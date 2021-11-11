УЕФА не принял протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

Пресс-служба УЕФА сообщает, что жалоба «Галатасарая» на результат матча группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) не будет удовлетворена.
Турецкий клуб хотел переиграть встречу или получить победу из-за двух жёлтых карточек Дмитрия Живоглядова, после которых он не был удалён с поля.
вы только заголовок прочли или что?
судья показал Живоглядову 2 ЖК и не удалил игрока, так что основания у клуба есть
вы только заголовок прочли или что?
судья показал Живоглядову 2 ЖК и не удалил игрока, так что основания у клуба есть
https://www.youtube.com/watch?v=k_hDIhFhOZM