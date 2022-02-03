«Зенит» и ЦСКА в рейтингах самых богатых от УЕФА. Потери европейского футбола – 7 миллиардов евро

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вчера, 16:00

Официальные данные из Швейцарии.

«Зенит» и ЦСКА – рекордсмены из РПЛ

- В рейтинге по доходам «Зенит» на семнадцатом месте в Европе. Собрали 214 млн евро, из которых 163 млн евро – выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности. Годовой аудит обычно показывает, что «Зенит» около 20% зарабатывает после продажи прав на трансляции, около 6% в дни матчей, и остальные 74% — это коммерческая деятельность. Теперь процент по последнему пункту вырос до 76.

- Европейский рейтинг за 2020 год возглавляет «Барселона». Но доходы в 730 млн евро не покрывают расходы. «Реал» с 715 млн и «Бавария» с 634 млн евро намного стабильнее. У немцев еще и нет долгов, что впечатляет. У МЮ дела идут хуже, чем раньше – заработали 580 млн евро, ПСЖ держится следом – 560 млн евро. Очевидно, что хорошо кормят в АПЛ , в топ-20 семь клубов из этой лиги.

- Семак недавно жаловался, что не хватает бюджета для борьбы за плей-офф ЛЧ , называл «Зенит» 25-26-м по доходам среди клубов турнира. Отчет УЕФА показал, что тренер заметно ошибся. Среди участников престижного кубка этого сезона «Зенит» в числе самых богатых. Если отнять клубы, вроде «Арсенала», которые не играли в ЛЧ , то петербуржцы на высоком 14-м месте. Семак был четвертым в группе с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой», а в этом списке только немцы выше по финансам.

- ЦСКА расположился на 18-м месте в свежем рейтинге по «чистому капиталу». Чтобы было понятно, почему это важный показатель, достаточно знать его суть – это разница между стоимостью активов и обязательствами. «Армейцы» имеют чистый капитал в размере 141 млн евро, что составляет 295% от доходов (получается, задекларировали поступления менее, чем на 50 млн евро). ЦСКА расположился выше «Лейпцига», у которого долгов предсказуемо больше.

- Возглавляют список по «чистому капиталу» два клуба из Манчестера, у которых есть дорогущие стадионы и базы. У «Юнайтед» 910 миллионов евро «чистого капитала», у «Сити» — 803 миллиона. В топ-10 есть «Хоффенхайм», но предсказуемо нет «Барселоны». «Реал», ПСЖ , клубы из Германии и Англии «подстрахованы». Даже если их доходы не будут нужного размера, у них есть возможности для маневра, в том числе, кредитование.

- Если данные за сезон-2019/20 УЕФА получил в полном объеме, от десятков лиг и дивизионов, то цифры за прошлый 2021 год от РПЛ отправили только «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин». Удивляет, что не синхронизировали этот процесс, чтобы фанаты футбола получали отчет за календарный год. Так или иначе, вся важная информация оказывается у СМИ . УЕФА и клубам надо быть открытыми, особенно с учетом следующего пункта.

Клубы потеряли семь миллиардов

- Европейский футбол был «сильным, стабильным и единым», как сказал Чеферин. О силе не спорим, но в стабильность и единение на фоне убытков и попытки бунта – создания Суперлиги, не верится. Президент УЕФА подчеркнул, что за два сезона с 2019-го по 2021-й европейские клубы потеряли 7 миллиардов неполученной выгоды. Причины понятные – пустые арены, уничтоженный календарь, перенесенные трансляции матчей.

- В 2021 году убытки высших дивизионов – 4 миллиарда евро, что выше показателя 2020-го – 3 миллиарда. 900 миллионов евро были возвращены телевизионным компаниям в виде различных скидок, а еще 1.7 миллиарда потеряли, поскольку спонсоры отказывались от рекламы.

- Заработная плата в самых богатых клубах выросла на 2% и достигла размера 11.9 миллиардов евро за год, несмотря на значительное падение доходов. Длительные завышенные контракты еще скажутся в будущем, ведь доходы не будут расти по экспоненте, даже если получится заполнить арены в топ-5.

- Клубы полностью отказались от лишних трат. 91% доходов ушли на трансферы, зарплату игроков и персонала. В 2019 году до пандемии такие расходы составляли 66%. Проще говоря, на пару сезонов заморозили все сторонние проекты, вроде реконструкций стадионов и баз.

- УЕФА активно и официально выступает против чемпионата мира раз в два года. Чеферин уверен, что это негативно скажется на коммерческих показателях европейских клубов, хотя Инфантино делится другими прогнозами – обещает прибыль всем федерациям мира и настаивает, что Европа ничего не потеряет. Вокруг этого спора крутится будущее финансовой стабильности футбола, как и вокруг разговора о Суперлиге.

По деньгам РПЛ – шестая в Европе

- Не удивляет, что выручка шестнадцати клубов РПЛ больше, чем у португальцев, голландцев, бельгийцев или участников турецкой Суперлиги. Шестое место отражает масштабы расходов как частного бизнеса в редких случаях, так и государства в целом на футбол. 777 млн евро – огромные деньги, это 67 миллиардов рублей.

- Тайна, которую вы знаете – 602 из 777 млн евро это «доходы от спонсоров и коммерческой деятельности». Считая перекладывание нефтяных и газовых миллионов из одного кармана в другой, но дырявый. Для сравнения, в Лиге 1 доля таких доходов лишь 45.4%, а в РПЛ – 77.4%. Даже не пытались соскочить с нефтяной иглы. Если резко урезать финансирование, РПЛ скатится в район португальской Примейры с доходами в 391 млн евро.

- Разговор о португальцах важен в контексте эффективности расходов. У них в два раза меньше денег, но намного больше успешных результатов в Европе. Это за парня из «Порту» Клопп недавно заплатил 45 млн евро. Когда в «Ливерпуль» начнут переходить игроки «Зенита» и «Спартака», клубы РПЛ получат реальные доходы не от простых фанатов. Пока же констатируем, что голландцы и турки приближаются, несколько удачных для них лет – будут равны с РПЛ .

- На вершине по доходам предсказуемо АПЛ , на совести ее клубов 27% мировой трансферной активности, 34% расходов и 20% доходов. Фактически треть рынка завязана на одном чемпионате, и доход там безумный – 5.168 млрд евро. Суммарно Примера и Бундеслига собирают чуть больше шести. Примечательно, что Серия А заметно отстает от немцев, которые умеют не только тратить, но и зарабатывать.

- Чтобы задобрить ведущие клубы, которые совсем недавно едва не организовали Суперлигу, Чеферин увеличил призовой фонд турниров УЕФА до 2.7 миллиарда евро (рост на более чем 11% в условиях всеобщих потерь). Солидарные выплаты за развитие молодых игроков вообще увеличат на 60%, хотя это скорее говорит о том, что раньше в УЕФА недоплачивали, а когда испугались революции – признали ряд ошибок.