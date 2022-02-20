«Бетис» – «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Бетис» – «Мальорка», который состоится 20 февраля 2022 года
«Бетис»
«Бело-зеленые» провели тяжелый матч в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках Лиги Европы и добыли важную победу (3:2). Это может сказаться в матче чемпионата Испании, ведь было потрачено немало сил. Тем не менее, коллектив занимает третье место с 43 очками и вряд ли хочет его кому-нибудь уступать. В предстоящей игре с командой из нижней части турнирной таблицы болельщики рассчитывают только на победу любимого клуба.
13 февраля «Бетис» обыграл в чемпионате «Леванте» (4:2), а девятого февраля оказался сильнее в кубке Испании «Райо Вальекано» (2:1).
«Мальорка»
После серии неудач в чемпионате «Мальорка» одержала две победы подряд и обрела уверенность в собственных силах на следующие матчи. Перед стартом поединка коллектив занимает 16 место, имея в активе 26 очков и постарается навязать борьбу конкурентам за место в середине турнирной таблицы. Разница забитых и пропущенных мячей у клуба оставляет желать лучшего (22:36) и говорит об необходимости укрепить линию обороны.
14 февраля «Мальорка» на своем поле выиграла у «Атлетика» (3:2), а пятого числа минимально обыграла и «Кадис» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бетис» – 1.606
- Ничья – 4.07
- Победит «Мальорка» – 6.39
Статистика
- «Бетис» проиграл один из последних десяти матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Мальрки» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Мальоркой» и два свел к ничейному результату
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.606. Коллектив выступает на своем поле и если хочет претендовать на место в первой четверке, обязан обыгрывать соперников из нижней части турнирной таблицы. Прогнозируем успех «Бетиса» в 1-2 мяча.