Продать за 36 млн евро и заменить игроком из академии. Как «Бенфика» зарабатывает на трансферах и остаётся ведущим клубом Португалии

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сегодня, 13:38

«Зенит» тоже помог «орлам» разбогатеть.

«Бенфика», которая в этом сезоне огорчила «Спартак» — лучшая команда Европы из Португалии, семь раз участвовавшая в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Хотя большинство выступлений в финалах для «орлов» пришлись на 1960-е годы, «Бенфика» продолжает доминировать в португальском футболе в последнее время, выиграв пять из восьми крайних титулов Примейры.

Что делает успех «Бенфики» за последние несколько лет более впечатляющим, так это то, что «орлы» регулярно продают своих ведущих футболистов в европейские топ-клубы. В «Бенфике» идет, казалось бы, бесконечная перестройка, и состав основной команды постоянно меняется, но до сих пор команде удавалось умело заменять игроков, которые уходили в другие клубы.

Используя либо свою элитную всемирную скаутскую сеть для поиска игроков с большим потенциалом, либо развивая доморощенные таланты, «Бенфика» с каждым годом развивает успех, получая при этом огромную прибыль. Давайте вспомним футболистов, на продаже которых «Бенфика» заработала большие деньги с 2013 года, сумев выгодно заменить этих игроков.

Сезон 2013/14

Продали: Неманья Матич в «Челси» за 25 млн евро

Подписали: Любомир Фейса из «Олимпиакоса» за 4,5 млн евро

Матич оказался в «Бенфике» в результате сделки по трансферу Давида Луиса в «Челси» в 2011 году. Но после пары отличных сезонов в португальском клубе сербский хавбек вернулся на «Стэмфорд Бридж» в январе 2014 года. «Бенфика» заранее подготовилась к уходу Матича, ведь слухи об интересе к Неманье со стороны топ-клубов ходили ещё летом 2013-го. Поэтому тем же летом «орлы» оформили трансфер его соотечественника Любомира Фейса из «Олимпиакоса». Именно поэтому «Бенфика» согласилась продать Матича в январе, ведь позиция опорного полузащитника уже была закрыта.

Фейса выступал за «орлов» семь лет, а сезоны 2017/18 и 2019/20 были единственными в его карьере, когда ему не удавалось выиграть чемпионский титул за 12 лет (начиная с выступлений за «Партизан» в 2008 году). К 2020 году Фейса столкнулся с чередой травм, поэтому ушёл в саудовский «Аль-Ахли», а в этом году Любомир вернулся в «Партизан».

Вердикт: Ставка сыграла.

Продали: Энцо Перес в «Валенсию» за 25 млн евро

Подписали: Пицци из «Браги» за 5,5 млн евро

На самом деле Пицци подписал контракт с «Бенфикой» за 18 месяцев до того, как Энцо Перес был продан «Валенсии» в декабре 2014 года, но сезон 2013/14 он провел в аренде в «Эспаньоле», прежде чем вернуться на «Эстадиу да Луш». Пицци, который во время выступлений в Испании в основном играл на позиции нападающего, после возвращения в «Бенфику» стал выполнять роль оттянутого плеймейкера, играя в центре полузащиты, что позволило ему заменить Энцо Переса после того, как тот перешёл в «Валенсию». Пицци продолжал играть центрального полузащитника до сезона 2018/19, а после перешёл на правый край атаки. Он провёл за «Бенфику» 360 матчей во всех турнирах, забив 94 гола и отдав 96 результативных передач, а в этом сезоне был отдан в аренду в «Истанбул Башакшехир».

Вердикт: Ставка сыграла.

Сезон 2014/15

Продали: Ян Облак в «Атлетико» за 15 млн евро

Подписали: Эдерсон из «Риу Аве» за 500 000 евро

«Бенфика» хорошо заработала на продаже Облака, продав словенского вратаря мадридскому «Атлетико» за 15 млн евро после того, как он провел за «орлов» всего 26 матчей за 4 года. Ведь большую часть времени Ян находился в арендах, а выступал за «Бенфику» только в сезоне 2013/14. Португальский клуб сначала заменил Облака Жулио Сезаром, а после другим бразильцем – Эдерсоном, который дебютировал за «орлов» во второй половине сезона 2015/16. После Эдерсон провёл великолепную кампанию 2016/17, где сохранил свои ворота сухими в 18 из 27 матчей чемпионата Португалии, что привлекло внимание «Манчестер Сити». На продаже бразильца тоже удалось заработать большие деньги, ведь «горожане» приобрели его за 41,5 млн евро.

Вердикт: Ставка сыграла.

Продали: Эсекьель Гарай в «Зенит» за 14 млн евро

Заменили: Виктор Линделеф из академии

Стоит отметить, что сразу после ухода Гарая в «Зенит» Линделеф не стал основным игроком «Бенфики», для этого ему пришлось подождать ещё сезон. Гарай играл в центре обороны вместе с капитаном «орлов» Луисао, а после ухода аргентинца на сезон его заменил соотечественник Лисандро Лопес. А вот уже во второй половине кампании 2015/16 основным центральным защитником «Бенфики» стал Линделеф, которого перевели в первую команду из академии. На продаже шведа тоже удалось заработать хорошие деньги, заменив его не тронув бюджет клуба, но об этом позже.

Вердикт: Ставка сыграла.

