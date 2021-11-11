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УЕФА не принял протест «Галатасарая» на результат матча с «Локомотивом»

вчера, 22:15
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба УЕФА сообщает, что жалоба «Галатасарая» на результат матча группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) не будет удовлетворена.

Турецкий клуб хотел переиграть встречу или получить победу из-за двух жёлтых карточек Дмитрия Живоглядова, после которых он не был удалён с поля.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 07:50, ред.
И ты считаешь это спортивный принцип? Почему ошибка судьи должна влиять на команду? Основания безусловно есть, но они решаются не на поле, а за его пределами, в кабинетах, поэтому и бумажный.
Палыч82
Палыч82 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 05:36
Нарушение от Живоглядова значится одно на ж.к., судья потом прокомментировал, что дал ее ему до заварушки на поле и затем, запамятовав записать из-за драки футболистов, после нее
ДСА
ДСА
сегодня в 05:34
Все вопросы к судье.
socc57
socc57 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 23:42
В протоколе матча у Живоглядова только одна ЖК.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 23:31
бумажному?
вы только заголовок прочли или что?
судья показал Живоглядову 2 ЖК и не удалил игрока, так что основания у клуба есть
bacek15
bacek15
вчера в 22:59
Локо надо подать встречный протест по поводу неадекватного поведения галатасараевских болел.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:57
Надо тоже на них како нибуть протест накатать!😜
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:45, ред.
Реакция УЕФА на протест «Галатасарая»
Землянин
Землянин
вчера в 22:37, ред.
Времена позорных 90-х давно прошли, когда назначмлись такие переигровки по филькиным предлогом
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:27, ред.
Так сейчас для Европы мы с турками в связке главных негодяев)...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:27
Турки не смогли по спортивному принципу получить нужный результат, решили пойти бумажно бюрократическим путём.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:21
Все справедливо, так и должно быть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:21
Ну хоть здесь не политизировали.
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