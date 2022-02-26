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«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:52
«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «РБ Лейпциг», который состоится 27 февраля 2022 года

«Бохум»

Команда играет в Бундеслиге только первый сезон после длительного перерыва и ее главной целью остается сохранение места в главном чемпионате Германии. «Бохум» занимает 11 место с 29 пунктами и уже четыре поединка подряд регулярно набирает очки. Предстоящий матч с командой из первой пятерки не может гарантировать набранные очки клубу, однако у футболистов определенно будут появляться шансы зацепиться за положительный результат.

19 февраля «Бохум» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а 13 числа неожиданно переиграла «Баварию» (4:2).

«РБ Лейпциг»

Подопечные Доменико Тедеско в последних матчах показывают уверенную игру и в большинстве матчей одержали победу. Сейчас «РБ Лейпциг» идет на пятом месте с 37 баллами, и выиграли четыре из пяти последних встреч в Бундеслиге. Чтобы не потерять свою позицию, коллективу необходимо набирать очки в ближайших матчах и стараться продвигаться по турнирной таблице еще выше. «РБ Лейпциг» имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (43:29).

24 февраля «РБ Лейпциг» обыграл на выезде «Реал Сосьедад» (3:1), а 20 числа обыграл «Герту» (6:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бохум» – 5.35
  • Ничья – 3.9
  • Победит «РБ Лейпциг» – 1.719

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Пять последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл шесть последних поединков у «Бохума»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. «Бохуму» на данный момент тяжело конкурировать с набравшим ход «РБ Лейпциг». Предполагаем, что гости одержат легкую победу в этом противостоянии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: https://e6.365dm.de
Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 15:04
Новичок Бундеслиги недавно отметился уничтожением Баварии 4-2, хотя от подопечных Наггельсманна пропустил первым, да и вообще сине-белые проводят неплохой сезон для дебюта после возвращения в высший немецкий дивизион. Сейчас подопечные Рейса идут 11ыми после того, как на последних секундах гол русского немца Левена принес им выездную ничью 1-1 со Штутгартом. 4 тура без поражений круто, но Лейпциг нереально сейчас хорош.... Довольно мощную неделю провели "быки", которая дала им 2 важные гостевые победы. Для начала в чемпионате Лейпциг Тедеско на выезде в Берлине просто уничтожил Герту 6-1, тогда как следом удалось дожать Сосьедад в 1.16 финала Лиги Европы 3-1 также на чужом поле. По поводу плотного графика "быков" бы здесь не переживал, поскольку у Тедеско значительная глубина состава и в Бохуме за счет высокого прессинга и активной игры в атаке они должны действовать первым номером. "Быки" гораздо выше классом, мастеровитее и сильнее индивидуально, тогда как и форму гости набрали потрясающую и уничтожают сейчас просто любую оборону на любом поле. Бохум Бохумом, но яркий атакующий футбол гостей с их постоянным давлением на соперника за счет опыта и класса должен принести Лейпцигу 3 очка.
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