«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «РБ Лейпциг», который состоится 27 февраля 2022 года

«Бохум»

Команда играет в Бундеслиге только первый сезон после длительного перерыва и ее главной целью остается сохранение места в главном чемпионате Германии. «Бохум» занимает 11 место с 29 пунктами и уже четыре поединка подряд регулярно набирает очки. Предстоящий матч с командой из первой пятерки не может гарантировать набранные очки клубу, однако у футболистов определенно будут появляться шансы зацепиться за положительный результат.

19 февраля «Бохум» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а 13 числа неожиданно переиграла «Баварию» (4:2).

«РБ Лейпциг»

Подопечные Доменико Тедеско в последних матчах показывают уверенную игру и в большинстве матчей одержали победу. Сейчас «РБ Лейпциг» идет на пятом месте с 37 баллами, и выиграли четыре из пяти последних встреч в Бундеслиге. Чтобы не потерять свою позицию, коллективу необходимо набирать очки в ближайших матчах и стараться продвигаться по турнирной таблице еще выше. «РБ Лейпциг» имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (43:29).

24 февраля «РБ Лейпциг» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» (3:1), а 20 числа обыграл «Герту» (6:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 5.35

Ничья – 3.9

Победит «РБ Лейпциг» – 1.719

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл шесть последних поединков у «Бохума»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. «Бохуму» на данный момент тяжело конкурировать с набравшим ход «РБ Лейпциг». Предполагаем, что гости одержат легкую победу в этом противостоянии.