УЕФА не принял протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

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вчера, 22:15

Пресс-служба УЕФА сообщает, что жалоба «Галатасарая» на результат матча группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) не будет удовлетворена.

Турецкий клуб хотел переиграть встречу или получить победу из-за двух жёлтых карточек Дмитрия Живоглядова, после которых он не был удалён с поля.