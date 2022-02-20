«Бетис» – «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645348757

вчера, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Бетис» – «Мальорка», который состоится 20 февраля 2022 года

«Бетис»

«Бело-зеленые» провели тяжелый матч в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках Лиги Европы и добыли важную победу (3:2). Это может сказаться в матче чемпионата Испании, ведь было потрачено немало сил. Тем не менее, коллектив занимает третье место с 43 очками и вряд ли хочет его кому-нибудь уступать. В предстоящей игре с командой из нижней части турнирной таблицы болельщики рассчитывают только на победу любимого клуба.

13 февраля «Бетис» обыграл в чемпионате «Леванте» (4:2), а девятого февраля оказался сильнее в кубке Испании «Райо Вальекано» (2:1).

«Мальорка»

После серии неудач в чемпионате «Мальорка» одержала две победы подряд и обрела уверенность в собственных силах на следующие матчи. Перед стартом поединка коллектив занимает 16 место, имея в активе 26 очков и постарается навязать борьбу конкурентам за место в середине турнирной таблицы. Разница забитых и пропущенных мячей у клуба оставляет желать лучшего (22:36) и говорит об необходимости укрепить линию обороны.

14 февраля «Мальорка» на своем поле выиграла у «Атлетика» (3:2), а пятого числа минимально обыграла и «Кадис» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.606

Ничья – 4.07

Победит «Мальорка» – 6.39

Статистика

«Бетис» проиграл один из последних десяти матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Мальрки» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Мальоркой» и два свел к ничейному результату

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.606. Коллектив выступает на своем поле и если хочет претендовать на место в первой четверке, обязан обыгрывать соперников из нижней части турнирной таблицы. Прогнозируем успех «Бетиса» в 1-2 мяча.