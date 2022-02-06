Чеферин — о ЧМ раз в 2 года: «Популистский проект, он уничтожит футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал инициативу руководящих органов ФИФА проводить мундиаль раз в два года:

Я уверен, что этого не произойдёт, потому что это полная ерунда. Это популистский проект, он уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам спорта. Это ужасно не только для Европы.

Немыслимо, что футбольная организация предлагает футболистам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, выступать в турнирах каждое лето. Также представьте, насколько это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, но я уверен, что они слышат несогласие со стороны болельщиков, властей, правительств, Европейского Союза.

Вместе с Южной Америкой мы уверенно заявили, что не будем участвовать в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также выступили против.