Сезон 2015/16

Продали: Родриго в «Валенсию» за 30 млн евро

Подписали: Константинос Митроглу из «Фулхэма» за 7 млн евро

Митроглу не смог проявить себя в «Фулхэме». В 2014 году «дачники» заплатили за грека рекордные для клуба 12 млн фунтов стерлингов, однако форвард провёл за команду всего 3 матча, не сумев отметиться голами. Но возрождение карьеры Константинос пережил в «Бенфике», которая сначала арендовала его, а после выкупила права на игрока. В сезоне 2015/16 Митроглу забил 25 голов за 45 матчей – именно это заставило «орлов» оформить трансфер. Португальский клуб не ошибся, ведь во втором сезоне грек забил ещё больше – 27 голов.

Если сравнить статистику Митроглу со статистикой Родриго в «Валенсии», то всё становится очевидно. Ведь за 6 сезонов в составе «летучих мышей» испанский форвард провёл 220 матчей, забив 59 голов, что всего на 7 голов больше, чем Митроглу забил за 2 сезона в «Бенфике». Но справедливости ради стоит сказать, что «Валенсии» удалось отбить заплаченные за Родриго деньги, ведь летом 2020 года он за 30 млн евро отправился в «Лидс».

Вердикт: Ставка сыграла.

Продали: Макси Перейра в «Порту» бесплатно

Заменили: Нелсон Семеду из академии

Макси Перейра выступал за «Бенфику» 8 лет, он был одним из любимцев публики, но летом 2015 года он не подписал новый контракт с «орлами» и бесплатно перешёл в стан главного соперника клуба – «Порту», что вызвало гнев болельщиков. Кроме того, тем же летом подающий надежды Жоау Канселу отправился в «Валенсию» за 15 млн евро, поэтому позиция правого защитника в «Бенфике» оказалась под угрозой. Но тренерский штаб нашёл решение, даже не потратив трансферный бюджет. Из академии в первую команду был переведён Нелсон Семеду, который после двух сезонов в основном клубе «Бенфики» отправился в «Барселону» за 35 млн евро.

Вердикт: Ставка сыграла.

Сезон 2017/18

Продали: Виктор Линделеф в «Манчестер Юнайтед» за 36 млн евро

Заменили: Рубен Диаш из академии

Линделеф оказался в основе «Бенфики» после выступлений в академии, а когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед», его заменил другой футболиста «Бенфики Б» — Рубен Диаш. Он сразу стал основным игроком центра обороны «орлов», а уже во втором сезоне за первую команду пропустил всего 5 матчей из 60 во всех турнирах, чем помог «Бенфике» выиграть чемпионат Португалии. Спустя ещё год Диаш перешёл в «Манчестер Сити», где в первой же кампании за «горожан» стал лучшим игроком сезона в АПЛ , лучшим защитником Лиги чемпионов и футболистом года в «Манчестер Сити», а уже в этом сезоне Рубен стал вице-капитаном манчестерского клуба.

Вердикт: Ставка сыграла.

Продали: Эдерсон в «Манчестер Сити» за 41 млн евро

Подписали: Одиссеас Влаходимос из «Панатинаикоса» за 2,4 млн евро

Когда летом 2017-го Эдерсон ушел в «Манчестер Сити», «Бенфика» сначала заменила его Бруно Варелой, но португальский вратарь защищал ворота «орлов» всего один сезон. Долгосрочной заменой стал игрок сборной Греции Одиссеас Влаходимос, который присоединился к команде в 2018 году. Почти сразу же став номером один в «Бенфике», Влаходимос провёл великолепный сезон 2018/19, а слухи связывали его с переходом в «Манчестер Юнайтед», где он должен был заменить Давида Де Хеа, однако этого не произошло и грек всё ещё остаётся первым номером «орлов».

Вердикт: Ставка сыграла.

Сезон 2019/20

Продали: Жоау Фелиш в «Атлетико» за 126 млн евро

Подписали: Чикиньо из «Морейренсе» за 5,2 млн евро

Возможно, самый большой просчёт «Бенфики» на трансферном рынке за последние годы. Несмотря на свой юный возраст, Фелиш был лидером «орлов», а восполнить его уход так и не удалось. Летом 2019 года «Бенфика» подписала двух атакующих игроков, чтобы попытаться заменить Фелиша — это Чикиньо и Карлос Винисиус, но из-за изменения расстановки клуб начал играть в два нападающих без десятого номера, как это было до этого. Из двух данных трансферов Чикиньо больше всего похож на Фелиша, учитывая то, какую роль он выполняет на поле. Чикиньо играл в подыгрыше для Винисиуса, который стал ударной силой «Бенфики» в атаке. Но повторить успех Фелиша у Чикиньо не получилось. Он забил всего четыре гола и отдал шесть результативных передач в 43 матчах чемпионата Португалии, а сейчас и вовсе играет в аренде в «Гиресунспоре».

Вердикт: Ставка не сыграла.

Сезон 2020/21

Продали: Рубен Диаш в «Манчестер Сити» за 68 млн евро

Подписали: Николас Отаменди из «Манчестер Сити» за 16 млн евро

Можно сказать, что «Бенфика» и «Манчестер Сити» в каком-то роде обменялись защитниками с доплатой со стороны португальского клуба. Летом 2020 года «орлы» подписали двух опытных футболистов в центр обороны, чтобы заменить Рубена Диаша – Николас Отаменди и Ян Вертонген из «Тоттенхэма». Оба показывают высокий уровень игры в составе «Бенфики», регулярно выступая в основном составе «орлов», а Отаменди даже получил капитанскую повязку в португальском клубе.

Вердикт: Ставка сыграла.