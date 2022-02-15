Матч, который посмотрит весь мир. Мбаппе, Неймар и Месси против консервативного «Реала».

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вчера, 10:31

Лидеры Примеры и Лиги 1 сразятся в Париже.

Важно знать о ПСЖ

- Месси снова сыграет против «Реала», а Мбаппе может забить гол будущему клубу. Неймара некоторым игрокам «сливочных» тоже не нужно представлять. Были сомнения в готовности бразильца, но сами футболисты обожают подобные матчи, так что ждем на поле тройку атакующих звезд ПСЖ .

- У Почеттино 2 поражения в 22 последних матчах. Уступили «Ницце» в Кубке Франции по пенальти, а в прошлом году проиграли «Манчестер Сити» в гостях. Дома по счету в этом сезоне не проиграли ни разу. Не исключено, что даже опытный «Реал» не сможет взять сегодня три очка в Париже.

- ПСЖ лишился трех испанцев перед плей-офф Лиги чемпионов. Бернат не попал в обновленную заявку, Рамос и Эррера получили травмы. У Серхио был шанс сыграть против клуба, который он представлял на протяжении шестнадцати лет, но встреча с бывшими напарниками откладывается до ответного поединка из-за повреждения икроножной мышцы. У «Реала» и ПСЖ достаточно общих бывших игроков, тот же Бекхэм поделился своими ожиданиями.

- Зато справа у ПСЖ другой бывший игрок «Реала». Хакими вернулся с Кубка Африки, а поскольку в свое время у «сливочных» была опция выкупа его контракта обратно, и Перес ею не воспользовался, то сегодня Ашраф в бою с Менди будет доказывать, что в него зря не поверили. Или наоборот – покажет, что ПСЖ правильно сделал, подписав правого латераля.

- У Почеттино вряд ли будут эпохальные тактические эксперименты. Ди Мария останется в запасе в роли джокера, Месси станет «ложной девяткой», в центре поля ожидают тройку опытных хавбеков – Паредеса, Верратти и Вейналдума. Хотя такой набор всегда можно разбавить оборонительным игроком вместо Леандро. Доннарумму ждем в воротах, хотя Навас всегда готов выйти против «Реала». Веселье начнется, если ПСЖ придется дома реагировать на пропущенный гол, а изначальный план в любом случае будет вертеться вокруг «4-3-3».

Ориентировочный состав ПСЖ (4-3-3): Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш – Верратти, Паредес (Гуйе), Вейналдум – Мбаппе, Месси, Неймар (Ди Мария).

Важно знать о «Реале»

- У «сливочных» два француза в составе после травм – Менди и Бензема, они оба прилетели в Париж. Это знак, что «Реал» готовиться к игре основным составом. Без Ферлана заметно хуже обороняются, поскольку Марсело далеко не такой выносливый, как раньше. А без Карима «сливочные» могли недосчитаться 24 голов и 8 ассистов в новом сезоне. Бензема – главная ударная сила, и его форма – 4 гола в 5 играх нового года, очень важна для Анчелотти.

- Как и ПСЖ , если говорить об эталонном футболе, «Реал» не блещет. Нулевая ничья против «Вильярреала» выявила парочку слабых мест команд – Почеттино на заметку. Хотя поражение от «Атлетика» в кубке, или ничья против «Эльче» тоже говорили о проблемах. «Реал», как и парижане, ожидаемо редко проигрывает, и чаще делает это вне родных стен. Нет откровенно плохого футбола, но и свежих идей Анчелотти не видим.

- Лучше всего тактику плыть по течению олицетворяет работа Модрича, Каземиро и Крооса в центре поля. Сами по себе это легенды футбола, они все и давно доказали. Но тройка настолько монолитная, насколько изученная всеми соперниками. Достаточно взять игру «Реала», управляя темпом, чтобы как минимум обезопасить себя от больших неприятностей. Трудно сказать, готов ли ПСЖ контролировать все до мелочей, но если нет – легенды выиграют середину поля и пройдут дальше.

- Интрига в обороне связана в основном с работой Давида Алабы. Насколько хорошо дорогущий свободный агент интегрировался в футбол «Реала»? Без Рамоса нужен был лидер, и по классу Алаба выше Начо, Менди и Милитао, поэтому именно он время от времени ведет игру обороны. У Карвахаля были проблемы со здоровьем, справа играл бывший форвард Васкес, поэтому сегодня Дани будет сосредоточен на финтах Неймара и включениях Мендеша.

- У «Реала» тоже схема «4-3-3», причем в самом классическом ее исполнении. Асенсио и Винисиус играют там, где могли бы увидеть Бэйла и Азара, если бы валлиец и бельгиец не валяли дурака в Мадриде. Но молодые стараются, в них зарождается чемпионский азарт. Винисиус начал понимать Бензема, а у Марко всегда было умение забивать голы в важных матчах. Пока не приехал Мбаппе, у испанца есть игровое время.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус.

Важно знать о битве

- У американцев есть такое устойчивое выражение «new money», которым описывают человека, который недавно разбогател. И в выражении нет негативного значения, как в российском примерном аналоге – «нувориш». ПСЖ — идеальный пример «новых денег», а «Реал» — «старые деньги». Этот аспект важен, поскольку шейхам и Пересу принципиально победить не только сегодня, но войти в список главных фаворитов ЛЧ , где их пока нет.

- Конечно же, многое завязано на будущем, или даже уже состоявшемся переходе Мбаппе в «Реал». Катарцы летом не взяли 220 млн евро за немедленный перевод Килиана в новый состав, а Флорентино собирается объявить о трансфере. Посмотрим, как незримый пресс скажется на игре француза, ведь в таких случаях или уничтожают будущую команду, или ранят себя переживаниями.

- «Реал» и ПСЖ постоянно играют друг против друга в Лиге чемпионов. Провели шесть поединков с 2015 года. Дважды играли на групповом этапе – две мировые и по одной победе парижан и мадридцев. Также встречались в плей-офф, и вот в матчах на выбывание конкретнее оказался «Реал». В 2018 году в Испании «Реал» после дубля Роналду одержал победу 3:1. В ответном матче красная карточка Верратти помогла Зидану выиграть 1:2 в гостях.

- Откроют новую главу, поскольку даже по сравнению с играми в 2019-м обе команды изменились. Азар и Иско не в основе «Реала», Варан и Рамос не центральные защитники команды Анчелотти. У ПСЖ нет больше на поле Менье, Тиаго Силвы, Берната. Маркиньос не играет опорного хавбека, а Икарди – центрального форварда. Как видите, прошло всего не так много времени, а миру подарят совершенно другое противостояние.

- Сегодня многое зависит от Почеттино и Анчелотти, поскольку составы сами по себе сильные, но ощущение, будто ПСЖ и «Реал» время от времени играют за счет интеллекта футболистов, а не крутых тренерских ходов, не покидает. Возможно, аргентинец и итальянец слишком консервативные и старорежимные наставники? Карло может надавить на юного Мендеша. ПСЖ важно разыграть карту Хакими. Не говоря о роли проблемного в этом сезоне Месси в таком поединке. Лионель понимает «Реал» лучше, чем свою команду. Забавные будут матчи, причем без правила выездного гола, что тоже может повлиять на смелость хозяев и гостей.