«Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645958615

сегодня, 13:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик», который состоится 27 февраля 2022 года

«Барселона»

Спустя несколько месяцев под руководством Хави, «Барселона» начала показывать хорошие результаты. Коллектив идет без поражений в чемпионате Испании уже несколько матчей и старается догнать группу лидеров. Сейчас «Барселона» занимает пятое место с 42 очками и отстает от «Атлетико» на три пункта, при этом сыграв на две игры меньше. Победа в предстоящем поединке позволит клубу продвинуться вверх по турнирной таблице.

24 февраля «Барселона» обыграла в Лиге Европы «Наполи» (4:2), а 20 числа обыграла на выезде «Валенсию» (4:1).

«Атлетик»

Клуб из Бильбао в последних матчах стабильно набирает очки, но не может войти в первую пятерку в связи с неудачными результатами в более ранних турах. «Атлетик» расположился на восьмом месте с 37 очками. Плотность команд в турнирной таблице высокая и любой результат может привести к смене позиции, как в худшую, так и в лучшую сторону. Команда имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей и мало пропускает (29:21).

20 февраля «Атлетик» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0), а 14 числа проиграл на выезде «Мальорка» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.561

Ничья – 4.19

Победит «Атлетик» – 7.09

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетик» проиграл только три выездных матча из последних десяти поединков

Три из пяти последних встреч между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Пять из шести матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.561. Каталонцы впервые за последние месяцы выглядят очень уверенно и добиваются хороших результатов. Предполагаем, что подопечные Хави одержат победу на своем стадионе.