а «Реал Сосьедад» уступил лидерство в квартете Лиги Европы «Монако».
2. С 9 декабря «РБ Лейпциг» возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. В первых девяти матчах у руля «быков» Тедеско одержал 6 побед, при нем команда поднялась с 11-го на 4-е место в Бундеслиге.
3. Норвежский форвард Александр Серлот связан контрактом с «РБ Лейпциг» до 2025 года, но этот сезон проводит в Сан-Себастьяне на правах аренды.
«Порту» — «Лацио»
1. «Порту» дважды выигрывал Кубок УЕФА: в сезонах 2002/03, когда в финале против «Селтика» забивал Дмитрий Аленичев, и в сезона 2010/11, когда Радамель Фалькао установил рекорд результативности для одного розыгрыша Лиги Европы (17 голов). На счету колумбийца и победный гол в финальном матче с «Брагой».
2. Зимой «драконы» потеряли колумбийскую звезду нового поколения: Луис Диас перешел в «Ливерпуль» за 45 миллионов евро (+бонусы).
3. В Кубке УЕФА 2002/03 «Порту» встретил «Лацио» в полуфинале и снял все вопросы о победители уже в домашнем матче, который завершился со счетом 4:1. На «Олимпико» была зафиксирована нулевая ничья, и предпоследняя преграда на пути Жозе Моуриньо и его команды к трофею пала.
Но если посмотреть статуснее конечно был кубок чемпионов, но по силе кубок УЕФА был сильнее, так как в КЧ играл один представитель, а в КУ несколько сильных представителей. Кстати ЛЧ это скорее аналог КУ примкнувшего к ним КЧ.
С новым форматом ЛЕ будет более статуснее чем раньше. Радует, что есть два российских представителя.
Но если посмотреть статуснее конечно был кубок чемпионов, но по силе кубок УЕФА был сильнее, так как в КЧ играл один представитель, а в КУ несколько сильных представителей. Кстати ЛЧ это скорее аналог КУ примкнувшего к ним КЧ.
С новым форматом ЛЕ будет более статуснее чем раньше. Радует, что есть два российских представителя.