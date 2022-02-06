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Чеферин — о ЧМ раз в 2 года: «Популистский проект, он уничтожит футбол»

вчера, 18:38

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал инициативу руководящих органов ФИФА проводить мундиаль раз в два года:

Я уверен, что этого не произойдёт, потому что это полная ерунда. Это популистский проект, он уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам спорта. Это ужасно не только для Европы.

Немыслимо, что футбольная организация предлагает футболистам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, выступать в турнирах каждое лето. Также представьте, насколько это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, но я уверен, что они слышат несогласие со стороны болельщиков, властей, правительств, Европейского Союза.

Вместе с Южной Америкой мы уверенно заявили, что не будем участвовать в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также выступили против.

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mike60
mike60
сегодня в 00:04
И ведь абсолютную правду говорит.Новый президент еще хуже старого.На старого жаловались.Но Инфантино превращает футбол в бизнес.Он занимается развалом футбольных турниров как таковых.Я с ностальгией вспоминаю,когда на ЧЕ играло 16 команд.Теперь их уже 24.И Уровень уже не тот.А будет 32.Такой ЧЕ будет не интересно смотреть.Что они еще напридумывают.Хотят еще правила менять. Излишний прогресс до добра не доводит.Раньше футболисты мужественней были,а сейчас у всех мужчин психика ранимая.Вот до чего доводит прогресс.Надо привыкать,что футбол уже не будет прежним.
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 23:24
Тогда ФИФА сделает ЧМ ежегодным...и для ЧЕ не будет времени...
Знатог
Знатог
вчера в 22:56
А какой ещё женский футбол? У нас равенство. В командах будут играть партнёры любого пола.
Loko57
Loko57
вчера в 22:48
Абсолютно безумная идея!
youtomee
youtomee
вчера в 22:08
точно, лучше давайте добавим Лигу конференций 2
cska1948
cska1948
вчера в 21:52
Если ЧМ проводить через два года, то когда проводить ЧЕ? Или тоже через два года?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:10
Пусть в таком чемпионате соревнуются Океания и Карибские острова!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:49
Упаси боже. Футболом торгуют как хотят .
112910415
112910415
вчера в 20:25
в этом он прав, конечно
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 20:22
Изначально глупая идея чм раз в два года.
ДСА
ДСА
вчера в 20:06
На этом можно поставить точку.
sash71
sash71
вчера в 19:56
Странный товарищ этот Чеферин. Стоило ФИФА заявить о готовности проводить ЧМ каждые два года как тут же УЕФА встала во все штыки против такой затеи. Только при всем недовольстве к ФИФА Чеферин как-то не замечает того, что творится у него под носом. УЕФА за последние годы значительно увеличило количество турниров как для сборных так и на клубном уровне. Все это они продают за огромные денежки и получают от солидные средства. Последней каплей для ФИФА видимо стала договоренность УЕФА и КОНМЕБОЛ о проведении турнира Чемпионов между чемпионом Европы и победителем Кубка Америки. Вот после этого терпение Инфантино похоже кончилось и тот заявил о намерении ФИФА проводить ЧМ с периодичностью в два года. Так что когда господин Чеферин говорит о том, что это приведёт развалу футбола то он должен понимать и свою ответственность и свою внесённую лепту в это разрушение. В этой нарастающей проблеме виноваты оба чиновника.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
В таком случае и чемпионат Европы нужно перестраивать. Турниры будут проводиться каждый год. Один год ЧМ, другой ЧЕ. Одни сборы сборных не дадут нормально играть клубам. Клубные чемпионаты будут затруднены.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:25
Кроме самого ЧМ существует ещё отбор к нему. А ещё есть ЧЕ, СО СВОИМ ОТБОРОМ. Как это всё совмещать, если будут играть каждые 2 года?
Или они хотят ЧЕ проводить внутри ЧМ?
Короче, бред полнейший...
1 984
1 984
вчера в 19:17
Всё правильно сказал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:16
Верно мыслит. А то получится лажа наподобие ЧМ по хоккею.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:15
все правильно, надеюсь Чеферин выиграет эту битву
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:09
Месси должен выиграть ЧМ. Поэтому ждём ЧМ раз в пол-года)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:05
Замечательно . Так победим !
particular
particular
вчера в 18:59, ред.
Феодал дерзко и громкогласно защищает свою вотчину от посягательств извне...
Апеллирует к модными темами о разрушении женского футбола и посягательствах на здоровье профессионалов... Верным путём идёт товарисч :))
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:53
Они не думают о футболистах, они же тоже люди
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:53
В кой то веки Чеферин дело говорит
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:53
Походу Чеферин не в доле, иначе по другому бы пел
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
Хорошо,что все против. Теперь осталось дождаться,кого перекупят и запугают.
berda2003
berda2003
вчера в 18:45
чифира напились и бунтуют...
протон
протон
вчера в 18:45
Проект очевидно популистский и непродуманный,но уверенности что это не произойдёт совсем нет
Gelious
Gelious
вчера в 18:45
Так-то да. Но, вообще, очень смешно слышать от организации, которая проводит главный свой турнир вообще каждый год. Ох, Чеферин. Как ты надоел уже лицемерием своим
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